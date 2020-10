Le NCIS a recruté Victoria Platt, alun de Days of Our Lives et Guiding Light, pour un tout nouveau rôle. Platt sera l’agent spécial du NCIS Veronica “Ronnie” Tyler, travaillant aux côtés de Wilmer Valderrama en tant qu’agent spécial du NCIS Nick Torres et Mark Harmon en tant qu’agent spécial du NCIS Leroy Jethro Gibbs. Il ne semble pas clair si le nouveau rôle de Platt sera récurrent ou simplement un invité vedette.

Platt avait auparavant un rôle important dans Guiding Light en tant que Vicky Spaulding. Plus tard, elle a joué le Dr Amanda Raynor dans une poignée d’épisodes sur Days of Our Lives. Notamment, ce n’est pas la première fois qu’elle joue dans une série NCIS, car elle était sur NCIS: Los Angeles en tant que personnage nommé Hannah Nessbaum, et NCIS: New Orleans en tant qu’agent IRS Michelle Silvera. NCIS La saison 18 débute le mardi 17 novembre à 20 h HE sur CBS.

La saison 17 du NCIS a dû arrêter la production en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui la rend courte. Le co-showrunner de la série Frank Cardea a précédemment parlé avec TV Line de ce qui avait été prévu pour les derniers épisodes, et a révélé qu’il y aurait eu «une fin très surprenante». Cependant, il a également noté qu’il n’avait pas nécessairement «de cliffhanger».

Il a ajouté: “Nous prévoyons d’aller de l’avant avec l’épisode au début de la saison 18, mais nous réévaluerons probablement la fin le moment venu.” Cardea a également partagé que l’équipe créative de l’émission avait “beaucoup de flexibilité” avec les épisodes qu’ils ont filmés. “Nous pouvons à peu près diffuser les six premiers épisodes dans l’ordre de notre choix”, a-t-il expliqué.

Ravi de partager OFFICIELLEMENT cela avec vous tous!

Première de la saison 18 de #NCIS le mardi 17 novembre.

C’est un moment passionnant pour nous tous, et je suis fier que notre industrie trouve le chemin du retour chez vous. pic.twitter.com/EMxSughfcG – Wilmer Valderrama (@WValderrama) 13 octobre 2020

Avant la première de la saison 17 du NCIS, Cardea s’est entretenu avec Entertainment Tonight et a partagé un peu de ce que la nouvelle saison réserve. “Certains de nos autres personnages vont découvrir de nouvelles choses les uns sur les autres, certainement Kasie (Diona Reasonover), qui est le nouveau membre de notre casting. Nous faisons également progresser les relations entre nos personnages existants”, a-t-il déclaré. Les abonnés de CBS All Access peuvent désormais diffuser les 17 saisons.