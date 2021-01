C

olin Bell est considéré comme l’un des plus grands joueurs à avoir joué pour Manchester City et l’un des meilleurs milieux de terrain anglais de sa génération.

Connu sous le nom de “ roi du Kippax ” par les fans et comparé à un vainqueur du Derby en raison de son endurance extraordinaire par l’entraîneur coloré Malcolm Allison, Bell était au cœur du succès de City à la fin des années 1960 et 1970.

Il a fait 492 apparitions pour le club en 13 saisons, marquant 152 buts, et a également remporté 48 sélections pour l’Angleterre, marquant neuf fois. Ces statistiques auraient peut-être été plus importantes si une blessure n’avait pas entravé sa carrière.

Bell est originaire du nord-est, né à Hesleden, comté de Durham, le 26 février 1946. Il a été élevé par son père et d’autres membres de sa famille après la mort de sa mère alors qu’il n’était qu’un enfant.

Bell était un jeune joueur avec Horden Colliery Welfare avant de rejoindre Second Division Bury à l’adolescence, après avoir eu des essais infructueux avec Newcastle, Sunderland et Arsenal.

Il s’est rapidement établi à Gigg Lane et est devenu le capitaine des Shakers, attirant l’intérêt des plus grands clubs dans le processus.

La ville était désireuse mais manquait de fonds. Le folklore dit qu’Allison avait l’habitude de le regarder mais déplore sa capacité à portée de voix des autres éclaireurs, de les induire en erreur, jusqu’à ce que City puisse payer les frais. Ils l’ont finalement signé pour 45 000 £ en 1966 – “une affaire incroyable”, a déclaré Allison, qui a entraîné et plus tard géré City.

Bell a fourni l’ensemble du milieu de terrain. Il pouvait tacler, était plein de course, avait du rythme, un œil pour une passe et était un bon finisseur.

Allison, qui le considérait comme «de classe mondiale», fut le premier à le surnommer «Nijinsky» après le célèbre cheval de course.

Il a marqué à ses débuts et a aidé City à obtenir une promotion en 1966 et était l’un de leurs joueurs remarquables alors qu’ils devançaient Manchester United pour remporter le titre de première division deux ans plus tard.

Le succès de la FA Cup a suivi en 1969 et deux autres trophées, la Coupe de la Ligue et la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe, ont été remportés en 1970. Il a été le meilleur buteur du club à trois reprises.

Il a fait ses débuts en Angleterre en 1968 et était membre de l’équipe lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique.

Telle était sa condition physique, il a remporté toutes les épreuves lors d’un «mini-olympique» organisé pour aider l’équipe à s’acclimater à la chaleur.

En termes d’action, cependant, il a été utilisé avec parcimonie et a involontairement gagné une place indésirable dans l’histoire alors que l’homme envoyé pour Bobby Charlton lors de la défaite en quart de finale contre l’Allemagne de l’Ouest.

Il a été désigné comme remplaçant à long terme de Charlton au milieu de terrain anglais mais, après la frustration de ne pas se qualifier pour la Coupe du monde 1974, sa carrière s’est effectivement terminée par une blessure au genou à l’âge de 29 ans.

Bell, qui était à son apogée, était hors de combat pendant deux ans après avoir été blessé dans un tacle par Martin Buchan de United en novembre 1975.

Il n’a jamais blâmé Buchan pour ce qu’il considérait comme un accident, mais son retour n’a pas réussi et il a pris sa retraite en août 1979.

Il a brièvement essayé de relancer sa carrière avec San Jose Earthquakes en 1980, mais cela n’a duré que cinq matchs. Après le football, il a occupé des postes d’entraîneur auprès des équipes de jeunes et de réserve de City, puis est devenu ambassadeur du club.

Il était mal à l’aise sous les feux de la rampe et gardait sa vie privée, comme le suggérait le titre de son autobiographie de 2005, «Héros réticent».

Il lui a fallu beaucoup de cajoleries de la part de sa famille et de ses amis pour écrire ce livre, mais cela lui a sauvé la vie. Il a été lu par un chirurgien épris de football, Jim Hill, qui, notant comment la mère de Bell était décédée d’un cancer de l’intestin, l’a contacté pour suggérer qu’il soit examiné. Un cancer de l’intestin a également été diagnostiqué et dans les trois semaines, il a été opéré.

Bell, dont le nom demeure dans le “ Colin Bell Stand ” qui porte son nom au stade Etihad, est décédé mardi à 74 ans des suites d’une courte maladie.

Il laisse dans le deuil son épouse Marie, leurs enfants Jon et Dawn et leurs petits-enfants Luke, Mark, Isla et Jack.