Avec un nombre considérable d’enfants à travers le Royaume-Uni qui apprennent désormais à distance, de nombreux parents se sentent stressés par les défis et les pressions supplémentaires des études à domicile.

Cependant, depuis mars dernier, les écoles ont travaillé dur pour s’assurer que les élèves peuvent accéder aux ressources de haute qualité et à l’enseignement qu’ils auraient en personne, de sorte qu’ils sont bien équipés pour poursuivre leurs études, et les parents ne devraient pas se sentir tenus de remplir les même rôle que les enseignants.

Qu’il s’agisse de gérer les routines des enfants tout en équilibrant les responsabilités professionnelles ou les préoccupations concernant la motivation ou l’humeur d’un enfant, il est tout à fait normal que les adultes et les enfants se sentent un peu dépassés par la situation actuelle. Ces informations d’un enseignant, d’un parent et d’un responsable de la ligne d’assistance pourraient vous aider…

Le responsable du service d’assistance

(

Stevie Goulding, responsable de la ligne d’assistance aux parents chez YoungMinds, souligne l’importance des soins personnels pour les adultes et les enfants

/ Stevie Goulding)

«Notre ligne d’assistance aux parents est très occupée par les appels concernant les jeunes qui sont incertains ou frustrés par la situation dans laquelle ils se trouvent», déclare Stevie Goulding, responsable de la ligne d’assistance aux parents de l’association britannique de santé mentale YoungMinds. «Les mesures de contrôle de la pandémie, comme la fermeture des écoles, sont à la fois nécessaires et importantes, mais il est tout aussi important de reconnaître la pression supplémentaire sur les jeunes et leurs parents en conséquence.

Si les jeunes manquent d’amis et de camarades de classe, Goulding encourage les parents à réfléchir à la façon dont ils peuvent rester en contact – en utilisant Zoom, WhatsApp ou les réseaux sociaux. «Il est important pour eux de rester connectés pendant le verrouillage, et il peut être utile de parler aux autres de ce qu’ils ressentent.»

D’après son expérience, le fait de tenir compte du moment où les enfants termineront leur travail, prendront des pauses et déjeuneront aidera tout le monde à se sentir mieux préparé et à savoir à quoi s’attendre. «Travaillez avec votre enfant pour découvrir ce qu’il peut faire par lui-même et ce qu’il pourrait avoir besoin de faire avec vous», dit Goulding.

Si vous craignez de soutenir l’éducation de votre enfant à la maison ou si vous avez des inquiétudes concernant l’apprentissage à domicile en général, elle suggère de parler à l’école de votre enfant pour voir si elle peut fournir d’autres ressources, conseils ou réconfort pour vous et votre famille.

Goulding souligne également l’importance des soins personnels pour les adultes. «Soutenir les enfants avec l’enseignement à domicile en plus d’autres responsabilités peut être extrêmement difficile, il est donc très important d’être gentil avec vous-même et de faire de la place pour passer du temps seul», dit-elle. «Rester en contact avec vos proches peut vous aider à vous isoler et vous rappeler que vous n’êtes pas seul dans ce que vous vivez.»

Le directeur de l’école primaire

(

Garder l’apprentissage à distance aussi simple et gérable que possible est le conseil de la directrice de l’école primaire Amy Wood aux parents

/ Amy Wood)

La Mossbourne Riverside Academy de Hackney compte 392 élèves – et la majorité d’entre eux apprennent actuellement à distance.

La principale Amy Wood explique que les choses ont changé depuis le premier lock-out national en mars dernier: «Nous avons vraiment appris des commentaires des parents, des recherches publiées et de l’écoute du personnel et des élèves», dit-elle. «Cette fois, nous avons fourni du matériel informatique à ceux qui en ont besoin et une assistance informatique à ceux qui rencontrent des difficultés pour accéder à nos bases de données.»

Wood a-t-il des conseils pour les parents? «Gardez-le aussi simple et gérable que possible. Écoutez les conseils de votre enfant, suivez ses intérêts, aidez-le avec les mathématiques très basiques que son professeur a fixées, ne compliquez pas trop la journée ou ne fixez pas des normes si élevées que vous aurez du mal à répondre en ces temps difficiles.

