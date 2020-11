UNE

s Netflix lance Jingle Jangle – avec Forrest Whitaker en tant que fabricant de jouets qui doit retrouver son mojo festif avant Noël ou perdre sa boutique au profit de la banque, c’est l’offre phare parmi les 4509677 films de Noël (à donner ou à prendre) désormais disponibles à regarder sur le service de streaming – deux de nos écrivains s’affrontent sur la grande question: les films de Noël sont-ils des crackers ou des dindes?

Jude Law et Cameron Diaz dans The Holiday

La vie est aléatoire et injuste, et la plupart des films de Noël ne rendent certainement pas service à la réalité. C’est un canon avec une barre d’entrée extrêmement basse: essentiellement, il doit juste être réglé en décembre, et – voila – vous êtes autorisé à toutes sortes d’incohérences et de clichés, de caractérisation bidimensionnelle et d’intrigues mawkish où la réponse à tout problème grave est résolu par l’aube du matin de Noël et les cadeaux sous l’arbre.

Et qu’est-ce qui ne va pas avec ça? La vie est aléatoire et injuste et c’est pourquoi, pendant quelques semaines par an, je cherche du réconfort dans la ruée sucrée des films de Noël. Je ne boirais pas de vin chaud en juillet; Je ne commencerais pas chaque jour de mon année en mangeant un petit chocolat dérobé à un calendrier en carton jetable. Il s’agit d’une erreur à court terme à mon avis – c’est là tout le problème. Une frénésie festive rend plus facile l’ascétisme général de janvier. Je me penche vraiment sur le trash de toute la saison.

Avant d’aller plus loin, je dois souligner que j’ai beaucoup de chance. Je trouve Noël purement joyeux et simple. J’hiberne avec mes parents, mes frères et sœurs et mon petit ami; Je bois impudiquement; Je mange une orange au chocolat Terry entière au petit-déjeuner et j’augmente le chauffage. Cependant, je sais que pour beaucoup de gens, Noël n’est pas simple. Si la vôtre est difficile pour quelque raison que ce soit, présenter le festival comme une bacchanale de bonne volonté à tous les hommes, sera probablement irritant. Vous êtes excusé. Cependant, si vous n’êtes qu’un snob, oubliez-vous. Personne ne tirera à tous les cylindres en décembre – ce sera le vin chaud – alors pourquoi ne pas ponter les salles et coller Elf?

Le genre est prévisible, souvent maladroit et nous commercialise une version mythique de la bande originale de Noël avec des chansons que vous avez entendues début décembre des milliers et des milliers de fois. Pourtant, dans cette familiarité je trouve du réconfort. Pour moi, c’est comme si quelqu’un vous faisait prendre un bain, vous présentait un verre de vin et vous disait qu’il avait jeté votre smartphone dans la rivière pour que vous n’ayez plus jamais à penser à ces gens.

Bien sûr, certains d’entre eux sont de cale. Quand je pense aux films de Noël, je parle surtout des classiques: Home Alones 1 et 2; Le grinch; Le bonhomme de neige; Die Hard; Un chant de Noël Muppet (et oui, l’amour, en fait). Mon préféré est The Family Stone, même si mon frère a ri pendant tout le trajet quand nous l’avons regardé la veille de Noël dernière. Une flopée de films parvenus à débarquer sur les services de streaming ces dernières années, dont je n’ai pas encore réussi à tomber amoureux. Pourtant, je donnerai n’importe quoi avec un jingle festif une demi-chance – parfois avec des résultats délicieux (Un Noël très Murray de Netflix est un triomphe). De plus, parfois, le but des films n’est pas narratif, il salive simplement Jude Law dans The Holiday.

