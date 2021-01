T

ommy Docherty, décédé à l’âge de 92 ans, était l’un des grands personnages du football.

Il était irrépressible, franc et souvent controversé, accumulant une quantité apparemment infinie d’anecdotes, de plaisanteries et de doublures.

Docherty, connu sous le nom de “ The Doc ”, a passé neuf ans en tant que joueur avec Preston et a joué pour l’Écosse lors de la Coupe du monde 1958 en Suède, avant une carrière de manager qui l’a emmené au Portugal et en Australie, mais dont on se souvient mieux pour cinq sort d’un an à Old Trafford.

Né dans le quartier Gorbals de Glasgow le 24 avril 1928, il a dit un jour dans une interview du Daily Telegraph au sujet de son éducation difficile: «Si vous vouliez une nouvelle paire de chaussures, vous alliez pieds nus dans les baignoires et vous en coupiez une paire. Je ne pensais pas que c’était moralement mal. C’était la chose à faire. “

Sa mère, Georgina, était femme de ménage, mais il ne se rappelait rien de son père, Thomas, qui travaillait dans une fonderie de fer.

“Je ne me souviens pas qu’il m’ait mis sur ses genoux, ou m’ait raconté une histoire ou m’avait emmené dans un parc”, a déclaré Docherty.

«Je me souviens seulement du bruit de ma mère qui pleurait quand on frappait fort à la porte pour lui dire qu’il était en train de mourir. Il était à l’hôpital pour pleurésie. Ils vous donneraient quelques comprimés pour ça maintenant.

Docherty a commencé sa carrière en tant que demi-droit chez les juniors de Shettleston avant de rejoindre les héros de l’enfance du Celtic en 1947 après avoir quitté l’armée, faisant ses débuts lors d’une défaite 1-0 en championnat à domicile contre les Rangers.

Il est parti pour Preston en 1949 – l’année où il a épousé sa première femme Agnes – après avoir échoué à décrocher une place dans la première équipe, et a déclaré des années plus tard: “Quand j’étais jeune, c’était ma seule et unique ambition de jouer dans un maillot vert et blanc. Quand j’ai été transféré, ce fut l’une des grandes déceptions de ma vie. “

Son passage à Deepdale a inclus une apparition dans la finale de la FA Cup 1954 et il a remporté la première de ses 25 sélections en Écosse, jouant deux fois dans la Coupe du monde 1954.

En 1958, Docherty rejoint Arsenal, où il met effectivement fin à sa carrière de joueur.

Bien qu’il ait fait quelques apparitions pour Chelsea après avoir déménagé à Stamford Bridge en février 1961, le changement l’a amené à faire un premier pas dans l’entraînement et la gestion.

Il n’a pas pu empêcher le club de l’ouest de Londres d’être relégué de l’élite à la fin de la saison 1961-62, mais les Bleus ont rebondi dès la première tentative.

En 1964-65, ils ont remporté la Coupe de la Ligue avec une victoire globale sur Leicester, mais ont perdu la finale de la FA Cup 1967 contre Tottenham.

Le Glaswegian est parti pour devenir directeur de Rotherham démodé et a déclaré de façon mémorable: “J’ai promis de retirer Rotherham de la deuxième division – et je les ai emmenés dans la troisième. Le vieux président a dit: ‘Doc, vous êtes un homme de parole ! “‘

Il a quitté Rotherham après un an et a commencé à accumuler un nombre vertigineux de clubs tout en perfectionnant sa répartition.

Il a eu des séjours chez QPR, Aston Villa et Porto et un mandat de directeur adjoint de Terry Neill à Hull avant de partir en 1971 pour devenir directeur de l’Écosse, d’abord à titre temporaire, puis définitivement.

En décembre 1972, alors que l’Écosse était en route pour la finale de la Coupe du monde 1974 en Allemagne de l’Ouest, il quitta pour prendre la relève à Manchester United.

“L’un de mes plus grands regrets a été de quitter mon poste en Ecosse quand je l’ai fait”, a-t-il déclaré plus tard.

Les Red Devils ont été relégués en deuxième division en 1974, mais ont repris d’assaut la saison suivante en tant que champions.

Après avoir étonnamment perdu la finale de la FA Cup 1976 1-0 contre la deuxième division de Southampton, il a mené United à la finale de la FA Cup l’année suivante quand ils ont battu les favoris Liverpool 2-1.

Cependant, les célébrations n’ont pas duré car il a été presque immédiatement renvoyé pour avoir eu une liaison avec l’épouse de la physiothérapeute du club Laurie Brown.

Docherty a épousé plus tard Mary Brown et ils sont restés ensemble jusqu’à sa mort. Ils ont eu deux enfants, Lucy et Grace, tandis qu’il a eu quatre enfants – Tom, Michael, Peter et Catherine – à Agnès, décédée en 2002.

Il est retourné sur la sellette de Derby avant de retourner à QPR, où a été limogé, puis réintégré après seulement neuf jours – puis à nouveau limogé.

Docherty a ensuite eu des sorts à Sydney Olympic, Preston, South Melbourne, puis a de nouveau géré Sydney Olympic en 1983 avant de devenir le patron des Wolves. Altrincham était son dernier poste de direction avant sa retraite à la fin de la campagne 1987-88.

Par la suite, il a travaillé comme conférencier après le dîner et expert des médias.

Docherty a été intronisé au Scottish Football Hall of Fame en novembre 2013.

Il était toujours aussi fort avec les blagues lors de la conférence de presse, mais pour une fois est devenu sérieux, disant: “C’est quelque chose qui sera là pour toujours et ne sera jamais effacé.”

Reportage de l’Association de la presse.