L’auteur-compositeur-interprète légendaire Neil Young a vendu 50% des droits d’auteur de son catalogue musical, qui comprend environ 1180 chansons, à la société d’investissement britannique Hipgnosis Songs Fund, a annoncé la société.

L’accord, dont les détails n’ont pas été divulgués, intervient un mois après que Bob Dylan a vendu ses droits sur quelque 600 chansons au groupe Universal Music Publishing pour entre 300 et 500 millions de dollars.

Le magazine Variety, citant une “source de l’industrie”, a indiqué que la vente d’une partie des droits d’auteur de Young coûtait environ 50 millions de dollars et que le musicien conserverait sa capacité d’autoriser l’utilisation de ses chansons sur campagnes publicitaires ou événements politiques, entre autres.

Lors des dernières élections américaines, Young a poursuivi la campagne électorale de Donald Trump pour l’utilisation non autorisée de deux de ses chansons, «Rockin ‘in the Free World» et «Devil’s Sidewalk», lors de nombreux événements électoraux, mais la plainte a été rejetée. .

Parmi les accords similaires récemment conclus par d’autres musiciens, la chanteuse Stevie Nicks a vendu 80% des droits de ses chansons à Primary Wave pour environ 100 millions de dollars. Les entreprises utilisent généralement ces fonds de musique acquis pour vendre pour des films, des jeux vidéo et de la publicité commerciale.

Young, 75 ans, compositeur de chansons telles que «Heart of Gold», «Helpless», «Like a Hurricane», «Old Man», «Ohio» et «Cinnamon Girl», a produit quelque 70 albums solo et en partie. de groupes comme Buffalo Springfield, Crazy Horse et Crosby, Still, Nash et Young.

Cette production sur six décennies comprend près de 50 albums studio et plus de 20 avec des performances live, dont 18 ont été déclarés “or”, 7 platine et 3 multiplatinum.

Il est également l’auteur de la chanson “This Note’s For Your”, de 1988, dans laquelle il critiquait d’autres artistes qui vendaient ou louaient leur musique pour des campagnes publicitaires, et la vidéo correspondante était une parodie de publicités mettant en vedette Michael Jackson, Whitney Houston et Eric Clapton.

Une partie des paroles de cette chanson promettait «Je ne chante pas pour Pepsi, je ne chante pas pour Coke. Je ne chante pour personne. Ça me fait passer pour une blague », (je ne chante pas pour Pepsi, je ne chante pas pour Coca. Je ne chante pas pour personne. Ça me fait passer pour un bouffon).

Le fondateur et directeur de Hipgnosis, Merck Mercuriadis, a déclaré dans un communiqué qu’il avait acheté son premier album de Neil Young à l’âge de sept ans et assuré que ses chansons ne seront pas utilisées pour promouvoir un hamburger.