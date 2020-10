Netflix tente de présenter plus de nouvelles émissions en un seul endroit. La société a annoncé qu’elle allait regrouper certaines de ses lignes de contenu dans un onglet appelé Nouveau et populaire. Cette section n’apparaîtra que sur les appareils TV et se déploie largement après avoir été testée pour la première fois en avril.

La section regroupera la ligne Nouveau sur Netflix, la ligne Coming Soon et la ligne Top 10, qui fait ses débuts en février et est mise à jour quotidiennement. Il comprendra également une nouvelle ligne intitulée Worth The Wait qui donnera aux abonnés un aperçu des émissions à venir sur la plate-forme entre les 15 et 365 prochains jours.

La section Worth The Wait est particulièrement importante pour Netflix car elle permet aux utilisateurs d’enregistrer et de définir des rappels pour les émissions à venir. Cela pourrait les empêcher de quitter le service, même s’il n’y a rien de disponible immédiatement qu’ils veulent regarder. La société a connu une croissance impressionnante au cours de son dernier trimestre, ajoutant 10 millions d’abonnés, mais elle s’est heurtée à de nouveaux problèmes urgents de rétention des utilisateurs. Netflix a perdu des abonnés pour la première fois l’année dernière, ce qui, à l’époque, était responsable des augmentations de prix. Dans le même temps, plusieurs nouveaux services de streaming ont été lancés cette année et la dernière, et la concurrence est rude pour des titres bien connus comme Friends et The Office. Netflix doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ses abonnés anticipent et enthousiasment par le nouveau contenu original – un effort qui ira beaucoup plus loin qu’un nouveau panneau d’interface.