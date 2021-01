N

Estlé UK a été condamné à une amende de plus de 600 000 £ après qu’un employé a été traîné dans la machine de production pour l’un de ses chocolats les plus populaires.

Un tribunal a appris comment l’opérateur technique avait placé sa main droite près d’un trou dans la machine After Eight le 13 février 2016, dans l’usine de l’entreprise à Halifax, dans l’ouest du Yorkshire.

L’homme tenait une toile émeri dans sa main droite qui a ensuite été traînée dans la machine – en prenant son bras avec elle, a rapporté le Halifax Courier.

Le travailleur piégé n’a pu atteindre aucun des boutons d’arrêt d’urgence de l’unité, a déclaré le Bradford Crown Court lors d’une audience mercredi.

L’accident s’est produit à l’usine Nestlé d’Halifax

Finalement, les ambulanciers ont réussi à le libérer. Il a subi une double fracture au bras qui a nécessité une intervention chirurgicale, selon le journal local.

Il a été constaté que la succursale britannique de la plus grande entreprise mondiale de produits alimentaires et de boissons avait enfreint les règles de santé et de sécurité au cours de l’incident.

Une enquête menée par le Health and Safety Executive (HSE) a révélé que l’entreprise n’avait pas réussi à empêcher l’accès aux pièces mobiles dangereuses de la machine, ont rapporté The Telegraph et Argus.

Nestlé UK Ltd, de City Place, Gatwick, a plaidé coupable d’avoir enfreint la règle 11 du règlement de 1998 sur la fourniture et l’utilisation d’équipements de travail.

Le fabricant de produits alimentaires a été condamné à une amende de 640 000 £ et à 26 234 £ à titre de dépens.