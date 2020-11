ré

iego Armando Maradona était détesté par une nation pour la «main de Dieu» à Mexico mais adoré par le monde pour son moment de génie à peine quatre minutes plus tard.

Maradona – une personnalité ardente et indomptable, un homme si radicalement différent dans sa vision du monde de Pelé bien-aimé du Brésil – était une force imparable sur sa voie pour atteindre le sommet du jeu.

Mais, après avoir remporté la Coupe du monde en 1986, sa chute de grâce a été rapide, bizarre et, comme l’homme lui-même, totalement imprévisible.

Né le 30 octobre 1960, fils d’un batelier de Villa Fiorito, Buenos Aires, il a débuté sa prolifique carrière au sein de l’équipe de jeunes d’Argentinos Juniors, «Los Cebollitas».

Et il a rapidement commencé à planifier ce qui serait sa performance immortalisante à l’Azteca, lors de la victoire en quart de finale de la Coupe du monde 1986 contre l’Angleterre.

Dans son autobiographie, Maradona se réjouissait de s’être d’abord éloigné avec la «Main de Dieu» – «Vous essayez d’atteindre le ballon et la main se déplace indépendamment», écrit-il – au début des années soixante-dix.

(AP)

Plus tard dans la décennie, un arbitre l’a averti de ne pas essayer à nouveau, mais le toujours rebelle “ Pibe de Oro ”, ou Golden Boy, qui avait 100 buts à son actif à l’âge de 19 ans, n’a pas pu tenir cette promesse.

Il a essayé à maintes reprises de réaliser ce qui allait devenir son fameux deuxième but: avec Argentinos, puis à Boca Juniors après avoir manipulé leurs rivaux de la ville River Plate pour obtenir une meilleure affaire à La Bombonera, puis à plusieurs reprises avec l’Argentine.

Lorsque le numéro 10, inventif et mortel, a joué à Wembley en mai 1980, Ray Clemence a tenu bon après que Maradona ait dribblé devant toute la défense de l’Angleterre avec ses viseurs orientés au but.

Se rappelant comment son petit frère Hugo l’avait par la suite tiré sur son erreur de sauter large, Maradona a déclaré: “Lors de la Coupe du monde au Mexique, je me suis souvenu de ses conseils.”

Diego Maradona – En images

Diego Maradona

.

Images d’action via .

Poussé par le “ bronca ” – son propre mot inventé pour le ressentiment en colère – causé par son omission de l’équipe de 1978 et la démonstration molle de l’Argentine en Espagne en 1982, Maradona était un homme possédé au Mexique.

À 25 ans, il était capitaine de l’Argentine après avoir remplacé Daniel Passarella, qui a quitté officiellement le tournoi pour cause de maladie et en partie parce qu’il a perdu une bataille de volontés avec son successeur en tant que skipper.

Maradona a inspiré l’équipe à gagner contre la Corée du Sud, la Bulgarie et l’Uruguay pour organiser un affrontement capital contre l’Angleterre, le récent effusion de sang de la guerre des Malouines ajoutant une couche supplémentaire de tension.

À la 51e minute, la mauvaise tentative de Steve Hodge pour nier Jorge Valdano a vu la balle en boucle jusqu’à Maradona, qui a utilisé son poing gauche pour l’envoyer au-delà de Peter Shilton de six pieds un pouce, trouvant le but ouvert.

“(Terry) Fenwick a été le premier à faire appel pour un handball. Pas parce qu’il l’avait vu mais parce qu’il ne pouvait pas comprendre comment j’aurais pu sauter plus haut que le gardien”, a déclaré Maradona.

“A l’époque, je l’appelais la ‘Main de Dieu’. B ****** était-ce la main de Dieu, c’était la main de Diego!”

Malgré les cris désespérés d’injustice et de consternation à l’époque, Terry Butcher saluerait le génie absolu de Maradona pour tromper l’Angleterre.

“Je ne pouvais tout simplement pas m’approcher de lui – tout ce que j’ai jamais vu était son numéro 10”, a déclaré l’ancien numéro six. “Il avait un centre de gravité bas qui protégeait le ballon. Il a également fait un grand saut pour un si petit homme.”

Personne ne pouvait contester le génie du gagnant.

“Cela semble être un but dont vous pourriez rêver mais ne jamais marquer. Maintenant, c’est devenu une légende”, a déclaré Maradona à propos de l’effort individuel à couper le souffle qui a laissé les Three Lions sous le choc et tout le monde en train de baver.

Après avoir éclaté entre Peter Beardsley et Peter Reid, Maradona a passé devant Butcher, a trompé une passe à Valdano qui a trompé Fenwick et, avec Shilton en course, a contourné le gardien avant de ramener à la maison le «but de sa vie».

Gary Lineker, qui a marqué la consolation de l’Angleterre lors de cette défaite en quart de finale, a déclaré à propos du coup de maître du petit attaquant: “Le deuxième but que Maradona a marqué au Mexique a été le meilleur but de l’histoire.

“C’était la première fois de ma carrière que j’applaudissais presque sur le terrain, ce que l’opposition avait fait parce que c’était un très bon but.”

Maradona serait capitaine de l’Argentine pour une autre finale de la Coupe du monde en 1990, mais des blessures ont entravé ses propres performances et il a pleuré à la télévision après que l’Allemagne de l’Ouest ait déposé ses compatriotes à Rome.

Sur la route de Naples, il était déjà un héros de la classe ouvrière, le tueur de feu qui avait transformé une équipe moyenne de Napoli de deuxième division en deux fois championne d’Italie en 1990.

Les titres étaient «pour le peuple, pour les travailleurs», et Maradona a pris grand plaisir à prendre le dessus sur l’élégant Michel Platini de la Juventus étoilée.

Mais les démons personnels de Maradona – un problème de cocaïne, des problèmes fiscaux et des liens présumés avec des syndicats du crime – l’ont vu tomber dans la disgrâce et il a été expulsé de la Coupe du monde 1994 après un test de dépistage positif, sa carrière internationale se terminant après 91 sélections et 34 buts.

(AP)

Des mois auparavant, il avait tiré un pistolet à air comprimé sur des journalistes, une action pour laquelle il avait été condamné à une peine de prison avec sursis et, malgré un retour cérémonial à Boca, en 1995, sa carrière de joueur était pratiquement terminée.

Bientôt gonflé de poids et marquant chaque apparition publique avec un comportement étranger et étranger, il a étonnamment choisi Cuba de Fidel Castro comme la retraite où nous mettions fin à ses nombreuses habitudes.

Il a été pour beaucoup une nomination choc en tant qu’entraîneur de l’Argentine en 2008 mais, malgré une approche conflictuelle des fonctions médiatiques, il a conduit le pays aux quarts de finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud, se retirant après leur lourde défaite 4-0 contre l’Allemagne. . Un certain nombre de postes de direction de courte durée au Moyen-Orient et en Amérique du Sud ont suivi.

Maradona laisse dans le deuil ses filles Dalma et Gianinna, qui était auparavant mariée à Sergio Aguero, à son fils Diego et à son ex-épouse Claudia Villafane.