Netflix a donné aux fans leur premier aperçu de sa prochaine émission de télévision Pacific Rim lundi, et beaucoup sont enthousiastes. Le géant du streaming a commandé une émission de télévision animée de style anime basée sur la franchise de films à succès. À première vue, le spectacle se fera dans une animation CGI au moins partielle, avec des éléments de décor familiers en place.

Les nouvelles images teaser montrent un frère et une sœur faisant équipe en tant que pilotes Jaeger pour faire fonctionner l’une des énormes combinaisons mécaniques de la franchise, avec des commandes et des lectures projetées devant eux. La deuxième image semble montrer un monstre surdimensionné et lumineux attaquant une ville, bien que le tweet indique que “il y a longtemps, l’humanité a vaincu le Kaiju”. On ne sait pas quelle est cette nouvelle menace, mais il semble qu’il faudra un «Jaeger abandonné depuis longtemps» pour la combattre.

Il y a longtemps, l’humanité a vaincu les Kaiju. Maintenant, ils évacuent l’Australie. En 2021, rejoignez une paire de frères et sœurs et leur Jaegar battu et abandonné depuis longtemps alors qu’ils se battent sur un continent en danger dans Pacific Rim: The Black. @Légendaire @POLYGONPICTURES pic.twitter.com/P5ZHZYv9OQ – NX (@NXOnNetflix) 27 octobre 2020

La nouvelle série s’intitule Pacific Rim: The Black et provient de Legendary et Polygon Pictures. On dirait que la série se déroule bien après les deux films – Pacific Rim et Pacific Rim: Uprising, et elle introduira une nouvelle menace mégalithique pour l’humanité. D’après le son de celui-ci, l’humanité a abandonné ses énormes combattants mech après la défaite des Kaiju, de sorte que la série peut se concentrer sur des personnages redécouvrant cette technologie «abandonnée depuis longtemps».

Initialement créé en 2013, Pacific Rim se déroule dans une version proche de la Terre où l’humanité est menacée par Kaiju – des monstres entrant sur Terre par une brèche interdimensionnelle au fond de l’océan. Ils ripostent avec des robots Jaegers, mais l’utilisation des mechs prend un lourd tribut dans l’esprit des pilotes. Pour compenser cette tension, chaque Jaeger est exploité par deux à trois pilotes, dont les esprits sont liés.

Pacific Rim: The Black est en développement depuis 2018. Selon un précédent communiqué de presse de Netflix, l’émission “suivra deux frères et sœurs – un adolescent idéaliste et sa jeune sœur naïve – qui sont forcés de piloter un Jaeger abandonné à travers un hostile paysage dans une tentative désespérée de retrouver leurs parents disparus. “

La série a marqué les showrunners Craig Kyle et Greg Johnson, qui ont tous deux de longs CV dans le monde de la science-fiction et de l’animation fantastique. Les deux ont tous deux beaucoup travaillé sur des titres de super-héros, y compris des succès récents de Marvel Entertainment.

La série fait également partie de l’accent croissant de Netflix sur l’animation – en particulier les émissions de style anime. Le géant du streaming a déjà connu le succès avec ses retombées de Godzilla, qui ne manqueront pas de donner confiance aux fans dans cette nouvelle entreprise. Pacific Rim: The Black devrait sortir en 2021.