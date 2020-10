Netflix met tout en œuvre pour les fêtes de fin d’année 2020 avec une gamme d’émissions, de films et de promotions pour chaque occasion. Le géant du streaming a annoncé mercredi son calendrier pour les prochains mois, révélant de grandes suites et de nouveaux titres qui suscitent l’enthousiasme. Pour ceux qui mouraient d’envie de nouveau contenu frénétique pendant la pandémie de coronavirus, ne cherchez pas plus loin.

Le calendrier des vacances de Netflix démarre à la fin du mois d’octobre et augmente régulièrement jusqu’en novembre et décembre, atteignant au moins une nouvelle version par jour avant la fin des vacances. La société a connu de sérieux succès avec le contenu de vacances ces dernières années, et à ce stade, il sera difficile de dépasser. Les familles étant souvent réunies sous un même toit, c’est le moment idéal pour diffuser un vieux classique ou un nouveau favori.

Netflix a un certain nombre de classiques sur le thème des vacances dans sa gamme toute l’année, mais cette liste concerne les nouveaux ajouts à venir cet hiver. Voici un aperçu du calendrier des vacances 2020 de Netflix.

28 octobre – Holidate

(Photo: Netflix)

Emma Roberts et Luke Bracey jouent dans Holidate, une nouvelle comédie romantique de Noël qui les fait passer de cyniques à de vrais croyants ensemble. Le film est écrit par Tiffany Paulsen et réalisé par John Whitesell, avec d’autres stars comme Andrew Bachelor, Jessica Capshaw, Minash Dayal et Alex Moffat.

5 novembre – Opération Christmas Drop

L’opération Christmas Drop met en vedette Kat Graham en tant que jeune aide ambitieuse d’un membre du Congrès, qui saute la fête de Noël de sa famille pour partir en voyage de travail. Cependant, une fois sur place, elle se retrouve confrontée à un choix entre félicitations de carrière et esprit de Noël.

10 novembre – Dash & Lily

(Photo: Netflix)

Dash & Lily est une nouvelle série originale de Netflix basée sur une série de livres pour jeunes adultes intitulée Dash & Lily’s Book of Dares, des auteurs Rachel Cohn et David Levithan. Il s’agit de deux jeunes – Austin Abrams et Midori Frances – se passant un cahier à travers New York, contenant des défis à accomplir. En cours de route, Lily essaie de briser le cynisme des fêtes de Dash.

13 novembre – Jingle Jangle: Un voyage de Noël

(Photo: Netflix)

Cette comédie musicale originale étoilée met en vedette Forest Whitaker en tant que fabricant de jouets légendaire dans une ville de Noël fictive. Sa réputation est cependant menacée lorsque son apprenti – joué par Keegan-Michael Key – vole sa plus grande création. Le film a été écrit par David E. Talbert, avec la musique de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan, Usher et Kiana Ledé. D’autres stars incluent Madalen Mills, Sharon Rose, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Ricky Marton et Kieron Dyer.

18 novembre – Relooking d’une maison de vacances avec M. Christmas

(Photo: Netflix)

La première entrée non scénarisée de la saison est Holiday Home Makeover avec M. Christmas, avec Benjamin Bradley. L’icône du design d’intérieur va au-delà pour apporter l’esthétique parfaite des vacances aux communautés et aux familles qui en ont le plus besoin.

19 novembre – The Princess Switch: changé à nouveau

(Photo: Netflix)

The Princess Switch est de retour pour un autre épisode avec The princess Switch: Switched Again en novembre. Dans cet épisode, la duchesse Margaret rencontre une mauvaise passe avec son petit ami Kevin au moment où elle hérite de manière inattendue du trône de Montenaro, selon Netflix. Cela laisse à “Princess Stacy” de Belgravia le soin de ramasser les morceaux, sans révéler qu’elle est deux filles à la fois. Les écrivains Robin Bernheim Burger et Megan Metzzer sont de retour, ainsi que le réalisateur Mike Rohl et bien sûr, les stars Vanessa Hudgens, Sam Palladio et Nick Sagar.

