Netflix a trouvé un acteur pour jouer Colin Kaepernick dans une nouvelle série limitée. Selon TVLine, Jaden Michael, que l’on peut voir dans le film Netflix Vampires vs Bronx, a été sollicité pour jouer une jeune version de Kaepernick dans la série Colin en noir et blanc. La série durera six épisodes et se concentrera sur l’éducation de Kaepernick.

Colin in Black & White “fournira un regard introspectif sur les années d’adolescence de Kaepernick en tant qu’adolescent noir grandissant dans une famille adoptive blanche. Il suivra son parcours pour devenir un grand quart-arrière tout en définissant son identité et en donnant un aperçu significatif des actes et des expériences. cela l’a amené à devenir l’activiste qu’il est aujourd’hui », déclare le synopsis. Kaepernick sera le narrateur de la série et Ava DuVernay sera la productrice exécutive.

«Trop souvent, nous voyons des histoires de race et de noir dépeintes à travers une lentille blanche», a déclaré Kaepernick dans un communiqué en juin. «Nous cherchons à donner une nouvelle perspective aux réalités différentes auxquelles les Noirs sont confrontés. Nous explorons les conflits raciaux auxquels j’ai été confronté en tant qu’homme noir adopté dans une communauté blanche, pendant mes années de lycée. C’est un honneur de donner vie à ces histoires en collaboration avec Ava pour que le monde le voie. “

Kaepernick est connu pour s’être agenouillé pendant l’hymne national lorsqu’il était avec les 49ers de San Francisco en 2016. Une fois la saison terminée, Kaepernick a renoncé à son contrat et est resté joueur autonome depuis. Quelques équipes ont manifesté de l’intérêt pour Kaepernick, mais aucun contrat n’a été proposé. L’été dernier, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a encouragé les équipes à signer Kaepernick à la suite du mouvement Black Lives Matter.

“Eh bien, écoutez, s’il veut reprendre sa carrière dans la NFL, alors évidemment il faudra une équipe pour prendre cette décision”, a déclaré Goodell en juin. “Mais je m’en réjouis, je soutiens un club qui prend cette décision et je l’encourage à le faire.”

Michael, 17 ans, a rédigé un CV solide. Avec Vampires contre le Bronx, Michael a exprimé le rôle de Baby Jaguar et Sammy the Sloth dans la série animée Dora l’exploratrice. Il est également apparu sur Gotham, Blue Bloods et la série Netflix The Get Down où il a joué le rôle de Rafe.