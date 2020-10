Netflix et Shawn Mendes lancent la bande-annonce officielle de «In Wonder» | Instagram

Une des nouvelles qui, peut-être pour des millions, a été la plus attendue tout au long de l’année est la première du documentaire Shawn Mendes, “Émerveillé“est le titre de ce projet qui sortira sur Netflix, la bande-annonce officielle a enfin été diffusée, ses fans ont immédiatement retourné l’actualité de la tendance sur Twitter.

La bande-annonce montrera la tournée mondiale qu’il a eue en 2019, les fans attendent de voir ces images à partir du 23 novembre sur la plateforme de Netflix.

Quelque chose qui a également profondément ému ses fans est le fait que sa petite amie Camila Cabello y participera, vous vous souvenez sûrement de l’une des performances qu’ils ont eues ensemble, quand ils ont chanté leur hit miss où ils n’ont toujours pas confirmé leur relation, tout le monde s’y attendait. un baiser de sa part à la fin de la chanson mais cela ne s’est pas produit à ce moment-là.

Depuis très tôt, il y a eu le nom de Shawn Mendes Dans les tendances du service de micro-blogging, les fans ont partagé des mèmes et des commentaires sur leur immense joie d’apprendre qu’ils vont bientôt profiter du documentaire et revoir Shawn.

Tout au long d’un tour du monde ce documentaire vulnérable à Shawn Mendes, tout en ouvrant le jeu sur sa célébrité, ses relations et sa future description musicale qui accompagne le documentaire sur Netflix.

Dans l’une des scènes partagées dans la bande-annonce, Shawn apparaît assis devant le piano et en arrière-plan, nous pouvons voir Camila cabello, leur relation a été l’une des plus choquantes au monde car les deux sont extrêmement réussies et adorables, donc depuis Au moment où leur relation a été officiellement annoncée, il est toujours d’actualité de savoir quelque chose lié au couple.

Beaucoup prétendent que Camila Cabello avant d’être Shawn Mendes Elle était sa meilleure amie et elle l’a même aidé à surmonter et à grandir l’interprète de “Ruin” non seulement dans sa carrière musicale, mais aussi en sa personne, c’est pourquoi c’est une fierté de les voir partager ensemble leurs succès.

Tout au long de la bande-annonce, nous avons réussi à voir des images inédites du chanteur, non seulement avant d’entrer en scène mais aussi pendant sa présentation et après, ce qui a été le plus captivé était aussi de voir une partie de son enfance.

Ce n’est pas une histoire sur un musicien, c’est une histoire sur un garçon qui grandit », des mots qu’il a mentionnés dans la bande-annonce.

Il y a eu plusieurs commentaires positifs que les adeptes du jeune chanteur ont écrits sur Twitter à son sujet film documentaireShawn Mendes ne pourra sûrement pas tous les voir, ce qui est sûr, c’est qu’il sait qu’il a le soutien de chacun de ses fans.

Non seulement ce sera un documentaire sur sa tournée mondiale, mais il se concentrera essentiellement sur la croissance personnelle et professionnelle de Shawn Mendes, bien que beaucoup soient à la recherche de ce à quoi cela pourrait ressembler sur Camila Cabello, ses fans seraient ravis que l’histoire il se concentre essentiellement sur 90% Mendes et 10% Camilla dans le but de ne pas comparer leur relation avec leur évolution professionnelle.

Shawn mendez Il est originaire du Canada, il a actuellement 22 ans et malgré le fait qu’il ait commencé sa carrière en 2013, il est aujourd’hui l’un des plus grands artistes du monde, il a réussi à conquérir des millions non seulement pour sa voix, mais aussi Grâce aux paroles de ses chansons, il y a ceux qui prétendent avoir été principalement dédiés à Camila Cabello.

Une autre nouvelle qui excite ses fans, c’est qu’il est sur le point de sortir un nouvel album, ce serait déjà le numéro cinq.