20 novembre – Noël extraterrestre

(Photo: Netflix)

Alien Xmas est un nouveau long métrage d’animation en stop motion des frères Chiodos – les esprits derrière le classique Killer Klowns from Outer Space de 1988. Les frères le gardent beaucoup plus sain cette fois-ci avec l’histoire simple d’un extraterrestre nommé X apprenant à surmonter la cupidité et à embrasser l’esprit de Noël.

22 novembre – Noël de Dolly Parton sur la place

(Photo: Netflix)

Dolly Parton fournit la bande originale de ce nouveau film sur une femme en deuil essayant de tirer le meilleur parti de l’héritage de son défunt père. Il met en vedette Christine Baranski dans le rôle de Regina Fuller, une femme qui vient d’hériter des propriétés substantielles de son père dans sa petite ville natale. Elle s’y rend pour expulser tous ses locataires afin de pouvoir vendre le terrain à un promoteur de centre commercial – juste avant Noël.

Christmas on the Square propose 14 chansons originales avec de la musique et des paroles de Parton, qui a également un rôle principal dans le film. Il met également en vedette Jenifer Lewis, Treat Williams, Jeanine Mason, Josh Segarra et Mary Lane Haskell.

24 novembre – Dragons: Rescue Riders: Huttsgalor Holiday

Comment entraîner vos fans de dragon vont se régaler avec Dragons: Rescue Riders: Huttsgalor Holiday – une nouvelle spéciale mettant en vedette leurs amis volants préférés. Le festival de vacances des dragons devient un peu givré lorsque des dragons respirant la glace se joignent à eux, mais j’espère qu’ils pourront y arriver.

25 novembre – Les chroniques de Noël: deuxième partie

(Photo: Kurt Russell et Goldie Hawn sont de retour en tant que Père Noël et Mme Claus dans The Christmas Chronicles: Part Two. Cette fois-ci, Kate (Darby Camp) se sent cynique à propos des vacances, et cela n’aide pas son Noël non conventionnel à Cancun avec le nouveau petit ami de sa mère et son fils. Juste au moment où elle pense qu’elle ne peut pas le supporter, elle et son nouveau demi-frère sont entraînés dans un autre complot pour terminer Noël pour de bon.)

Kurt Russell et Goldie Hawn sont de retour en tant que Père Noël et Mme Claus dans The Christmas Chronicles: Part Two. Cette fois-ci, Kate (Darby Camp) se sent cynique à propos des vacances, et ce n’est pas aidé par son Noël non conventionnel à Cancun avec le nouveau petit ami de sa mère et son fils. Juste au moment où elle pense qu’elle ne peut pas le supporter, elle et son nouveau demi-frère sont entraînés dans un autre complot pour terminer Noël pour de bon.

27 novembre

(Photo: Netflix)

Il y aura trois titres à venir le 27 novembre – une danse spéciale sur le thème des vacances appelée Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker, une nouvelle spéciale animée appelée A Go! Aller! Cory Carson Christmas et une nouvelle saison du concours de pâtisserie de Noël intense montrent Sugar Rush Christmas, Saison 2.

29 novembre – Wonderoos: vacances!

Un autre spécial animé, Wonderoos: Holiday Holiday! trouve Poppy en train d’organiser une fête de Noël pour Sully et de constater que tout le monde ne célèbre pas de la même manière. Ils sont toujours capables de se réunir et de profiter de la saison.

Novembre – Überweihnachten

(Photo: Netflix)

L’un des rares titres sans date de sortie ferme, Überweihnachten est une mini-série de Noël en trois parties. Il met en vedette le comédien allemand Luke Mockridge dans le rôle d’un musicien en difficulté nommé Bastian, rentrant chez lui pour les vacances pour des retrouvailles difficiles. On ne sait pas si les épisodes seront publiés un à la fois, ou en une seule grosse goutte.

