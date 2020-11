N’est-ce pas Cooke Maroney? révèle le grand amour de Jennifer Lawrence | Instagram

Beaucoup disent que la célébrité Jennifer Lawrence, qui a révélé en octobre dernier une célébration exclusive de son mariage, pourrait ne pas être aussi amoureuse de Cooke Maroney, son mari actuel.

Apparemment, la star hollywoodienne n’aurait pas complètement abandonné le passé et la mémoire d’une personne resterait toujours très présente dans son cœur, comme l’a révélé.

Certaines rumeurs circulant autour de la vie de la star de “Les jeux de la faim“suppose que le coeur de la belle Jennifer Lawrence elle bat toujours pour un homme dont elle était obsédée par le passé.

Dans quelle mesure les informations qui circulent sur l’histrionique ont pu connaître certains détails sur son caractère qui se démarquent dans le monde dans lequel il se déroule.

À de nombreuses reprises, il a évoqué les commentaires «très directs» de l’actrice qui n’a apparemment aucun scrupule à dire ce qu’elle pensait à l’époque.

C’était l’un de ces épisodes dans lequel sans aucune honte elle avouerait dans un programme, le nom d’une figure qui lui donnait envie de dessiner des cœurs.

C’est Lawrence elle-même qui a révélé en 2015 le nom de son amour platonique dans l’émission “Late Night with Seth Meyers” après avoir abordé le sujet de engouement où il a révélé qu’il ressentait quelque chose de très spécial pour un homme beaucoup plus âgé, Larry David.

C’était un moment où dans la vidéo suivante présentée, qui reprend l’entretien avec Lawrence, quand à un moment donné il se demande si elle lui a donné son numéro, ce que l’histrionique confirme:

J’ai donné mon numéro à Larry David, il ne m’a jamais appelé. J’ai envoyé un texto à Amy l’autre soir en buvant du vin. Et euh, et je lui ai écrit pendant qu’il regardait au hasard Curb Your Enthusiasm et j’ai dit; «J’ai tellement de s3xual3 et de petit ami, des sentiments conjugaux pour Larry.

Qu’avez-vous répondu?

Selon les fans, Larry David il aurait pu ignorer toute idée que Jennifer Lawrence était amoureuse de lui.

Lorsqu’il a été interrogé dans une activité de questions et réponses au festival New Yorker en 2014, le sujet du béguin de Jennifer Lawrence pour lui a été abordé, ce à quoi Larry lui-même a loué le goût de la star, la qualifiant de «fille intelligente». Cependant, il a dit que la grande différence d’âge entre les deux n’était pas un bon début pour aucun type de romance.

C’est dommage qu’il ait environ 40 ans de plus qu’elle, a-t-elle noté, continuant d’ajouter: «Je ne pense pas que je puisse le faire. D’un côté, c’est très flatteur et de l’autre, c’est dommage, en termes de timing. Cependant, je m’amuserais à regarder l’émission de télé-réalité. “

De même, à une autre occasion où Larry David s’est adressé à l’émission “Late Night with Seth Meyers”, en 2017, le sujet est revenu à la vedette un moment et a de nouveau provoqué sa réaction.

Le comédien, acteur, producteur, réalisateur, écrivain, âgé de 73 ans, n’a pas pu s’empêcher de rire en se rappelant les paroles de la célèbre star de cinéma et a également admis qu’il aurait aimé être le seul béguin de Jennifer.

Ça aurait été mieux si ça n’avait été que moi. Quand elle vous a dit, j’ai également été déçu. ” «Je m’aimais, seulement moi. Pour moi, cela enlève de tomber amoureux si vous parlez d’autres personnes. À quel point est-ce spécial pour moi? Ce n’est pas si spécial. Tu es amoureuse de moi, tu es amoureuse de lui, ce n’est pas bon. “

Autre de leurs partenaires

D’autre part, avant que la star de 30 ans ne croise la route du propriétaire de la galerie d’art, son mari actuel, Cooke Maroney, a rencontré quelques autres de leurs partenaires, comme leur relation de quatre ans avec Nicholas Hoult, co-star de X-Men, plus tard sortirait avec le réalisateur Darren Aronofsky, de manière plus courte était sa rencontre avec Chris Martin de Coldplay et partageait quelques baisers hors caméra avec Liam Hemsworth, comme indiqué.