Les gens ne doivent pas s’asseoir sur les bancs du parc pour discuter avec des amis, a déclaré un ministre, au milieu de l’inquiétude croissante que le contournement des règles par le public sape le verrouillage.

Le Standard peut révéler que Boris Johnson a commenté aux ministres à quel point les parcs de Londres étaient bondés lors d’une balade à vélo dimanche. Une source a déclaré que le Premier ministre faisait de l’exercice, ajoutant: «Mais il a noté à quel point le parc était occupé et il l’a commenté lors de la réunion d’hier soir.

«Il se demandait si les gens suivaient les règles.»

De manière significative, la commissaire de la police métropolitaine, Dame Cressida Dick, a participé par téléphone plus tard à une réunion du comité Covid O, le groupe du Cabinet qui fixe de nouvelles restrictions.

«Ces règles ne sont pas des limites à repousser, ce sont des règles qui nous aident tous, espérons-le, faire baisser le taux de mortalité.» Interrogé sur Times Radio si les gens devraient éviter de s’asseoir sur des bancs de parc, il a déclaré: “Ne sortez pas et ne vous asseyez pas ou n’ayez pas cette opportunité d’interaction sociale, car vous aidez le virus et c’est ce que nous voulons éviter.”

Le professeur Whitty a averti: «Les prochaines semaines vont être les pires semaines de cette pandémie en termes de nombre dans le NHS.»

Il a déclaré que 30 000 personnes étaient traitées dans des hôpitaux en difficulté, contre 18 000 en avril dernier.

Il a dit que les gens doivent «redoubler» d’obéissance aux règles et mettre fin à tout «contact inutile».

«Tout contact inutile avec quelqu’un est un maillon potentiel dans une chaîne de transmission qui mènera à une personne vulnérable», a-t-il déclaré à la BBC Today. Dans les développements clés:

– La Fédération des petites entreprises a averti que sans l’aide supplémentaire du gouvernement, plus d’un quart de million d’entreprises à travers le Royaume-Uni pourraient être perdues. Le président national du FSB, Mike Cherry, a déclaré: «Le développement des mesures de soutien aux entreprises n’a pas suivi le rythme de l’intensification des restrictions.» Il a déclaré que le gouvernement avait rencontré le dernier verrouillage national “avec un gémissement” et a appelé à une aide qui allait au-delà des commerces de détail, de loisirs et d’hôtellerie.

– Les employeurs ont été exhortés à fournir davantage de soutien aux parents et aux familles qui travaillent, l’expert en matière de garde d’enfants Sarah Hesz les appelant à subventionner les frais de garde d’enfants pour les parents qui travaillent et qui sont sous pression intense pour scolariser leurs enfants à domicile.

– Le directeur général de la NHS Confederation a admis que le système de test et de traçage du NHS ne fonctionne pas efficacement. «Nous avons lutté en tant que pays pour avoir un système de test, de traçabilité et d’isolement qui fonctionne efficacement – il ne fonctionne tout simplement pas aussi bien que dans des pays comme l’Australie et diverses autres parties du monde», a-t-il déclaré à Sky. «Cela doit être corrigé.»

– Moira Edwards, 88 ans, est devenue la première personne à recevoir un vaccin contre le coronavirus à l’hippodrome d’Epsom à Surrey – l’un des sept sites de vaccination de masse en Angleterre. Mme Edwards, de Cobham, a reçu sa première dose aux côtés de sa fille Clare Edwards. Elle a déclaré: «Avoir ce vaccin fait un pas de plus vers ma famille et leur faire un gros câlin.»

– Le nombre de Londoniens mourant avec Covid atteindra 10000 d’ici quelques jours au milieu des informations selon lesquelles les soins intensifs dans les hôpitaux doivent être rationnés.

– Un haut responsable de la police a déclaré que le public en avait “assez!” avec verrouillage et que le respect des règles était tombé. Paul Netherton, gendarme en chef adjoint du Devon et de Cornwall, a déclaré: “Ce qui se passe, c’est que les gens commencent à bafouer les règles, ils commencent à penser ‘comment puis-je m’en tirer avec les règles?'” Il a déclaré à BBC Breakfast: “Nous avons pour être ferme, nous devons sauver des vies, nous devons nous assurer que les gens se séparent, s’isolent et restent chez eux.

– Selon le syndicat RMT, trois autres membres du personnel de Transport for London sont morts avec Covid, portant le total à 57.

– La date de sortie du verrouillage semble reculer, le professeur Whitty suggérant que des mesures pourraient être nécessaires jusqu’à «un certain temps au printemps» pour endiguer la propagation rapide de la nouvelle variante du virus. Le premier ministre a déclaré que l’assouplissement serait envisagé à la mi-février, mais le professeur Whitty a déclaré: «Nous devons être en mesure de maintenir cela pendant plusieurs semaines maintenant.

– Les centres de vaccination peuvent passer au travail 24 heures sur 24, a déclaré M. Zahawi. «Si nous devons travailler 24 heures sur 24, nous irons absolument 24 heures sur 24 pour nous assurer de vacciner le plus rapidement possible», a-t-il déclaré.

– Les chefs de police ont reconnu que certains agents «peuvent se tromper» lorsqu’ils appliquent les lois de verrouillage. Hardyal Dhindsa, commissaire de la police et de la criminalité de la police du Derbyshire, s’est exprimé après une controverse lorsque des agents ont infligé une amende de 200 £ à deux femmes marchant dans la campagne.

– Le secteur de la restauration, des pubs et des hôtels a également appelé le gouvernement à offrir plus d’aide.