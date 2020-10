Netflix lance la bande-annonce de la saison 2 de la série Jurassic World | AP

La plateforme de streaming de Netflix a décidé de continuer avec la série de franchise Jurassic “Jurassic World: Camp du Crétacé“et a récemment sorti le premier trailer de la saison 2, promettant beaucoup pour son nouvel opus.

Netflix a surpris les fans de Jurassic avec le nouvelle bande-annonce de la deuxième saison, quelque chose qu’ils attendaient avec impatience.

C’était presque comme une surprise que Netflix a sorti le premier trailer officiel de la deuxième saison de “Jurassic World: Camp Cretaceous”, la série animée de la franchise Jurassic.

Heureusement, la série aura de nouveaux épisodes et ceux-ci pourront être vus sur la plate-forme dans le courant de 2021.

Il est à noter qu’une possibilité qui planait déjà dans l’esprit de Scott Kreamer le scénariste de l’histoire et de Colin Trevorrow qui est le superviseur de la franchise et du prochain “Jurassic World: Dominion”, cependant, sur laquelle ils n’ont pas commenté il y a quelques semaines, interrogé à ce sujet il y a quelques semaines.

La série présente les voix originales de Paul-Mikél Williams, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Jenna Ortega, Ryan Potter et Raini Rodríguez, entre autres.

“Jurassic World: Camp du Crétacé“Il se déroule à l’époque de” Jurassic World “, cependant, les protagonistes sont maintenant 6 garçons qui doivent survivre aux nombreux obstacles qui leur sont présentés.

La saga Jurassic existe depuis plus de 27 ans, en ne comptant que les films, lorsque Jurassic Park a été créée sur grand écran par Steven Spielberg, qui a fait exploser un long voyage de la franchise et à ce jour, le titre est l’un des le plus aimé du septième art.

Et maintenant qu’une série a élargi cet univers, il y a déjà ceux qui se demandent si nous en verrons plus à l’avenir, donc avec cette nouvelle bande-annonce, il est plus que clair que nous verrons en effet beaucoup plus de l’histoire.

Jurassic Park est basé sur le livre éponyme de Michael Crichton et raconte les expériences d’un groupe de personnes dans un parc d’attractions avec des dinosaures clonés, créé par un philanthrope milliardaire et une équipe de généticiens.

Il convient de mentionner qu’avant sa publication en 1990, quatre studios de cinéma étaient intéressés par l’adaptation du livre de Crichton, mais heureusement pour beaucoup, Universal Pictures a obtenu les droits de l’œuvre et a engagé Spielberg pour la diriger et Crichton pour la réaliser. adaptation au grand écran.

Jurassic Park s’est avéré être un succès incroyable avec plus de 900 millions de dollars collectés dans le monde entier lors de son affichage original sur grand écran et a été classé comme le film le plus rentable de l’histoire du cinéma jusqu’à la première de Titanic l’année 1997.

Jurassic Park est considéré comme une étape importante dans le développement d’effets visuels numériques et d’animatroniques dans le cinéma, et son succès a engendré une franchise qui comprend des jeux vidéo, des jouets et des attractions de parcs à thème, ainsi que quatre suites, “The Lost World: Jurassic Park “en 1997,” Jurassic Park III “en 2001,” Jurassic World “en 2015 et” Jurassic World: Fallen Kingdom “en 2018.

Un nouveau film est en préparation depuis plusieurs mois mais malheureusement de nouveaux cas de cor0navirus ont été enregistrés dans la nouvelle production de Pinewood Studios, «Jurassic World», ils ont donc arrêté l’enregistrement du nouvel opus qui annonçait une pause suite aux protocoles de sécurité .

Les rapports les plus récents indiquent que la difficile décision a été prise de suspendre pendant environ deux semaines les enregistrements de la livraison du dernier film de la célèbre saga de science-fiction: “Jurassic World: Dominion”

