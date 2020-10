Nicky Hilton avec des airs estivaux

La créatrice de mode de 36 ans est magnifique dans une robe longue à imprimé ananas boho bleu La DoubleJ et des sandales à talons hauts à brides marron. Lorsqu’il est combiné avec un sac tissé blanc de Carolina Santo Domingo, il nous rappelle un look de vacances élégant.

Alessandra Ambrosio voyage dans les années 90

Le beau top model rejoint la tendance des années 90 en montrant sa silhouette élancée dans un haut cache-cœur rose et un pantalon vert taille basse de Paris Georgia. Pour fermer le look, Alessandra portait des sandales à bout carré et un sac à main, tous deux Bottega Veneta, et un bracelet en chaîne en or.

Olivia Culpo salue la chute avec style

L’ancienne Miss Univers est sortie dans une longue robe en soie crème et une ceinture dorée de Saint-Jean. Olivia l’a associé à la perfection avec un sac matelassé Bottega Veneta avec chaîne en or, des boucles d’oreilles Balenciaga et des bottes souples beiges, gracieuseté de Paris Texas.

Rita Ora sexy en velours

La chanteuse britannique est arrivée au défilé Fendi lors de la fashion week de Milan dans une tenue très sexy. L’artiste portait ses jambes spectaculaires dans une veste en velours noir en guise de robe, un sac en cuir noir et de longues boucles d’oreilles brillantes, le tout de Fendi. En complément, elle portait de grandes lunettes de soleil dorées et des bottes en résille frappantes.

Emily Ratajkowski démontre sa polyvalence

La célèbre mannequin et femme d’affaires, qui affiche généralement sa silhouette enviable à chaque sortie, a cette fois opté pour une veste de costume grise et un pantalon à la coupe extra large que l’on adore. Fidèle à son style, Emily l’a associé à un haut Boodywear marron, des baskets New Balance grises et n’a pas oublié son masque Evolvetogether.

Dua Lipa: style rebelle

L’artiste du moment a montré sa taille dans un sweatshirt court Sami Miro Vintage déchiré, ainsi qu’une tenue entièrement noire et en cuir. Le célèbre chanteur portait un pantalon de Coach, un sac de Bottega Veneta et des talons d’Attico.

Olivia Palermo a enseigné en monochrome

La gourou de la mode définit les tendances partout où elle se promène et en particulier pendant la fashion week. Olivia a été vue à Milan dans un bel ensemble beige composé d’un pull BOSS, d’une veste et d’un pantalon, un must pour cette saison. Elle a terminé son look avec un collier en chaîne en or, des talons hauts blancs et un masque rouge.

Alessandra Ambrosio heureuse dans son élément

La mannequin brésilienne nous éblouit avec son sourire dans un magnifique bikini marron de sa propre marque Gal Floripa. Il a accompagné son look de plage avec des lunettes de soleil de Vera Wang, ainsi que des boucles d’oreilles et des colliers de Jacquie Aiche.

Hailey Bieber nous apprend à élever les classiques

La jeune mannequin a rehaussé sa tenue rétro-chic grâce au manteau de la saison, un fabuleux trench-coat en cuir Versace noir, parfait à côté de ses talons hauts très fins Femme et son jean droit AGOLDE. L’épouse de Justin Bieber a choisi les colliers Fallon, les lunettes de soleil Versace et bien sûr un masque assorti d’accessoires.

Jennifer a beaucoup à célébrer

La lauréate d’un Oscar est magnifique dans une chemise de nuit en soie avec de petites fleurs marron et beige qu’elle a jumelées avec des chaussures de tennis blanches et un sac noir alors qu’elle sort acheter du vin blanc avec son mari.

The Image Direct / Le Groupe Grosby

Lais Ribeiro honore ses racines

La célèbre mannequin brésilienne porte ses longs cheveux tressés lors de ses achats à Malibu. Lais avait l’air très décontracté dans une chemise maxi à motifs, des motards noirs et des tongs en cuir jaunes.

Backgrid / Le Groupe Grosby

Demi Lovato voyage dans les années 80

La chanteuse de 28 ans a montré son côté des années 80 dans un pantalon en jean extra-large à clipser qu’elle a associé à un t-shirt Selena, des sandales métalliques et un sac noir pendant qu’elle faisait des courses à Los Angeles.

