Netflix introduit aujourd’hui des hausses de prix pour ses abonnés américains, augmentant son forfait standard à 14 $ par mois et son niveau premium à 18 $ par mois.

Le nouveau prix du plan standard est une augmentation de prix de 1 USD (à partir de 13 USD par mois), tandis que le nouveau coût du niveau premium est une augmentation de 2 USD (à partir de 16 USD par mois). Les nouveaux abonnés devront payer les frais mensuels mis à jour, tandis que les abonnés actuels verront les nouveaux prix au cours des prochaines semaines au fur et à mesure de leur déploiement avec les cycles de facturation des clients.

Les initiés de l’industrie ont longtemps anticipé une autre série de hausses de prix chez Netflix, qui ont pour la dernière fois augmenté les frais d’abonnement aux États-Unis en janvier 2019. Récemment, Netflix a augmenté le coût de certains plans au Canada. Netflix déploie les changements de prix pays par pays et le changement «aux États-Unis n’influence ni n’indique un changement de prix mondial», a déclaré un porte-parole de Netflix à The Verge.

Les hausses de prix arrivent également à un moment où les gens ont plus d’options de divertissement que jamais auparavant – en particulier aux États-Unis. Il y a quelques années, la plus grande concurrence de Netflix dans le domaine du streaming était Hulu, et la société se disputait l’attention des gens en jouant à des jeux vidéo, en regardant YouTube et en dormant. Désormais, seuls les États-Unis ont HBO Max, Disney Plus, Peacock, TikTok, YouTube, Twitch et Fortnite. Oh, et le sommeil est toujours un facteur. Netflix en est conscient. Les prix sont mis à jour “afin que nous puissions continuer à offrir une plus grande variété d’émissions de télévision et de films”, a déclaré un porte-parole à The Verge.

«Comme toujours, nous proposons une gamme de forfaits afin que les gens puissent choisir le prix qui convient le mieux à leur budget», a ajouté le porte-parole.

Les hausses de prix surviennent également alors que Netflix cherche à investir davantage dans sa liste de contenu et ses fonctionnalités. Netflix a augmenté son budget annuel de contenu chaque année au cours des sept dernières années, dépensant environ 18,5 milliards de dollars en 2020 seulement. La concurrence accrue signifie que Netflix doit continuellement améliorer son jeu pour s’assurer qu’il a à la fois un contenu de qualité et en abondance, tout en travaillant à améliorer la plate-forme actuelle. Cela coûte de l’argent et les hausses de prix en découlent.

Des questions sur les hausses de prix ont été soulevées lors du dernier appel sur les résultats de Netflix ce mois-ci. Greg Peters, directeur de l’exploitation et directeur des produits de Netflix, a déclaré que, au fur et à mesure que la société investissait davantage dans les développements de contenu et de technologie, elle «reviendrait occasionnellement et demanderait [customers] payer un peu plus pour maintenir ce cycle vertueux d’investissement et de création de valeur. » Bien que Netflix ne soit pas influencé par les prix des concurrents, selon une personne familière avec le sujet, son nouveau prix standard n’est que de 1 USD de moins que les frais mensuels de 15 USD de HBO Max – des frais qui, selon de nombreux analystes, étaient trop élevés pour les consommateurs.

À l’époque, l’analyste Ross Benes, qui couvre Netflix pour eMarketer, a déclaré à The Verge que Netflix était toujours sous-évalué. Il a ajouté que les gens obtiennent «beaucoup de valeur pour pas beaucoup d’argent». C’est à cause de tous ces différents facteurs, et avec Netflix devenant un service de streaming encore plus central dans la vie des gens pendant la pandémie, que Netflix pourrait demander un dollar supplémentaire par mois et que les gens paieraient.

“Certaines personnes pourraient annuler, mais je parie que cela serait payant pour eux”, a ajouté Benes.

Les dirigeants de Netflix comme le co-PDG Reed Hastings ont également fait la paix avec la perte de certains clients – ce que l’industrie appelle le churn. Hastings a déclaré aux analystes lors de l’appel des résultats du deuxième trimestre de la société en juillet que les gens pourraient quitter Netflix de temps en temps pour s’abonner à d’autres streamers. L’objectif, cependant, était «d’avoir autant de hits que vous savez que lorsque vous arrivez sur Netflix, vous pouvez simplement passer d’un hit à l’autre et ne jamais avoir à penser à aucun de ces autres services.» Créer cette série constante de succès qui convainc les gens de s’inscrire et de rester coûte cher – rapidement – et c’est en partie là que les hausses de prix entrent en jeu.