Bill Nighy et copains amoureux, en fait

Il n’y a qu’un seul film de Noël que quiconque pourrait me convaincre de regarder. Dans ce film, le protagoniste se réveille le 25 décembre avec une gueule de bois. Cela a été acquis après deux semaines de consommation d’alcool grâce à des obligations sociales festives avec des personnes avec lesquelles, en grande partie, vous devez être saouls pour passer du temps. Plus tard, notre héroïne feint d’être ravie de recevoir un bon Next et des sels de bain, subit un déjeuner familial passif-agressif qui a pris quatre heures à cuisiner, avant de finalement s’endormir à 16 heures. Le nœud du drame: sa famille se rendra-t-elle au spécial de Noël Call the Midwife sans a) Grand-mère disant quelque chose de raciste, b) Papa se faisant transpercer par son nouveau jeu de tournevis ou c) notre héroïne pleurant parce qu’elle est tellement fatiguée de tout ?

Mais ce film sera-t-il jamais fait? Non. Parce que les films de Noël ont une règle majeure et non écrite: Noël doit être dépeint d’une manière qu’aucun être humain n’a jamais connue. Ainsi, au lieu de passer toute la veille de Noël à paniquer que sa livraison en ligne contenant des cadeaux pour toute sa famille ne soit TOUJOURS pas arrivée, la star du film se promènera nonchalamment dans une Regent Street éclairée par des fées et rencontrera accidentellement l’amour de sa vie.

Je ne suis en aucun cas opposé à la bêtise – Mamma Mia 2 est le plus grand film de tous les temps, vous savez – et je suis conscient que les films ne doivent pas toujours être réalistes pour être agréables (Hugh Grant et Andie McDowell se sont clairement séparés immédiatement après quatre mariages, par exemple). «Réalisme granuleux» et «la période la plus merveilleuse de l’année» ne vont pas exactement ensemble – je comprends cela. Mais les mensonges d’un film de Noël semblent particulièrement gratuits car ils en alimentent un encore plus grand: que Noël est un moment magique et universellement agréable, et pas seulement trois semaines d’administration majeure et de soucis pour l’argent.

Je ne suis pas seulement Scroogey ici. J’ai vu suffisamment de films de Noël à mon époque pour avoir confiance en cette thèse. Love, En fait, bien que maintenant largement compris comme un film sur le harcèlement sexuel au travail et les hommes portant des foulards, a commencé cet enfer. Des lignes sociopathiques comme «Si vous le cherchez, j’ai le sentiment sournois que vous constaterez que l’amour, en fait, est partout» n’a encouragé que des successeurs tels que The Holiday. Deux filles moyennes (Kate Winslet et Cameron Diaz) n’ont pas grand-chose à faire à Noël, alors elles échangent un peu leur cottage anglais idyllique et leur immense manoir américain – cela seul déclenche suffisamment pour un Londonien du millénaire vivant une crise du logement.

Et pourtant, aussi infernaux soient-ils, les films de Noël prolifèrent plus vite que les premières barres de Fairytale of New York signalant un moment de vérité émotionnelle. Ce mois-ci seulement, les nouvelles versions de Netflix incluent Holidate (deux singletons acceptent d’être l’un de l’autre tout au long de la saison des vacances – je me demande ce qui se passe!?!), Operation Christmas Drop (quelque chose à faire avec un assistant politique et un projet humanitaire de Noël avec un hunky marine – non) et Jingle Jangle (le plus grand showman avec de la neige, peut-être? – je ne peux pas supporter de le savoir). Regarder les remorques pour chacun d’eux, c’était comme être sur l’eau. Mais attendez, il y a plus. La date de Noël de mon père arrive sur Amazon en décembre (franchement, je ne veux pas savoir) suivi de Silent Night, un “ film de Noël de gangster britannique ”, montrant qu’il n’y a vraiment aucune pitié.

Noël est déjà assez stressant sans ce napalm incessant à mes yeux. Mais à bien y penser, il y a un autre film festif que je vais permettre. Et c’est le bonhomme de neige. Le seul film assez courageux pour nous dire – et pas seulement nous, mais des enfants innocents et sans méfiance – que Noël n’est pas tout ce qu’il est censé être.