Netflix est l’une des plateformes de streaming avec le plus d’utilisateurs au monde. Il a révolutionné la façon dont les séries et les films sont consommés. Elle a opté pour ses propres productions et, pendant la contingence sanitaire mondiale, elle avait une telle demande qu’elle a même dû baisser la résolution de son contenu. Tout cela montre que l’entreprise est plus que consolidée parmi les utilisateurs et, peut-être pour cette raison, qu’ils ont décidé d’éliminer leur essai gratuit.

Tranquillement, l’entreprise a laissé derrière elle la possibilité pour les utilisateurs d’avoir un accès gratuit à son contenu pendant une période de 30 jours. Ce qui signifie que ceux qui souhaitent accéder à votre offre doivent choisir l’un de vos plans de paiement.

La décision intervient à un moment où l’entreprise a plus de valeur que jamais, en termes de contenu original, et où la concurrence augmente, il est donc supposé qu’il s’agit d’une stratégie commerciale visant à obtenir des bénéfices plus élevés et de nouveaux utilisateurs.

Ce changement a été détecté à l’origine par Phillip Swann du portail TV Answer Man et est soutenu par une page du centre d’aide Netflix indiquant que les essais gratuits ne sont “pas disponibles”. On ne sait pas exactement quand Netflix a effectué le changement, mais le fait est que si vous n’êtes pas encore abonné, vous n’avez plus la possibilité de l’essayer.

Les tests effectués par Swann expliquent que même si la région est modifiée, sur la page d’aide, vous pouvez voir que le test n’est plus disponible pour la plupart des pays, y compris le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie. Le seul endroit où il a pu trouver une mention d’un essai gratuit qui était encore disponible (même si cela ne les testait pas tous) était l’Afghanistan.

Dans le cas du Mexique, sur la page d’aide de l’entreprise, chez Tech Bit nous avons pu vérifier que seuls les détails des différents plans disponibles apparaissent, à partir de 139 pesos. Il est seulement mentionné que, dans certains cas, vous pourrez accéder à un essai gratuit pour un niveau supérieur. Autrement dit, si l’utilisateur paie pour le forfait de base, il pourrait, pendant un mois, recevoir l’option Haute Définition au prix de 196 pesos.

Lors de la connexion en tant que nouvel utilisateur, aucune information sur la période d’essai gratuite n’a été trouvée. Ceci jusqu’à la troisième et dernière étape, où il vous est demandé de saisir les informations de paiement (avec une carte de crédit).