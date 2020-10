Netflix aurait tenté d’acheter les droits du nouveau film de James Bond, No Time to Die, pour l’amener directement sur la plate-forme de streaming plutôt que de le sortir en salles. Selon un rapport de Bloomberg, Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (MGM) a eu des discussions avec Netflix et Apple TV + pour envisager de vendre No Time to Die de cette façon en raison de la pandémie de coronavirus. Jusqu’à présent, le studio et les streamers n’ont pas confirmé que ces discussions avaient eu lieu.

Des sources proches de ces négociations ont déclaré que No Time to Die aurait coûté des centaines de millions de dollars – si MGM avait conclu la vente. En fin de compte, cependant, le studio a décidé qu’il pouvait encore gagner plus d’argent au box-office. No Time to Die devait sortir en salles en novembre, mais il a été reporté à avril 2021 à la dernière minute. Un représentant de la MGM a déclaré à Bloomberg que le film 007 “n’est pas à vendre”.

“La sortie du film a été reportée à avril 2021 afin de préserver l’expérience théâtrale des cinéphiles”, ont-ils ajouté. La seule autre chose que MGM était prête à dire sur le sujet était qu’elle était “engagée” pour une sortie en salles pour le film.

Pendant ce temps, Netflix et Apple ont tous deux refusé de commenter l’histoire. On ne sait pas si d’autres services de streaming enchérissaient sur le film, mais Amazon Video a confirmé qu’il n’était pas en pourparlers pour acquérir No Time to Die.

Le film devait initialement sortir en avril 2020 et a été retardé en novembre lors de la première vague de la pandémie de coronavirus. Lorsque le temps passa et que les choses n’allaient pas beaucoup mieux, MGM repoussa le film en avril. Cette décision a provoqué une onde de choc dans toute l’industrie, incitant même Royal Cinemas à fermer indéfiniment tous ses sites aux États-Unis.

D’autres films ont fait le saut vers les exclusivités de streaming pendant la pandémie, avec un succès mitigé. Beaucoup ont été publiés sur des magasins numériques comme iTunes ou Amazon Prime, avec un prix considérable à la location ou à l’achat. Pourtant, n’ayant nulle part où aller, les clients étaient heureux de payer ce qu’ils auraient dépensé au cinéma pour voir ces films.

No Time to Die a coûté environ 250 millions de dollars à produire et serait probablement le plus gros film à être diffusé si cet accord avait été conclu. Au moment d’écrire ces lignes, il est toujours prévu pour une sortie en salles uniquement en avril.