Un homme de 20 ans a été arrêté aujourd’hui, soupçonné d’avoir poignardé à mort un chauffeur-livreur et d’avoir gravement blessé deux autres personnes dans le nord-ouest de Londres.

Leon Street, 48 ans, a subi des blessures mortelles à la poitrine près de la maison qu’il partageait avec sa fiancée à Neasden Lane North, Neasden, à 21h30 le lundi 11 janvier.

Dix minutes plus tôt, un homme dans la quarantaine avait été blessé à proximité de Press Road.

Les patrouilles de police ont été intensifiées, mais l’attaquant a de nouveau frappé dimanche à 9 h 50, poignardant un homme d’une trentaine d’années à la poitrine à un arrêt de bus à Neasden Lane North.

Un suspect détenu ce matin à Neasden, soupçonné de meurtre et de deux chefs d’accusation de GBH intentionnellement, est interrogé dans un poste de police du nord de Londres.

Aucune des victimes n’a été volée et les policiers gardent l’esprit ouvert sur le motif. L’attaquant n’aurait rien dit de significatif.

Un examen post mortem a révélé la cause du décès de M. Street sous la forme de coups de couteau à la poitrine. C’était un père et un beau-grand-père.

Le surintendant principal Louis Smith, commandant du nord-ouest du Met, a déclaré: «Bien qu’il y ait eu une arrestation pendant la nuit dans cette enquête, trois coups de couteau, dont l’un était mortel, se sont produits à Neasden Lane North la semaine dernière, alors j’exhorte les résidents dans ce domaine pour être très vigilant s’ils sont en déplacement dans les prochains jours.

«En raison de la réglementation Covid, le public ne devrait sortir que si c’est absolument indispensable. «Cependant, si les résidents de la région de Neasden Lane North doivent sortir, je les exhorte à être vigilants et totalement conscients de leur environnement.

«Les résidents peuvent également être rassurés que les patrouilles dans la zone ont été intensifiées et qu’ils peuvent s’attendre à une visibilité accrue de la police dans la zone.»

L’inspecteur en chef-détective Tom Williams a ajouté: «Nous progressons et suivons un certain nombre de pistes d’enquête, et notre enquête reçoit un soutien très utile de la part des habitants de Neasden et des environs.

«Cependant, il y en a d’autres qui peuvent avoir des informations qui pourraient nous aider.

«En particulier, je veux entendre quiconque a vu un homme courir ou agir de manière suspecte dans la région de Neasden Lane North entre 21h et 22h lundi dernier ou vers 9h50 le dimanche matin. Je veux aussi entendre tous ceux qui ont vu un homme traîner dans la région ces dernières semaines.

«Les agents mènent des enquêtes approfondies en matière de vidéosurveillance et je suis convaincu qu’avec les informations des populations locales, nous reconstituons ce qui s’est passé.

«Si vous disposez d’informations susceptibles de vous aider, veuillez ne pas tarder à nous contacter. Même des détails exceptionnellement petits pourraient s’avérer extrêmement importants. »

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police au 101, citant le 6783 / 11JAN, ou Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555111.