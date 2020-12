M

des millions de personnes à travers la Grande-Bretagne ne devraient pas voir leurs grands-parents si possible pendant la période de Noël, a déclaré aujourd’hui un ministre du Cabinet.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a également exhorté les familles à «changer leurs plans» si elles prévoyaient de parcourir de longues distances pour voir des proches pendant la saison des fêtes après la flambée des cas de Covid-19 dans certaines parties du pays, dont Londres.

Interrogée sur Times Radio si les conseils du gouvernement se résumaient maintenant à ne pas rencontrer des parents âgés à Noël lorsque cela était possible, Mme Patel a déclaré: «Je pense que c’est le cas, car nous constatons une augmentation des infections à travers le pays.

«Le coronavirus a eu un impact dévastateur et un effet dévastateur et, bien sûr, vous voulez protéger tout le monde.

«Je ne verrai pas ma mère et mon père à Noël et je ne suis pas seul.

«Il y aura des centaines de milliers de ménages à travers le pays qui n’auront pas vu de parents âgés et ne verront pas de parents âgés.

“Et je pense personnellement qu’il est important que nous fassions tout ce que nous pouvons pour les protéger.”

Il n’était pas clair si son opinion sur le fait de ne pas voir des parents âgés si possible est la politique officielle du gouvernement.

Plus tôt, elle a déclaré que les personnes qui prévoient de voyager sur de longues distances à Noël devraient changer leurs plans.

S’exprimant sur l’émission Today de BBC Radio 4, elle a déclaré: «Nous exhortons tout le monde à être consciencieux et à faire les plans appropriés et les changements appropriés à leurs plans également, d’où l’intérêt d’avoir un Noël de plus en plus court.»

Elle a ajouté: «Je pense que le public britannique est assez intelligent pour prendre ses propres décisions et jugements et qu’il ne veut pas se mettre en danger, il ne mettra pas ses amis et sa famille en danger.

«Nous exhortons les gens à ne pas voyager. Pourquoi voyagerais-tu? Si vous êtes dans une zone de niveau inférieur, pourquoi voyageriez-vous dans une zone de niveau supérieur? Alors les gens exerceront leur jugement.

Lorsqu’on lui a demandé si elle demandait aux gens d’annuler leurs plans s’ils avaient l’intention de parcourir de longues distances, Mme Patel a déclaré: «J’exhorte les gens à changer. Je ne verrai pas mes parents ce Noël, mes parents vivent dans une autre partie du pays et je ne voyagerai pas pour les voir.

«Je veux les protéger, je ne veux pas propager le virus. Je sens que j’assumerai cette responsabilité et que d’autres porteront ce jugement aussi.