«Permettez à vos enfants d’être aussi indépendants que possible. C’est vraiment important pour vraiment renforcer leur résilience, leur rebond et leur apprendre que les erreurs font partie de l’apprentissage, et ça va.

Huit conseils pour l’apprentissage à distance

1. Définissez un espace d’apprentissage

Un espace d’apprentissage spécialement aménagé peut aider à la concentration, la motivation et la structure

2. Établissez des routines

Essayez de garder le réveil, les pauses et les horaires d’apprentissage aussi cohérents que possible

3. Restez en contact avec les enseignants

Ils sont là pour vous aider, vous et votre enfant, si vous avez des questions

4. Tirez le meilleur parti des ressources scolaires

Quel que soit le système utilisé par l’école de votre enfant, il y aura probablement de nombreux outils d’orientation et d’apprentissage avec lesquels travailler

5. Encouragez les enfants à rester en contact avec leurs amis

Se connecter avec des amis virtuellement peut aider les enfants à se sentir plus équilibrés

6. Prenez le temps de jouer et / ou les intérêts de votre enfant

Le temps passé à s’amuser et à faire des choses qu’ils aiment peut aider à alléger la pression de la journée scolaire – et sortir tous les jours est essentiel

7. Permettez à votre enfant d’apprendre de manière autonome

Cela peut les aider à renforcer leur résilience et à apprendre de leurs erreurs – en plus, leur enseignant est là pour les aider

8. Ne vous mettez pas trop de pression

C’est une période incroyablement difficile pour les adultes et les enfants, il est donc important que les parents ne se sentent pas censés reproduire le rôle d’un enseignant.

La mère de quatre enfants

(

Julie Tucker chante les louanges du maintien d’un bon équilibre entre la charge de travail et les temps d’arrêt en matière d’apprentissage à domicile

/ Julie Tucker)

Julie Tucker, mère de quatre enfants, qui vit à Edgware, est bien expérimentée dans le travail à domicile, depuis huit ans. Elle est impressionnée par la façon dont l’école secondaire de ses filles a amélioré son offre d’apprentissage à distance depuis le premier verrouillage.

Tous les matins, ses deux adolescentes commencent leur journée d’école à 8h30. Les cours se poursuivent jusqu’à 15h30. «C’est beaucoup plus organisé et structuré cette fois-ci», dit Tucker. «Cela a été une courbe d’apprentissage pour tout le monde.»

Son grand souvenir du premier verrouillage a du mal à enseigner les mathématiques à Amy, 13 ans. «C’était un défi car je souffre de dyslexie mathématique. Je me suis retrouvé devant Google pour savoir comment faire quelque chose, m’apprendre à le faire, puis l’aider. ”

Tucker se concentre sur un bon équilibre pour ses filles, en particulier Abi, 17 ans, qu’elle encourage à voir ses amis tous les jours. “J’ai essayé de l’encourager à trouver un équilibre entre la charge de travail et les temps d’arrêt.” Tous les soirs, Abi rencontre ses amis pour discuter en ligne et jouer à des jeux. “Cet élément social a été si important pour qu’elle continue.”

Bien qu’elle soit «bénie d’avoir des enfants faciles à vivre», Tucker reconnaît que l’enseignement à domicile pendant la pandémie est difficile pour les parents dont les jeunes ont besoin de plus de soutien. «Je ne fais pas pression sur mes enfants – je pense que c’est contre-productif. Ils vont se rattraper. Leur bien-être personnel est également très important », dit-elle.

Le gouvernement investit plus de 400 millions de livres sterling pour aider les enfants et les jeunes défavorisés à accéder à la technologie pendant la pandémie, notamment en fournissant 1,3 million d’ordinateurs portables et de tablettes.

Le ministère de l’Éducation s’est associé à certains des principaux opérateurs de réseaux mobiles du Royaume-Uni pour fournir des données gratuites aux familles défavorisées, soutenant ainsi l’enseignement à distance là où c’est nécessaire. Les familles bénéficieront de ces données supplémentaires jusqu’en juillet 2021.

54 000 routeurs sans fil 4G ont été fournis, avec des données gratuites pour l’année scolaire, pour aider les enfants défavorisés à accéder à l’éducation à distance et aux services sociaux essentiels.