Netflix confirme que Bridgerton aura une deuxième saison

Le géant du streaming a récemment annoncé qu’il plairait aux fans qui se sont retrouvés pris dans l’histoire des frères. Bridgerton, c’est donc en préparation d’un Deuxième Saison.

Sans aucun doute, la série Bridgerton a été sur toutes les lèvres ces dernières semaines, se positionnant ainsi au sommet très recherché de la plate-forme pour Netflix comme le plus vu dans son catalogue.

Que ce soit pour son histoire d’amour, son drame, ses costumes, son mystère ou encore ses scènes sexuelles, Bridgerton a réussi à capturer complètement le public, qui avide et désireux de savoir ce qui se passe d’autre avec ces frères de la haute société se sont demandés pour qu’une deuxième saison se réalise et c’est ainsi que Netflix le fait à nouveau, car il a donné le feu vert à plus d’épisodes pour démarrer la production au printemps.

C’est grâce à une déclaration de Lady Whistledown elle-même, l’écrivain de potins qui est chargé de révéler les secrets de la haute société britannique, qui a révélé que le géant de Netflix se prépare à enregistrer plus d’épisodes de Bridgerton, ramenant les personnages que nous connaissons déjà et aimons tant, ainsi que le début du processus de sélection de nouveaux acteurs qui se joindront à la peau de nouveaux personnages.

De plus, il a précisé que le protagoniste de cette deuxième saison sera le vicomte Lord Anthony Bridgerton, le frère aîné de la famille, joué par Jonathan Bailey.

Les gens sont en ébullition à cause des dernières rumeurs, c’est donc mon honneur de vous dire: Bridgerton revient officiellement pour une deuxième saison. J’espère que vous avez gardé une bouteille de ratafia pour cette occasion exquise. “

Le casting incomparable de Bridgerton reviendra en production cette année. Cet auteur a été informé de manière fiable que Lord Anthony Bridgerton a l’intention de dominer la saison sociale. J’aurai mon stylo prêt à rendre compte de chacune de vos activités romantiques », je précise.

Il est à noter qu’il n’est pas du tout étrange qu’Anthony (Jonathan Bailey) soit désormais le centre d’attention de la nouvelle saison, puisque la série est basée sur la série de livres écrits par Julia Quinn et le deuxième volume intitulé “The Viscount Who Il m’a aimé »est centré sur ce personnage.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à la fin de la saison, ce Seigneur a pris la décision d’arrêter de jouer et de se concentrer sur les obligations que sa position exige, prenant ainsi sa place dans la haute société et tout ce que cela implique.

De plus, je signale qu’il est prêt à commencer la recherche de cette femme pour l’accompagner, laissant derrière lui l’amour impossible qui ne pouvait être dû à des différences de classe; nous pouvons donc deviner que les nouvelles inclusions de fonte incluront une romance pour le vicomte au cœur brisé.

La première saison s’est concentrée sur le livre “Le duc et moi”, dans lequel la romance compliquée entre Daphné (Phoebe Dynevor) et le duc de Hastings, Simon Bassett (Regé-Jean Page) a été racontée, la chimie entre eux qui a séduit le public en premier lieu.

En fait, on dit que, bien que la deuxième saison ne tourne pas autour d’eux, nous continuerons à voir plus de leur amour profond, et d’une phase qui n’est normalement pas représentée dans les productions d’époque, la vie des personnes mariées et avec les enfants des amoureux tragiques. .

D’autres mystères qui, nous l’espérons, seront résolus avec cette deuxième saison est celui d’Eloïse (Claudia Jessie) tentant de démasquer l’écrivain secret, que nous découvrons n’est ni plus ni moins que son amie Pam (Nicola Coughlan).

Ils nous ont également fait découvrir l’arrivée d’un nouveau Bridgerton au manoir, ainsi que la ruine de l’une des familles les plus puissantes de la société.

En plus de ce qui précède, le créateur de la série, Chris Van Dusen, a fait connaître son intérêt à porter les huit livres au petit écran et bien sûr ce sera le géant du streaming qui aura le dernier mot, cependant, Pour le moment, on pourrait dire qu’il est sur la bonne voie.

