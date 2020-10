Les dirigeants de Netflix adorent se vanter du nombre de personnes qui écoutent les films et séries télévisées originaux du streamer, mais le co-PDG Ted Sarandos a fait un commentaire sur l’appel des résultats de l’entreprise hier soir qui a laissé quelques personnes perplexes.

Sarandos parlait de certains des films les plus populaires de Netflix, citant The Old Guard, Extraction et essentiellement toutes les sorties de films d’Adam Sandler sur Netflix. À un moment donné, Sarandos a déclaré que Netflix obtenait «70, 80, 100 millions de personnes se rendant pour regarder [our] des films dans leurs 28 premiers jours »et dépensent moins en marketing que les studios traditionnels, ajoutant que cela équivaut à« un milliard de dollars de box-office en termes d’impact culturel ».

Il y a beaucoup à déballer ici, mais commençons par l’idée que The Old Guard, Enola Holmes et Murder Mystery ou Sandy Wexler sont au même niveau qu’un film au box-office d’un milliard de dollars. En 2019, huit films ont dépassé le milliard de dollars: Avengers: Endgame, Le roi Lion, Frozen 2, Spider-Man: loin de chez soi, Captain Marvel, Toy Story 4, Star Wars: Rise of Skywalker et Joker. Ignorant le fait que la plupart de ces films sont des titres Disney, ce sont des films qui ont dominé la conversation. Le fait qu’ils aient franchi le milliard de dollars au box-office témoigne de l’excitation autour de chacun d’eux, dont beaucoup appartenaient à de plus grands univers cinématographiques. Je peux penser à une centaine de mèmes Endgame; Je ne peux pas penser à la dernière fois que j’ai vu quelqu’un parler d’Enola Holmes.

Culturellement, la plupart des films Netflix ne font pas partie de la même conversation que les autres films d’un milliard de dollars

En 2018, l’écrivain et critique de Screencrush Matt Singer a écrit que «pour Netflix, peu importe qu’ils fassent un chef-d’œuvre ou non. C’est parce que les abonnés dépensent déjà 12 $ par mois et cherchent à regarder à peu près tout, a ajouté Singer. La barre à effacer est beaucoup plus basse qu’elle ne le serait pour d’autres studios. (Bien que je n’essaie en aucun cas de prétendre que Fin du jeu est un grand film. C’est, cependant, un grand film.)

Culturellement, la plupart des films Netflix ne font pas partie de la même conversation que les autres films d’un milliard de dollars. Ils ne se sentent tout simplement pas aussi gros. Il y a quelques exceptions: l’Irlandais (pas un film à 1 milliard de dollars) a généré beaucoup de conversations, tout comme Marriage Story (pas un film à 1 milliard de dollars non plus). L’idée, cependant, que l’extraction ait produit le même genre de moment culturel que Joker ou Captain Marvel n’a pas concordé.

Ce n’est qu’une partie du problème ici. Une grande partie de la discussion est de savoir comment les gens regardent réellement ces films – et si les gens regardent tout le film. Netflix avait l’habitude de mesurer la vue d’un ménage si quelqu’un (ou une famille) diffusait 70% d’un film. L’année dernière, Netflix a changé cette métrique. Désormais, une vue compte si deux minutes d’un film ou d’une émission sont diffusées. Les dirigeants de Netflix pensent que cela prouve l’intention de regarder le film en entier.

Pour l’anecdote, j’ai regardé de nombreux films sur Netflix pendant cinq minutes avant d’abandonner. C’est la beauté de Netflix – si je ne veux pas le regarder, je ne me sens pas mal de dire «Meh». C’est différent pour une sortie en salle. Un film au box-office d’un milliard de dollars, qui ne parle pas de la qualité d’un film mais plutôt de l’excitation culturelle qui l’entoure (encore une fois, j’ai vraiment apprécié Endgame même si ce n’était pas un film extraordinaire), est en partie impressionnant. parce que cela indique combien de personnes ont payé 15 $ pour regarder ledit film.

Une grande partie de la discussion est de savoir comment les gens regardent réellement ces films – et si les gens regardent tout le film

Choisir de regarder un film Netflix ne demande aucun effort: Netflix me fait la promotion d’Enola Holmes, je décide d’en regarder la moitié avant de m’endormir ou d’être distrait par TikToks. Décider de monter dans une voiture ou dans le métro, dépenser 15 $ sur un billet, 20 $ de plus sur les concessions, passer 20 minutes de caravanes juste pour regarder un film au cinéma demande un effort réel. C’est la différence culturelle entre un film au box-office d’un milliard de dollars et un titre Netflix populaire. Comme l’a tweeté Frank Pallotta de CNN: «Si les streamers veulent afficher des chiffres, cool. Mais désolé si je n’achète pas ce Spenser Confidential, un film dont je me souviens juste qu’il existait, avait un impact culturel d’un milliard de dollars. »

Je n’essaie pas de nier que Netflix a fait des films populaires. Netflix n’aurait pas autant de succès qu’une entreprise s’il n’y avait pas une pléthore de titres que les gens étaient intéressés à regarder. Les émissions de télévision de Netflix (Stranger Things, The Witcher) ont généré le type de conversations que Netflix ne voit généralement pas du côté du film. De plus, le nombre de téléspectateurs pour Netflix Originals, à la fois du côté du cinéma et de la télévision, semble bien se porter. Les films ont reçu des nominations aux Oscars et les émissions de télévision ont remporté des Emmys.

Je peux également reconnaître que du point de vue du box-office, si chacune de ces 70 à 100 millions de vues se traduisait par un billet acheté dans un cinéma, Netflix pourrait techniquement avoir un film d’un milliard de dollars – mais ce n’est pas ce que Sarandos impliquait. Sarandos signifiait que culturellement, les meilleurs films de Netflix avaient le même niveau d’impact que Endgame, Joker ou même Avatar, The Dark Knight et Titanic. Ce n’est tout simplement pas vrai. Ces films à succès d’un milliard de dollars sont ce que les gens se précipitent dans les salles pour regarder et revoir; Spenser Confidential n’entre pas dans cette catégorie.

La vérité est que Netflix n’a pas besoin que chacun de ses films soit une mégahit culturelle. Un milliard de dollars ne devrait pas non plus être la base du succès d’un film. Beaucoup de films ne génèrent pas 1 milliard de dollars et sont toujours des titres extrêmement réussis. Netflix fonctionne parce qu’il y a un petit quelque chose pour tout le monde à un moment donné. Sarandos veut que Netflix fasse six films d’animation par an, plus que tout autre studio, et cela fonctionnera probablement. Le streamer donnera aux gens plus de ce qu’ils veulent – un nouveau film à diffuser tout au long de la semaine – et trouvera probablement un succès ou deux parmi la pile.

Cela dit, la société n’a clairement pas besoin de ses propres Avengers pour être pertinents – il y a peu de choses dans l’industrie du divertissement aussi impactantes sur le plan culturel que Netflix.