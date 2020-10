Netflix a mis fin à une autre série lundi. Il n’y aura pas de deuxième saison de Teenage Bounty Hunters, qui est sorti il ​​y a à peine deux mois. Le géant du streaming a également annulé GLOW lundi, décidant qu’il n’y aura pas de quatrième et dernière saison de la comédie dramatique de lutte avec Alison Brie.

Teenage Bounty Hunters a été lancé le 14 août et figurait sur la liste des classements de streaming de Nielsen pour la semaine du 17 au 23 août, rapporte Deadline. Au cours de cette semaine, l’émission a fait son entrée dans le Top 10, avec 422 millions de minutes de streaming. Teenage Bounty Hunters a été créé par Kathleen Jordan et a compté le créateur d’Orange Is The New Black, Jenji Kohan, comme l’un de ses producteurs exécutifs.

La série n’a duré que 10 épisodes et mettait en vedette Maddie Phillips, Angelica Bette Fellini, Kadeem Hardison et Virginia Williams. Fellini et Phillips ont joué des sœurs jumelles qui étudiaient à la Willingham Academy. Après avoir eu un accident avec le camion de leur père, les deux commencent à travailler avec Bowser Simmons, un chasseur de primes joué par Hardison, pour payer les réparations du camion à l’insu de leurs parents. Les jumeaux ont du mal à équilibrer leur vie à l’école avec leur nouveau métier.

“Nous l’avons découvert vendredi. Nous vous aimons tous tellement. Je suis désolé. Nous sommes dévastés. Family Forever”, a tweeté Devon Hales, qui est revenu dans la série en tant que némésis de Sterling April Stevens. “Nous souffrons, sachez simplement que cela atteste de la [Teenage Bounty Hunters] est, “Charity Cervantes, qui a joué l’amie d’April Hannah, a écrit.” C’est un honneur d’avoir un Fandom aussi incroyable et un honneur de raconter les histoires que nous avons faites. Nous vous aimons Fam. Je suis éternellement reconnaissant pour votre amour et votre soutien. Deux coeurs.”

Lundi, Netflix a également annulé GLOW, la série acclamée par la critique inspirée de la ligue Gorgeous Ladies of Wrestling des années 1980. L’émission a été renouvelée pour une quatrième saison l’année dernière, mais le géant du streaming a choisi de l’annuler plutôt que d’attendre que la production puisse démarrer en toute sécurité au milieu de la pandémie de coronavirus. La troisième saison de l’émission a valu à la star Betty Gilpin une nomination aux Emmy pour sa performance de soutien. Kohan était également producteur exécutif sur GLOW.

“COVID a tué de vrais humains. C’est une tragédie nationale et devrait être notre objectif. COVID a apparemment également retiré notre émission. Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW”, ont déclaré les créateurs de la série Liz Flahive et Carly Mensch dans un communiqué. «Nous avons eu la liberté de créer une comédie compliquée sur les femmes et de raconter leurs histoires. Et lutter. Et maintenant c’est parti. Il se passe beaucoup de choses s-y dans le monde qui sont bien plus importantes que cela en ce moment. Mais ça craint quand même de ne plus revoir ces 15 femmes ensemble. “