LUEUR, la série Netflix se déroulant dans les années 1980, a été annulé (via Variety). La plate-forme de vidéo en streaming, malgré la confirmation de la quatrième et dernière saison il y a quelques mois, a reculé et a oublié le contenu de manière permanente. Comme ils l’expliquent, votre décision est liée aux effets de la pandémie et les défis qu’elle représente, même s’il est étrange qu’ils n’aient pas attendu que les bonnes conditions soient réunies pour reprendre la production.

GLOW avait été renouvelé pour une quatrième et dernière saison depuis 2019. COVID a influencé la décision de Netflix

“Nous avons pris la décision difficile de ne pas faire la quatrième saison de GLOW à cause de COVID. Pour filmer physiquement cette série avec sa grande distribution c’était particulièrement difficile. Nous sommes très reconnaissants aux créateurs Liz Flahive et Carly Mensch, à Jenji Kohan et à tous les scénaristes, acteurs et équipe pour avoir partagé cette histoire des femmes incroyables de ‘GLOW’ avec nous et le monde “, a rapporté Netflix. Ainsi, la série disparaît sans dire au revoir correctement.

De leur côté, Liz Flahive et Carly Mensch, showrunners de GLOW, ont également fait des déclarations à ce sujet. Évidemment, la nouvelle n’a pas été bien accueillie: “COVID a tué de vraies personnes. C’est une tragédie nationale et devrait être notre priorité. Apparemment, COVID a également mis fin à notre émission. Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW. Ils nous ont donné la liberté créative d’en faire un. Comédie sur les femmes et racontant leurs histoires. Et les combats. Et maintenant c’est parti. “

Les créatifs ont reconnu que le monde doit se concentrer sur un problème plus compliqué que d’annuler une série. Cependant, ils n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement face à la décision inattendue – et malheureuse – de Netflix: «Il se passe beaucoup de merde dans le monde qui est bien plus grande que cela aujourd’hui. ces 15 femmes ensemble sur scène. Nous regretterons notre distribution de clowns étranges et notre équipe héroïque. C’était le meilleur travail. “

Ces derniers mois, Netflix a décidé d’annuler soudainement plusieurs séries. Avant GLOW, le service a annulé Altered Carbon —Après deux saisons— et Le cristal sombre: l’âge de la résistance. Le cas du second était assez surprenant, car quelques jours avant son annulation, il avait remporté un Emmy.