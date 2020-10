Le nouveau film de David Fincher, Mank, sort dans un peu plus d’un mois, mais si vous voulez un aperçu du film, Netflix a publié un site Web (pas si) «secret» présentant sa bande originale et ses images en coulisses.

La bande originale vient de Trent Reznor et Atticus Ross, qui ont créé une partition avec une ambiance hollywoodienne de la vieille école – un grand saut par rapport au style numérique obsédant pour lequel ils sont le plus connus. Depuis le teaser, vous pouvez déjà entendre comment Reznor et Ross trouvent des moyens de transmettre des thèmes et des motifs pour lesquels nous les connaissons dans un genre de musique qui est tout sauf leur tarif habituel.

En plus d’un échantillonnage de près de 11 minutes de la partition, qui joue en arrière-plan sur le site, vous pouvez voir plus de 200 photos, images fixes et clips du film et de la production sur le plateau, qui sont magnifiques en eux-mêmes.

Image: Netflix

Image: Netflix

Image: Netflix

Image: Netflix

L’interface utilisateur du site Web est simple et discrète mais très fonctionnelle. Il comporte quelques fusées éclairantes qui améliorent vraiment l’expérience, comme basculer entre un fond noir et blanc en fonction de la photo, ainsi que l’ajout de fioritures supplémentaires comme des flashs sur les appareils photo de la vieille école que vous voyez sur les images.

Mank fera ses débuts sur Netflix et dans certains cinémas le 4 décembre. Pour l’instant, vous pouvez regarder, écouter et vous détendre sur le site de teaser intitulé «Le vin blanc est venu avec le poisson».