Lorsque la série Paranormal (produite et filmée en Egypte) sera diffusée cette semaine sur Netflix, la chaîne aura atteint 50 productions locales ajoutées à son catalogue au cours de l’année. La plupart avec un succès modéré. D’autres, comme La casa de Papel et Elite, atteignent un véritable public au-delà de leur pays d’origine. C’est un phénomène qui montre que la stratégie de la plateforme transformer les productions locales en succès internationaux a été un élément d’une importance particulière pour surmonter l’arrêt de productions qui ont provoqué l’urgence sanitaire du coronavirus.

Pour la chaîne, c’était une réponse structurée qui a démontré qu’elle pouvait faire face à la pause dans des productions de plus grande envergure et d’importance – avec l’emblématique Stranger Things – et surmonter la quarantaine sans surprises dans les mois les plus compliqués. D’une manière ou d’une autre, la décision précoce de Netflix de réaliser un investissement considérable dans des marchés non traditionnels et dans des productions à bas prix avec des castings inconnus du grand public lui a permis de continuer à proposer un catalogue d’options attractif. Pendant ce temps, le reste de la la concurrence devait traiter du contenu qui ne pouvait pas être renouvelé Et que même aujourd’hui, alors que la plupart des productions ont repris, c’est rare pour l’offre initiale de 2020.

C’est sans aucun doute l’un des avantages les plus cohérents dans la manière de faire des affaires du géant des plateformes de streaming. En août de cette année, Netflix a sorti plus de cinquante productions originales, dont un nombre considérable de sorties locales. Un record qui selon plusieurs médias spécialisés l’a mis à la tête de la soi-disant guerre entre chaînes de streaming. De ses coproductions danoises acclamées, des films et séries turcs, diverses miniséries de différentes régions d’Europe, des drames classiques aux mélodrames latino-américains extrêmement populaires.

Le catalogue de Netflix comprend une sélection diversifiée qui a une caractéristique en commun: la rapidité avec laquelle la plupart des productions sont tournées, en plus de leur coût relativement bas. Et bien que le nombre diminue progressivement, L’expérience a montré que la chaîne avait trouvé un moyen de résoudre la crise de contenu qui pourrait durer au moins les deux prochaines années.

Domination mondiale avec portes ouvertes

Reed Hastings, CBSnews.com

Reed Hastings, co-fondateur et PDG de Netflix, est à l’avant-garde de ce qui jusqu’à il y a moins de vingt mois semblait être des décisions folles en matière de programmation et de stratégie de vente.

L’exécutif est le principal porte-étendard pour prouver qu’un bon contenu peut être produit en dehors d’Hollywood, et qu’il s’agit effectivement d’un investissement à faible risque et à faible coût qui a toutes les chances de devenir un grand succès. Soit en raison de sa nature nouvelle, soit en raison du fait que le matériel est en dehors du canon des productions habituelles que le public immédiat des différentes chaînes de streaming consomme habituellement.

C’est Hastings qui a insisté pour amener la série La Casa de Papel, (se déroulant en Espagne et parlée en espagnol) à la chaîne et en encourageant également la production du film Roma d’Alfonso Cuarón, qui est devenu un succès surprise lors de la saison des récompenses. et a conduit Netflix à participer par la grande porte aux Oscars de l’année 2018. L’expérience a laissé à Hastings suffisamment de pouvoir pour décider des prochaines étapes, alors que la menace de la pandémie était impensable.

Actuellement, Netflix US investit environ 16 000 millions de dollars dans du contenu original, qu’il distribue dans ses différentes sociétés de production localement.

Bien sûr, le nombre diminuera en 2021, après que les effets de la pandémie commencent également à provoquer des reports de tournage sur les marchés locaux et que le contenu de la chaîne devrait se contracter au milieu de l’année prochaine. Cependant, Netflix continue d’avoir le catalogue le plus diversifié, d’intérêt et sans aucun doute, celui qui offre le plus de sorties mensuelles par rapport au reste de ses concurrents.

Tel que publié par Forbes en juillet de cette année, la capacité de Netflix à transformer un contenu spécifique en une programmation qui suscite l’intérêt d’un public international considérable réside dans la manière dont la plate-forme commercialise ses sorties. Une grande partie du matériel qui n’est pas produit à Hollywood reçoit plus de publicité et fait également partie de genres qui ont tendance à intéresser un grand nombre d’abonnés, tels que Films d’horreur danois ou asiatiques.

