Le week-end commence et 35 séries, films et documentaires en Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Movistar +, Disney + et Apple TV + seront présentés en première pour en profiter au maximum, alors préparez votre bonne réserve de pop-corn.

Le deuxième vendredi de l’année est arrivé et il semble que les vacances soient terminées avec nous, alors que nous revenons à la réalité ce week-end, c’est idéal pour se détendre.

Et c’est ainsi que les plateformes de streaming semblent l’avoir prise, puisqu’elles commencent malheureusement cette 2021 assez calmement, du moins en termes de premières.

Cependant, nous allons passer en revue les 35 séries, films et documentaires qui arrivent sur les plateformes Netflix, HBO, Filmin, Prime Video, Movistar +, Disney + et Apple TV + à partir d’aujourd’hui, vendredi 8 janvier, jusqu’à dimanche 10.

Lupin

Cette série sortira aujourd’hui sur la plateforme Netflix et Omar Sy joue dans cette nouvelle version gratuite du personnage littéraire jouant un voleur en col blanc assez friand des aventures de Lupin.

Louis Leterrier réalise les trois premiers épisodes et aux commandes du scénario nous avons George Kay et François Uzan.

Supposons que New York soit une ville

Cette série documentaire sera également diffusée aujourd’hui sur la plateforme Netflix et Martin Scorsese réunit deux de ses passions, New York et le nouvelliste Fran Lebowitz.

Un voyage à travers les yeux du créateur à travers la ville qui ne dort jamais qui ressemble à une sorte d’expansion de ce que le cinéaste a fait il y a des années pour HBO.

Netflix

Le dilemme d’Aziz (vendredi) Escape Room (dimanche) Dans les prisons les plus difficiles du monde T5 (vendredi) Lupin P1 (vendredi) Memories of Idhún P2 (vendredi) Little Bheem. C1 Kite Festival (vendredi) Rocketman (samedi) Supposons que New York soit une ville (vendredi)

Filmin (tous les vendredis)

Danse avec les loups Becket Le correspondant La première de Huacho Les loups Re-Animator Assis devant le feu Un pour tous

HBO

Double vit (vendredi) Groupe 7 (vendredi) Sel de la terre (vendredi) Mon Dieu, que t’avons-nous fait? (Vendredi) 100 choses à faire avant d’aller au lycée T1 (vendredi) The New Looney Tunes T2 (vendredi) Paw Patrol T5 (vendredi) SpongeBob T10 (vendredi)

Vidéo Amazon Prime

La méthode (vendredi) Celle qui arrive T12p2 (vendredi) Lucia et le s3xo (vendredi) Isi / Disi – Haute tension (vendredi) Planet 51 (vendredi) Petit gros problème (samedi)

Autres plateformes

Antebellum (vendredi à Movistar +) Dickinson T2 (vendredi à Apple TV +) Marvel Studios Leyendas (vendredi à Disney +) Miss (dimanche à Movistar +)

Il Diffusion Il ne fait aucun doute qu’il a révolutionné la façon de visualiser le contenu car il s’agit d’une technologie qui nous permet de visualiser un fichier audio ou vidéo directement à partir d’une page Internet ou d’une application mobile, sans le télécharger complètement sur notre appareil.

Autrement dit, nous le visualisons au fur et à mesure qu’il est téléchargé sur le téléviseur intelligent, l’ordinateur, la tablette ou le téléphone et de cette façon, nous pouvons le voir tel qu’il est téléchargé et il ne sera jamais stocké sur nos appareils, c’est pourquoi il le rend plus attrayant car nous devons disposer d’une grande quantité de Go pour pouvoir profiter du service de streaming.

L’une des alternatives les plus populaires ces dernières années pour regarder la télévision au Mexique consiste à utiliser les plates-formes de streaming et, en fait, les plus utilisées en République mexicaine sont Netflix, suivi de Claro Video, YouTube, Amazon Prime, HBO Go, Crackle, MUBI, Filmin Latino, Cinépolis Klic, Disney + et Blim.

Les utilisateurs de streaming préfèrent ces types de plates-formes pour plusieurs raisons:

Ils sont simples et rapides à utiliser Ils ont un contenu original Ils vous permettent de télécharger et de visualiser du contenu sans WiFi Ils permettent des inscriptions mensuelles Ils ne forcent pas la permanence Ils vous permettent de voir ce que vous voulez voir quand vous voulez voir

