Netflix augmentera la plupart de ses prix Combien cela coûtera-t-il? | Pixabay

C’est vrai, même si l’on pense que ce 2020 ne pourrait pas être encore pire, la plateforme de streaming Netflix, a annoncé le augmentation de leurs prix après avoir augmenté sa popularité beaucoup plus ces derniers mois, tout le monde se demande maintenant combien cela va coûter.

Netflix augmentera la plupart de ses prix, cependant, apparemment, cela ne se produira qu’aux États-Unis et l’augmentation sera comprise entre 8 et 13% tandis que son service de streaming connaîtra une forte augmentation de popularité, portée par les fermetures imposées par le gouvernements qui ont accaparé les gens chez eux pendant l’éventualité.

Cette augmentation a été mise en œuvre le vendredi 30 octobre et concerne le service de streaming le plus populaire en Netflix Cela augmentera de 1 $ à 14 $ par mois, tandis que le plan premium qui permet à plus de gens de voir le service sur différents écrans coûtera 2 $ de plus à 18 $ par mois.

Cependant, le plan de base de Netflix reste à 9 $ par mois, et il convient également de mentionner qu’il s’agit du premier changement de prix de Netflix depuis l’année dernière, lorsqu’il y a eu une autre augmentation.

Il est à noter que les nouveaux abonnés aux États-Unis devront payer les prix plus élevés immédiatement, tandis que les augmentations affecteront les abonnés précédents par étapes au cours des prochains mois.

Selon certaines données qu’ils ont publiées, Netflix a terminé septembre avec 73 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada, dont la plupart sont aux États-Unis.

Malheureusement, cette décision était largement attendue après que Netflix a augmenté ses prix au Canada ce mois-ci et a mis fin à ses essais gratuits de 30 jours aux États-Unis.

De plus, la hausse des prix de Netflix intervient dans un contexte de croissance mondiale pour la société, car les efforts pour contenir le nouveau virus ont fermé des restaurants, des cinémas et d’autres lieux de divertissement.

La société de Los Gatos, en Californie, a gagné 28 millions d’abonnés dans le monde au cours des neuf premiers mois de l’année, éclipsant toute sa croissance en 2019.

Alors que cette année, l’augmentation du nombre d’abonnés comprenait 5,4 millions de clients supplémentaires aux États-Unis et au Canada.

Cependant, la hausse des prix pourrait mettre à l’épreuve les limites de la popularité des Netflix, surtout si la récession déclenchée par la pandémie s’aggrave et oblige davantage de ménages aux États-Unis à limiter leurs dépenses.

Après que Netflix a augmenté ses prix aux États-Unis l’année dernière, le service de streaming a subi une baisse de 130000 abonnés aux États-Unis et au Canada entre fin mars et fin juin, ce à quoi il fallait s’attendre.

De plus, Netflix fait également face à plus de concurrence que jamais, y compris des rivaux très puissants tels qu’Amazon, Apple, Walt Disney et AT&T, en outre, ce qui affecte beaucoup, c’est que plusieurs d’entre eux sont beaucoup moins chers que le plan de Netflix pour les États-Unis.

Par exemple, le service de diffusion en continu de Disney à croissance rapide ne coûte que 7 $ par mois pour accéder à un catalogue qui comprend certains des films les plus populaires de tous les temps.

Et d’un autre côté, le service de streaming d’Apple, qui a un an, ne coûte que 5 $ par mois pour une sélection relativement petite de séries et de films, mais le fabricant d’iPhone tente d’étendre sa portée en dépensant de l’argent en programmation. et sa relation avec certains de ses autres services.

Un plan qui comprend la vidéo, la musique, les jeux vidéo et le stockage en ligne est proposé pour 15 $ par mois, soit 1 $ de plus que le plan solo de Netflix.