Francisco Ramos, vice-président du contenu original de Netflix pour l’Amérique latine, a également déclaré à Forbes que la décision d’investir dans de petites productions était la différence entre le contenu recyclé et aucune possibilité de renouvellement, à une collection de premières des genres et styles les plus variés. au cours d’une année au cours de laquelle l’absence de grands titres de films a frappé durement l’industrie. “Nous avons garanti la programmation pour les prochains mois, évidemment le retour à la production est un enjeu important en raison de notre offre de programmation et en raison de l’importance qu’il a dans les pays où nous travaillons que les techniciens, les sociétés de production, etc., continuent à travailler.”

Même avant que la quarantaine n’empêche l’enregistrement dans différents pays, déjà Netflix avait filmé au moins quarante séries différentes de six à dix chapitres en moyenne d’une durée d’une heure, ce qui a donné à la chaîne l’opportunité d’inclure des productions originales et inédites à un moment où le reste des plates-formes tentait de résoudre l’absence de premières avec des stratégies peu claires.

Tout ce qui précède s’est produit alors que la consommation de contenu en streaming augmentait de manière exponentielle et que le nombre de plus en plus élevé d’abonnements projetait la chaîne comme l’une des options les plus attrayantes sur un marché saturé. Alors que HBO Max a essayé de manœuvrer avec sa variété d’options en ligne et que Disney Plus a reporté des sorties d’une importance considérable, Netflix a réussi à faire de son catalogue le plus attractif du marché et le seul avec des sorties mensuelles de qualité considérable.

Il est indéniable que Netflix, par ailleurs, pointe dans des directions complètement nouvelles dans un marché qui pour l’instant suit quelque peu maladroitement ses traces: son calendrier de production comprend Mank de David Fincher (un candidat plus que probable aux Oscars), en plus de Cela pourrait être une nomination posthume pour feu Chadwid Boseman pour sa performance dans Da 5 Bloods de Spike Lee.

En revanche, HBO Max est en réel problème avec son produit le plus annoncé pour l’année suivante. Le soi-disant Snyder Cut est toujours un production incomplète qui fait même face à l’exception du retard dans sa première provisoire. La perspective d’amener plusieurs de ses principales stars sur le plateau prendrait des mois de tournage, de montage et de post-production, en plus d’un ajout considérable au budget initial.

José María Álvarez-Pallete, PDG de Movistar (à gauche) et Reed Hastings, PDG de Netflix (à droite).

En revanche, Amazon Prime Video reste une concurrence timide (notamment en Amérique latine), avec peu de sorties mensuelles et une stratégie de production et de promotion erratique. Son récent succès dans la création de la deuxième partie de l’emblématique Borat de Sacha Baron Cohen, semble faire de la chaîne le choix immédiat pour la première de films qui, pour une raison ou une autre, n’atteindront pas le grand écran. Cependant, son expérience avec Welcome To Blumhouse pour Halloween – avec la première de quatre films d’horreur à bas prix et à faible coût – n’a pas eu le succès escompté, de sorte que la possibilité pourrait également être un risque que pour l’instant, la chaîne n’a pas. pourrait faire face financièrement.

Enfin, le cas le plus emblématique est Disney Plus, qui de juillet à novembre a connu moins de dix premières écrans. Seuls l’échec Artemis Fowl, le succès Hamilton et la nouvelle saison de The Mandalorian, soutiennent ce qui semble être l’absence de la grande série annoncée avant son lancement et qui, à l’heure actuelle, manque de dates de sortie et même de production.

Netflix a réalisé un projet discret et finalement puissant: cdevenir une société de production pour un nombre considérable de programmes et des films qui, autrement, n’auraient jamais atteint le petit écran.

Ce qui semblait être un risque calculé s’est finalement transformé en quelque chose de plus élaboré et sans aucun doute un triomphe retentissant qui a fait de la chaîne l’un des grands gagnants de 2020.

Que pouvons-nous attendre de la plateforme d’ici 2021? Avec près d’une centaine de premières sur la chaîne de production et l’achat éventuel de plusieurs des grands titres que la pandémie empêchera d’atteindre le grand écran, Netflix semble très proche de devenir le grand gagnant d’une guerre entre chaînes qui n’a jamais eu lieu. .

