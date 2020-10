NBC News a accusé jeudi Fox News et l’un de ses hôtes, Tucker Carlson, d’avoir ciblé “dangereusement et malhonnêtement” l’un de ses reporters, Brandy Zadrozny, qui, dans les semaines précédant les élections, a rendu compte des extrémistes et du rôle d’Internet dans la diffusion des théories du complot. tels que QAnon, ainsi qu’un grand réseau en ligne “sur le point d’amplifier [President Donald Trump’s] des affirmations sur une élection truquée. “

Lors de Tucker Carlson Tonight mercredi, l’animateur a critiqué les pratiques journalistiques de Zadrozny lors d’un segment avec Darren Beattie, qui a été licencié de son travail de rédacteur de discours à la Maison Blanche en 2018 après avoir appris qu’il avait pris la parole lors d’une conférence populaire avec un nationaliste blanc. Beattie, qui écrit maintenant pour le site d’information de droite Revolver News, était l’une des personnes qui a écrit un article appelant Zadrozny “la femme chargée de faire du doxxing et de détruire les partisans de Trump”, qu’il a doublé dans sa récente interview, accusant Zadrozny de «ce terme de« désinformation »comme prétexte pour s’en prendre aux partisans de Trump et détruire leur vie», selon USA Today.

Déclaration de NBC News: pic.twitter.com/yd4aED3ZMC – NBC News PR (@NBCNewsPR) 22 octobre 2020

Peu de temps après l’interview, NBC News a publié une déclaration disant que Carlson avait «ciblé dangereusement et malhonnêtement» Zadrozny, tout en restant fidèle à ses reportages. “Brandy représente le meilleur du journalisme d’investigation et de NBC News”, poursuit le communiqué. “Elle est constamment bien documentée et sophistiquée dans sa compréhension de la désinformation et des théories du complot sur Internet et au sein de certaines communautés de médias sociaux.”

Citant les «histoires définitives» de la journaliste sur l’extrémisme, QAnon, les profiteurs derrière la montée du sentiment anti-vaccination et les mouvements de déni de COVID, la société de presse a critiqué Fox pour avoir tenté de discréditer ses reportages. “Fox News a choisi de salir Brandy. Ce faisant, ils ont honteusement encouragé le harcèlement et pire encore. Heureusement, tout effort pour intimider Brandy est voué à l’échec”, conclut le communiqué. “NBC News ne pourrait pas être plus fière de Brandy et nous continuerons à soutenir vigoureusement son travail.”

Zadrozny elle-même a publié une histoire avec son collègue Ben Collins peu de temps après l’interview sur les efforts visant à pousser une fausse théorie du complot contre Hunter Biden, le fils de Joe Biden, candidat démocrate à la présidence. Suite à la publication de l’histoire, elle a tweeté: «Je suis si fière d’être journaliste à NBC News, si reconnaissante du soutien que j’ai reçu de mes collègues et d’anciens employeurs (sans compter Fox News), si chanceux de travailler avec [Collins], et tellement excité de se déconnecter pour la nuit. A demain. “