Netflix est traîné dans une salle d’audience criminelle au Texas à cause du film controversé “Cuties” … un film qu’un grand jury croit montrer de jeunes enfants dans des situations sexuelles.

Le grand jury du comté de Tyler, au Texas, vient de rendre l’acte d’accusation … et selon la documentation, Netflix est accusé de promotion de matériel visuel obscène représentant des enfants. En diffusant “Cuties”, Netflix aurait promu l’exposition obscène des parties génitales ou pubiennes d’un enfant de moins de 18 ans habillé ou partiellement habillé, faisant appel à l’intérêt dégoûtant pour le sexe.

L’acte d’accusation indique également que le film n’offre aucune valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse – et allègue que les honchos de Netflix ont imprudemment autorisé et / ou toléré sa diffusion via sa plateforme … et, par conséquent, devraient être tenus responsables.

Les critiques ont été très bruyants à propos du film controversé – certains estiment qu’il encourage l’exploitation sexuelle des pré-adolescents … certains ont même utilisé le mot «pédophilie» pour décrire «Cuties».

Le film raconte l’histoire d’un groupe de filles prépubères qui forment une équipe de danse et pratiquent les mouvements qu’elles voient dans les vidéoclips. À un moment donné, ils s’habillent même de tenues révélatrices et se portent comme des adultes.

Ironiquement, les créateurs du film ont déclaré qu’ils voulaient que le film soit une critique de l’hypersexualisation des enfants … mais ce message a été perdu pour de nombreux téléspectateurs.

Il y a eu tout un mouvement #CancelNetflix à la suite de la sortie du film. Netflix a récupéré les droits de distribution après que “Cuties” a fait ses débuts à Sundance plus tôt cette année.

Quant à Netflix, il a déjà réitéré le sujet du film et encouragé les gens à le regarder eux-mêmes avant de se forger une opinion. Nous avons contacté l’entreprise au sujet de l’acte d’accusation … jusqu’à présent, aucun mot en retour.

Un porte-parole de Netflix nous dit: “Cuties est un commentaire social contre la sexualisation des jeunes enfants. Cette accusation est sans fondement et nous soutenons le film.”