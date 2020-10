La division Nest Smart Home de Google propose un nouveau thermostat intelligent disponible à la commande dès aujourd’hui. Le nouveau thermostat Nest est un modèle plus simple que le Nest Learning Thermostat ou le Nest Thermostat E et est proposé à un prix inférieur, à seulement 129,99 $. C’est 40 $ de moins que le Nest E et 120 $ de moins que le Nest Learning Thermostat haut de gamme de troisième génération. Il est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui et Google indique qu’il sera expédié dans quelques semaines.

Plus simple est le thème du nouveau thermostat Nest, et cela commence par sa conception. Fini le cadran rotatif traditionnel qui équipait tous les thermostats Nest au cours des neuf dernières années. À sa place se trouve une bande tactile sur le côté droit qui est utilisée pour naviguer dans l’interface et effectuer des ajustements. Au lieu de tourner un cadran pour régler la température, vous faites glisser votre doigt de haut en bas et appuyez sur cette bande tactile. Cette conception élimine toutes les pièces mobiles et a permis à Google de réduire le prix.

L’avant du thermostat est une finition complètement miroir avec un affichage qui brille à travers le miroir lorsque le thermostat est utilisé. Google utilise la même technologie Soli que celle du smartphone Pixel 4 sous la finition en miroir pour détecter automatiquement lorsque vous vous trouvez devant le thermostat et le réveiller. La société affirme que la technologie Soli permet à la finition miroir d’être ininterrompue, sans fenêtre ou découpe évidente pour un capteur de mouvement traditionnel, comme utilisé sur les autres modèles. Mais c’est l’étendue de l’utilisation de Soli dans le thermostat Nest: il n’y a pas de commandes gestuelles en dehors de la bande tactile.

Le nouveau thermostat Nest a une façade en miroir et est disponible en quatre couleurs différentes Image: Google

Semblable au haut-parleur intelligent Nest Audio récemment lancé, le thermostat Nest est disponible dans une variété de couleurs: blanc, gris foncé, rose clair et vert clair. Un kit de garniture de couleur assortie est disponible pour couvrir les trous laissés par votre ancien thermostat pour 14,99 $.

Nest a également simplifié l’expérience logicielle. Le nouveau thermostat Nest ne comprend pas la fonction d’apprentissage de la signature de Nest, qui tente d’apprendre automatiquement vos conditions de vie et de régler le thermostat pour obtenir le meilleur équilibre entre confort et efficacité. Au lieu de cela, il fonctionne à partir d’un système de planification traditionnel, où vous lui dites quand vous êtes à la maison, quand vous êtes absent et quelle température il doit maintenir pour chaque scénario. De cette façon, il est similaire au fonctionnement d’un thermostat programmable traditionnel et devrait être très familier à la plupart des gens qui passent à un thermostat intelligent pour la première fois.

Au lieu du système d’apprentissage automatique des autres modèles Nest, le nouveau thermostat Nest repose sur un programme programmé plus traditionnel. Photo: Google

Le thermostat Nest intègre certaines fonctionnalités intelligentes. Il peut être contrôlé via l’application Google Home pour smartphone, comme tout autre thermostat Nest, et il prend en charge la commande vocale via l’Assistant Google ou l’Alexa d’Amazon. Il peut également vous inviter à ajuster les niveaux de température pour plus d’efficacité et peut vous alerter des problèmes potentiels avec votre système CVC ou lorsqu’il est temps de changer votre filtre à air. Il utilisera le capteur de mouvement Soli et la géolocalisation sur votre téléphone pour activer automatiquement le mode Eco afin d’économiser de l’énergie lorsque vous n’êtes pas à la maison. Google affirme que ces fonctionnalités peuvent permettre aux propriétaires d’économiser en moyenne 10 à 12% sur le chauffage et 15% sur les factures de climatisation chaque année. Le thermostat Nest est également certifié Energy Star, tout comme les autres modèles de thermostat Nest.

Le thermostat Nest ne dispose pas de certaines fonctionnalités par rapport aux versions plus chères. Il ne prend pas en charge les capteurs à distance de Nest pour équilibrer le système hors d’une pièce spécifique, par exemple. Au lieu d’une pile au lithium rechargeable intégrée, le thermostat Nest fonctionne avec deux piles AAA standard. (Google dit que cela devrait durer «plusieurs années» sur un ensemble d’AAA.) La fonction Farsight qui vous permet de voir la température actuelle de l’autre côté de la pièce avec d’autres modèles Nest n’est pas là non plus. Google affirme que le processus d’installation est similaire à celui des autres modèles et que le thermostat Nest est compatible avec presque autant de systèmes CVC en cours d’utilisation. Il peut également prendre en charge plusieurs systèmes de zone en associant plusieurs thermostats Nest et en les exécutant ensemble.

La correspondance des couleurs de votre thermostat intelligent avec votre haut-parleur intelligent est maintenant une chose que vous pouvez faire Photo: Google

Les représentants de Google affirment que le thermostat Nest ne remplace pas ses autres modèles – le Nest Learning Thermostat de troisième génération reste disponible, bien que le Nest E ne soit disponible que pour les installateurs professionnels à l’avenir. Au lieu de cela, la société espère que le système moins coûteux et plus facile à comprendre séduira ceux qui ne sont pas encore passés à un thermostat intelligent et qui utilisent toujours un thermostat programmable traditionnel.