Mega / Le Groupe Grosby

Hailey Bieber: Style chic Daisy Dukes

La femme de Justin Bieber nous apprend à combiner son short préféré avec un maxi blazer gris Magda Butrym, un petit haut de soutien-gorge et des bottes noires à semelles rouges.

Mega / Le Groupe Grosby

Ellie Goulding rouge total

Ellie Goulding nous montre ses incroyables abdos dans un soutien-gorge motard «Coco de Mer», un haut long et des bottes mi-mollet, le tout en rouge.

Backgrid UK / The Grosby Group Backgrid UK / Le Groupe Grosby

Emily Ratajkowski pose pour un selfie

La célèbre mannequin de 29 ans accentue sa taille en nouant son long bikini à bretelles à sa petite taille pendant ses vacances d’été dans les Hamptons, New York.

Backgrid / Le Groupe Grosby

Kim total blanc

Kim Kardashian montre ses abdos dans un ensemble tout blanc qui comprend un haut sans bretelles, un pantalon large taille haute et compose des masques faciaux.

Backgrid / Le Groupe Grosby Backgrid / Le Groupe Grosby

Kristen Stewart est un bandit

L’actrice de Twilight se couvre la bouche d’un bandana qui la fait ressembler à un bandit tout en achetant de la nourriture pour ses chiens accompagnée de sa petite amie Dylan Meyer.

Backgrid / Le Groupe Grosby Backgrid / Le Groupe Grosby

Vanessa Hudgens a peur de se perdre

L’ex-petite amie de Zac Efron porte un superbe sac à bandoulière orange fluo associé à un haut de motard vert armée et des leggings après le cours de gym.

Backgrid / Le Groupe Grosby Backgrid / Le Groupe Grosby

Chrissy Teigen révèle son petit ventre

Le modèle et épouse John Legend accentue son ventre de femme enceinte dans un ensemble deux pièces en soie mandarine de “The Attico”. Chrissy a associé la robe de plus de 2000 $ à des talons aiguilles bleu clair étincelants.

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

Kate Bosworth transmet de bonnes vibrations avec une robe à bas prix

La célèbre actrice nous apprend que tout ce qui est mignon n’est pas toujours cher dans une robe tie-dye rose “Boohoo” à 20 $ qu’elle a associée à des baskets blanches en promenant son chien Happy à Los Angeles.

Mega / Le Groupe Grosby

Kourtney Kardashian est prêt pour la soirée pyjama

Kourtney Kardashian va dîner entre amis au restaurant exclusif Nobu à Malibu dans un ensemble en soie bleu ciel pastel qui ressemble à un pyjama.

Mega / Le Groupe Grosby

Kylie Jenner sporty chic

La sœur cadette des Kardashian fait un mix & match parfait dans un total look blanc qui comprend des joggers vintage «Sami Miro» avec un top court en crochet, tout en blanc. Chaînes incontournables marquant la taille.

Mega / Le Groupe Grosby Mega / Le Groupe Grosby

Katie Holmes et Suri, comme mère comme fille

La célèbre actrice hollywoodienne a trouvé en sa fille Suri un grand soutien non seulement pour partager ses passions mais aussi pour combiner ses vêtements. Katie et sa fille de 14 ans portaient des robes très similaires lors d’une promenade à New York.

Splash News / Le Groupe Grosby

Chris Pratt et son fils se transforment en chiens

L’acteur des «Gardiens de la Galaxie» et son fils Jack portent des masques à tête de chien alors qu’ils sortent à la recherche de nourriture pour amener sa femme, Katherine Schwarzenegger, et leur nouveau-né à Los Angeles.

The Image Direct / Le Groupe Grosby

Eiza Gonzalez porte la robe d’été comme personne d’autre

L’actrice mexicaine donne une conférence sur l’utilisation du solero d’été à fleurs classique. Eiza était magnifique dans la robe «Reformation» de plus de 200 $ qui se marie parfaitement avec des sandales basses marron clair.

The Image Direct / Le Groupe Grosby

Irina Shayk montre son style des années 90

La célèbre mannequin russe a sorti sa longue robe boutonnée du tiroir de la mémoire et l’a parfaitement associée à un t-shirt blanc à manches courtes. Irina a complété le look avec les bottes classiques Dr Martens lors d’une promenade avec sa fille Lea.

The Image Direct / Le Groupe Grosby The Image Direct / Le Groupe Grosby