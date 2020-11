Nelly défend la juge de Dancing with the Stars Carrie Ann Inaba après avoir été fortement critiquée pour son jugement. Selon les téléspectateurs, il semble qu’Inaba soit plutôt dure envers certains des candidats et leurs pros de la danse, y compris son ex Artem Chigvintsev, mais elle a récemment été critiquée après ses conseils pour Nelly. Cependant, la rappeuse de “Ride Wit Me” vient maintenant la défendre en disant que ce n’est rien de personnel, qu’elle fait juste son travail.

«Elle fait juste son travail», a-t-il déclaré selon TooFab. “Carrie Ann est gentille. Yo, elle est tellement dope. Carrie Ann est une ex Fly Girl. Tu ne peux jamais être en colère contre une ex Fly Girl. Tu sais ce que je dis? Non, ils doivent laisser ma fille tranquille.” Nelly est maintenant dans les six derniers et veut remporter le 29 Mirrorball Trophy. “Je veux juste gagner à la fin de la journée, donc je sais que c’est une compétition, mais ce n’est jamais rien de personnel. Elle est si gentille. Tous les juges sont dope.”

«Je veux dire, tu sais que c’est une compétition», a-t-il continué à expliquer à Los Angeles. «Alors tu es bouleversé par ce que tu penses, mais ce n’est pas personnel. Carrie Ann est dope. Tous sont dope. Tu sais ce que je veux dire? Non, c’est cool – elle est gentille. Inaba a été critiquée par les téléspectateurs au fil des oui pour ses conseils et astuces qu’elle donne aux pros et aux danseurs célèbres, cependant, Inaba n’est pas ravie que les gens pensent qu’elle est dure envers son ex simplement parce qu’ils ont un passé.

Elle et Chigvintsev ont appelé à arrêter en 2009 après avoir fréquenté pendant près de trois ans, mais elle a récemment discuté ouvertement dans son émission The Talk qu’elle trouve scandaleux que les gens intimident comme ils le font, en particulier à l’âge adulte. “Je suis toujours victime d’intimidation. À peu près à cette époque, les gens commencent à m’intimider à cause de la façon dont je juge les gens. Je ne peux pas croire que cela arrive encore à l’âge adulte”, a-t-elle expliqué.

Bien qu’elle n’ait aucune tolérance à cet égard, elle a un conseil pour les trolls en ligne. «Je veux dire aux gens qui intimident: cela ne me fait pas changer ma façon de juger. Je ne suis pas sur le point de changer parce que vous essayez de me harceler. Cela me rend seulement plus fort dans mes convictions et ce en quoi je crois. ” Cette saison, les choses sont un peu différentes à l’intérieur de la salle de bal puisqu’il n’y a pas de public en direct. Habituellement, elle et les autres juges recevront quelques huées du public, mais maintenant, il semble que les gens expriment vraiment leurs pensées en ligne.