Etflix a maintenant dépassé le cap des 200 millions d’abonnés dans le monde, a déclaré le géant du streaming.

Il a attiré 8,5 millions d’abonnés entre octobre et décembre 2020, pour un total record de 37 millions ajoutés au cours de l’année, a déclaré la société.

Le chiffre d’affaires annuel de Netflix était de 25 milliards de dollars (18,3 milliards de livres sterling), une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente, a-t-il déclaré dans une lettre trimestrielle aux actionnaires.

Son nombre d’abonnés en fait la plateforme de streaming la plus populaire sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Le plus proche rival Disney + a atteint 86,8 millions d’abonnés dans le monde en décembre.

Soutenu par sa vaste offre de contenu, Netflix a connu une année 2020 exceptionnelle alors que de grandes parties du monde ont été forcées à l’intérieur pour se mettre à l’abri de la pandémie.

Dans sa lettre aux investisseurs, la société californienne a partagé les chiffres d’audience de certaines de ses émissions de télévision et de ses films les plus populaires.

Il a déclaré que la récente quatrième saison de The Crown était la plus réussie de tous les temps et que plus de 100 millions de ménages ont maintenant regardé le drame depuis son lancement.

Le drame de la période torride Bridgerton s’est avéré être “immensément populaire”, a déclaré Netflix, promettant des “nouvelles passionnantes” sur la série plus tard cette semaine.

Le plus grand film du quatrième trimestre était The Midnight Sky de George Clooney, a déclaré Netflix, avec environ 72 millions de foyers regardant le film au cours de ses quatre premières semaines.

Le film familial We Can Be Heroes a été un autre succès, a déclaré la société, avec 53 millions de foyers prévus au cours de ses quatre premières semaines.

Et le film de Noël Holidate, avec Emma Roberts, a été regardé par 68 millions de foyers au cours de son premier mois d’offre.

Netflix mesure une vue comme tout élément de contenu regardé pendant au moins deux minutes, ce qu’il considère comme suffisamment long pour indiquer que le choix était intentionnel.

Netflix a également reconnu le marché du streaming encombré, vérifiant le nom de certains de ses plus grands concurrents, y compris Disney + à croissance rapide.

en relation

«C’est le moment idéal pour être un consommateur de divertissement», indique la lettre. «Il existe une multitude d’options allant de la télévision linéaire aux jeux vidéo en passant par le contenu généré par les utilisateurs sur YouTube et TikTok.

«Nous continuons à travailler dur pour augmenter notre faible part de temps d’écran face à ces principaux concurrents.»

Décrivant son approche, Netflix a déclaré: «Notre stratégie est simple: si nous pouvons continuer à améliorer Netflix chaque jour pour mieux ravir nos membres, nous pouvons être leur premier choix pour le divertissement en streaming.

«Cette dernière année témoigne de cette approche. Disney + a connu une première année massive (87 millions d’abonnés payants!) Et nous avons enregistré la plus grande année de croissance des adhésions payantes de notre histoire. »

Netflix a été fondée en 1997 et a initialement vendu et loué des DVD par courrier. Sa croissance a explosé à partir de 2013 après avoir commencé à investir dans son propre contenu.