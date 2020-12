P

Eter Alliss, décédé à l’âge de 89 ans, était un ancien professionnel qui est devenu la «voix du golf» et a donné des cours à James Bond.

Alliss, qui a remporté plus de 20 tournois au cours de sa carrière et joué dans huit équipes de la Ryder Cup avant de se lancer avec succès dans les commentaires de golf, est décédé subitement et paisiblement samedi soir à son domicile de Surrey.

Né le 28 février 1931 à Berlin – où son père Percy travaillait comme club pro – Alliss pesait 14 livres et 11 onces à la naissance, ce qui, selon lui, était un record européen à l’époque.

Percy était l’un des meilleurs golfeurs britanniques des années 1920 et 1930 et a formé quatre équipes de la Ryder Cup, bien qu’il ait été laissé de côté par le capitaine George Duncan pour la victoire de l’équipe locale à Moortown en 1929.

Sans surprise, Peter a suivi les traces de son père et a quitté l’école à l’âge de 14 ans pour travailler pour lui au Ferndown Golf Club dans le Dorset, avant de devenir lui-même professionnel deux ans plus tard.

Après que sa carrière ait été largement interrompue par deux ans de service national dans la RAF de 1949 à 1951, Alliss a rapidement commencé à se faire un nom et a terminé neuvième de l’Open de 1953, l’une des cinq premières places de l’événement.

Cette performance a aidé Alliss à être sélectionné pour la Ryder Cup en octobre, faisant de lui et de Percy le premier père et fils à jouer dans le concours biennal, mais Peter a subi une défaite cruciale en simple contre Jim Turnesa alors que l’équipe locale perdait d’un point à Wentworth.

Alliss a continué à faire huit apparitions dans la Ryder Cup, bien qu’il n’ait pas réussi à contribuer un point lors de la seule victoire de la Grande-Bretagne, à Lindrick en 1957, pendant cette période.

L’année suivante a été un succès individuel impressionnant, Alliss remportant les Open d’Italie, d’Espagne et du Portugal au cours des semaines successives, mais le hasard qui mènerait finalement à un changement de carrière n’était pas loin.

En revenant d’un tournoi en Irlande en 1960, Alliss a été entendu parler à un ami et a attiré l’attention d’un autre passager.

“J’étais en train de flatter, comme vous, et environ 10 jours plus tard, une lettre est tombée sur le tapis d’un type appelé Ray Lakeland à la BBC”, se souvient Alliss.

“Apparemment, il avait écouté nos histoires depuis le siège derrière et il m’a demandé si j’aimerais venir faire quelques commentaires à l’Open de l’année suivante.”

Alliss a fait ce que demandé et a combiné des passages de commentaires à Royal Birkdale en terminant huitième derrière Arnold Palmer, contribuant à rehausser son profil à un point tel qu’il a été choisi pour donner des cours de golf à Sean Connery avant que l’acteur ne joue James Bond dans le film de 1964 “ Goldfinger ”. .

Le film présentait une scène célèbre dans laquelle Bond joue au golf contre le méchant éponyme Auric Goldfinger, qui a été tourné au Stoke Park Golf Club dans le Buckinghamshire.

Alliss est devenu un commentateur régulier à la BBC après avoir quitté le golf professionnel à plein temps en 1969, une décision prise après avoir succombé aux redoutables “ yips ” – une affection qu’il a marquée avec l’humour habituel via la plaque d’immatriculation PUT 3 sur sa Bentley.

En 1978, il était le commentateur de golf en chef de la BBC, après la mort de Henry Longhurst, et son style langoureux était extrêmement populaire.

“Un charme suintant de chaque pore, il a jeté son putter au sol,” était l’une de ses plaisanteries de marque, apparemment libérée du revers quand un joueur furieux a jeté son putter au sol.

Parlant de son style de commentaire, Alliss a déclaré à Golf Today en 2014: “Les statistiques ne m’intéressent pas vraiment. Je reviendrai avec un magazine sur lequel j’ai griffonné quelques notes. Quelque chose que personne d’autre ne comprend, comme” chien et poulet ” ‘, faisant référence à une histoire ou à une autre. “

Cependant, alors qu’Alliss a été intronisé au Temple de la renommée du golf en 2012 dans la catégorie Lifetime Achievement, son commentaire a commencé à ne pas faire rire dans un certain nombre d’incidents controversés.

En 2015, alors que Zach Johnson se rapprochait du championnat ouvert à St Andrews et que la caméra se concentrait sur la femme de l’Américain, Alliss a remarqué: “Elle pense probablement: ‘Si cela entre, j’aurai une nouvelle cuisine.”‘

La BBC s’est excusée par la suite, mais ce n’est qu’à une interview de 2017 avec Newsweek qu’Alliss a déclaré qu’il ne pensait pas que la réaction aurait été la même s’il avait dit “un nouveau manteau, ou une nouvelle voiture, ou nous pourrions le faire emménager dans cette grande maison. C’est tout simplement insensé. “

Un an plus tôt, Alliss avait provoqué la controverse en disant que les femmes qui voulaient être membres de la Honourable Company of Edinburgh Golfers – qui possède le site de l’Open Championship Muirfield – feraient mieux de «se marier avec quelqu’un qui en est membre».

Il a ajouté sur BBC Radio Five Live: “Je veux rejoindre le WVS (Service Volontaire des Femmes), mais à moins d’avoir quelques bribes sur mon corps, je ne pourrai pas entrer.”

Alliss a eu beaucoup de succès en tant que concepteur de parcours et était responsable, avec Dave Thomas, du site de la Ryder Cup, The Belfry. Il a également organisé sept séries de «A Round with Alliss» dans lesquelles il a joué quelques trous de golf et a bavardé avec une variété de personnes célèbres à travers le Royaume-Uni.

Alliss s’est marié pour la première fois en 1953 avec Joan McGuinness. Ils ont eu deux enfants, Gary et Carol. En 1972, Alliss a épousé sa deuxième femme, Jackie, et a eu deux filles, Sara et Victoria, et deux fils, Simon et Henry.