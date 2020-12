Ne pouvait pas les couvrir complètement, Lyna Perez s’exhibe en maillot de bain rayé | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine, Lyna Perez, est une experte dans la modélisation de maillots de bain et de lingerie, elle est devenue célèbre grâce à son apparition dans le magazine lapin; Pl @ yboy, ainsi que pour ses jolies photos de Instagram.

Aujourd’hui, nous vous présentons la belle fille, originaire de MiamiDepuis qu’elle était petite, elle rêvait d’être mannequin professionnelle et elle a réussi, franchissant le pas difficile quand elle a eu 18 ans et obtenu son diplôme, commençant ainsi sa grande carrière en travaillant pour différentes marques.

Cette fois, nous prendrons le temps de sauver vos histoires Instagram, car si vos publications sont ardentes dans vos histoires, placez beaucoup d’images plus attirant et surtout des exclusives, qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, car là vous contribuez à promouvoir votre page de contenu exclusif, c’est vrai, elle en a aussi une et c’est excellent.

C’est une vidéo de ses histoires, dans laquelle on peut voir Lyna marcher vers la caméra et faire sauter un peu ses charmes avant, un détail qu’elle a souligné et qu’elle a cherché à rendre remarquable pour que ses fans puissent en profiter, finissant par chanter le chanson de fond et montrez vos charmes ultérieurs, ce qui était la cerise sur le gâteau.

Le clip ne dure que 9 secondes, mais cela suffit pour que ses fans et les utilisateurs qui viennent juste de la connaître ont été surpris et ont répété le clip plusieurs fois, devenant l’un de leurs modèles préférés, pour clôturer ce 2020 en beauté.

La belle jeune femme pratique le mannequinat de maillots de bain depuis l’âge de 18 ans, elle est donc devenue l’une des plus grandes représentantes de son profil, elle dit qu’elle vit essentiellement en maillot de bain parce que ce que toutes ses photos sont comme ça et ça coûte même du travail pour obtenir une photo d’elle qui ne montre pas sa beauté.

Dans ses histoires, nous avons également pu observer qu’elle a montré son séjour dans la piscine car elle y a passé un moment très confortable et n’a pas manqué l’occasion de montrer ses courbes, ce qu’ils font presque 24 heures sur 24 car elle a des fans très exceptionnels qui attendent de nouveau contenu de sa part. .

Lyna recommande également que nous suivions certains de ses amis afin que nous puissions constamment observer certaines images d’eux dans leurs histoires nous demandant de la suivre.

Le contenu exclusif de l’Américaine est si bon que nous pouvons lire quelques messages de ses fans dans lesquels ils la remercient et l’assurent que son contenu est en or et qu’il vaut chaque centime du dollar qu’ils ont payé pour y accéder.

Lyna Perez est de 1992 et a grandi à Miami, en Floride, de nombreux détails de sa vie sont privés. Jusqu’à présent, il compte plus de 5,9 millions d’abonnés sur Instagram et bien d’autres dans le monde, car il est également présent sur d’autres réseaux sociaux tels que Twitter, TikTok et Facebook.

Lyna est devenue populaire pour la première fois sur la plateforme de médias sociaux Instagram. Car cette grande renommée est que son contenu coûte 19,99 $ par mois, avec des images sûrement meilleures que celles que l’on voit sur leurs réseaux.