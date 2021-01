je

Il y a une semaine depuis les scènes horribles de Capitol Hill et des détails émergent encore qui sont sans cesse effrayants. L’incrédulité et la satire initiales à propos de l’enfant amoureux de Jamiroquai et des criminels les plus stupides d’Amérique ont cédé la place à quelque chose de beaucoup plus troublant et effrayant. Cela pourrait-il arriver ici?

Il est facile pour nous de nous réconforter en nous disant que l’Amérique de Trump est un pays très différent – grossier, populiste, polarisé et marié aux armes à feu. Dieu merci, la plupart d’entre nous n’ont pas le droit de porter une arme à feu, mais je ne pense pas que nous nous en tirions. Il y a de nombreux points sensibles dans notre politique qui devraient nous inquiéter. Le Brexit est le plus évident. Un problème qui nous a déchirés et qui a conduit quotidiennement à des scènes assez vicieuses à l’extérieur de notre propre Parlement. Le député travailliste Jo Cox a été assassiné pendant la campagne référendaire.

Mais ce n’était pas seulement le Brexit. Avant cela, il y a eu le référendum sur l’indépendance de l’Écosse en 2014 qui a été extrêmement agressif et divisé les communautés, les familles, les amis. Nous avons bouclé la boucle et la question d’un deuxième référendum dominera les élections de Holyrood en mai (si elles se déroulent) et même la politique britannique. Et avec cela, nous sommes sur le point d’entrer dans une période vraiment agitée. Je ne fais aucun commentaire sur les mérites ou les pièges de la sortie de l’Écosse du Royaume-Uni, mais une chose sur laquelle je vais mettre de l’argent est à quel point les choses vont mal tourner. Et s’il y a une chose que nous devrions retenir du cauchemar américain, c’est que les dirigeants politiques ne sont pas seulement responsables de leurs propres paroles et actions, mais aussi de celles de leurs partisans. En fait, plus ils sont populaires, plus leur devoir de diligence est grand. Les paroles des dirigeants ont toujours compté, mais les médias sociaux et la polarisation en ont fait des chefs d’orchestre capables de rassembler des milliers, voire des millions. Et cela s’applique à tout le spectre.

Aucune branche politique n’est à l’abri d’agiter la foule via un sifflet de chien. Les commentaires de Boris Johnson sur les femmes musulmanes écrits dans le Telegraph en 2018 ont été liés à une recrudescence des abus anti-musulmans. Le soi-disant «homme de paix» Jeremy Corbyn a une armée de partisans qui s’attaqueraient à ses critiques avec une intensité féroce.

De nombreux regards seront tournés vers Nicola Sturgeon. Elle est très admirée en tant que communicatrice qualifiée et est la politicienne la plus populaire de ce pays. Elle fait également pression pour un autre référendum cette année sur la rupture du Royaume-Uni. Comment utilisera-t-elle son énorme base? Surtout si le SNP remporte une large majorité et que le Premier ministre lui refuse un deuxième référendum, ce qui conduirait naturellement à la colère et à la frustration. J’ai beaucoup de respect pour Sturgeon en tant que leader. Mais le moment d’apprentissage des événements en Amérique est de juger un chef par la foule qu’il garde et de poser cette question – quand ils se sentent volés, vont-ils apprivoiser ou s’enflammer?

Je suis tout à fait pour le pouvoir des filles, mais j’ai craché mes cornflakes quand j’ai lu qu’Ivanka Trump pense toujours qu’elle a une chance d’être la première femme présidente des États-Unis. Son père vient de provoquer une émeute et est sur le point d’être à nouveau mis en accusation. Lisez la pièce, madame. Il y a un état d’esprit positif et puis il y a des niveaux d’illusion de classe A. Blague à part cependant, comme sa belle-mère Melania, elle n’a montré aucune conscience de soi ni compassion. Elle a qualifié les émeutiers qui ont pris d’assaut Capitol Hill de «patriotes américains». Le plus tôt cette famille méchante, corrompue et dangereuse sera sans pouvoir, mieux ce sera. Et ne vous leurrez pas Ivanka, la première femme présidente est en route et elle s’appelle Kamala Harris.