1 déc.

(Photo: Netflix)

Il y a deux sorties prévues pour le 1er décembre: Angela’s Christmas Wish et The Holiday Movies That Made Us. Le premier est un conte animé sur une petite fille déterminée à réunir sa famille pour Noël. Il est basé sur des personnages des écrits du célèbre auteur Frank McCourt.

La deuxième sortie de la journée est The Holiday Movies That Made Us – une extension saisonnière de The Toys That Made Us et The Movies That Made Us. Cette émission spéciale examinera en profondeur les films Elf et The Nightmare Before Christmas, avec des interviews de la distribution et de l’équipe, et des images des coulisses que les fans inconditionnels ne voudront pas manquer.

3 déc.

(Photo: Netflix)

Le 3 décembre, les abonnés Netflix recevront Chico Bon Bon and the Very Berry Holiday et Tudo Bem No Natal Que Vem. Le premier est une spéciale animée où la Force Fix-It doit faire équipe pour préparer les traditionnels gâteaux Blunderberry de la ville le soir de la Blunderberry Day Eve. Cette dernière, traduite en Just Another Christmas, concerne le cynique Jorge, qui tombe et se cogne la tête la veille de Noël, puis se réveille un an plus tard la prochaine veille de Noël. Il constate qu’il ne se réveille qu’un jour par an, mais son corps fonctionne en pilote automatique le reste du temps.

4 déc.

(Photo: Netflix)

Les fans de Great British Baking Show vont se régaler le 4 décembre avec The Great British Baking Show: Holidays Season 3. En même temps, les enfants sont prêts pour Captain Underpants: Mega Blissmas – une nouvelle spéciale où George et Harold essaient de se mettre à niveau la saison des fêtes à travers les singeries de leur super héros bien-aimé.

5 décembre – Mighty Express: Un Noël puissant

Mighty Express: A Mighty Christmas met en vedette Mandy Mail, un train chargé de lettres pour le Père Noël qui arrivent en retard au pôle Nord. Si cela ne suffisait pas, Mandy finit par aider le Père Noël à livrer également des cadeaux lorsqu’une grosse tempête rend le vol impossible.

8 décembre – Super Monsters: Les Super Monster Helpers du Père Noël

Une autre animation spéciale, Super Monsters: Santa’s Super Monster Helpers trouve le GrrBus au pôle Nord lors d’une excursion juste à temps pour une catastrophe à l’atelier du Père Noël. Heureusement, ce sont juste les bonnes personnes pour aider à sauver Noël.

9 décembre

(Photo: Netflix)

Deux spéciaux sortent le 9 décembre: Ashley Garcia: Genius in Love: Noël et The Big Show Show: Noël. La spéciale Ahsley Garcia se penche sur le futur quand Ashley se cogne la tête et fait l’expérience d’un peu de prescience. Pendant ce temps, The Big Show Show sera doux-amer pour les fans qui viennent d’apprendre que l’émission est annulée. Heureusement, ils auront l’occasion de dire au revoir ici pendant les vacances.

11 décembre – Noël d’un camion poubelle

Le dernier élément prévu pour décembre est A Trash Truck Christmas – une animation spéciale où Hank tente de présenter Trash Truck à l’esprit des fêtes. En fin de compte, le Père Noël doit demander l’aide de Trash Truck pour que les cadeaux de cette année soient livrés à temps.

Accueil pour Noël: Saison 2 et comment gâcher Noël: le mariage

(Photo: Netflix)

Enfin, il y a deux autres titres dont la sortie est prévue en décembre sans date définitive: Home For Christmas Season 2 et How to Ruin Christmas: The Wedding. La première est une nouvelle saison de la série norvégienne louée pour avoir répandu la joie des Fêtes, tandis que la seconde est une nouvelle histoire sur une fille rebelle rejoignant sa famille pour Noël pour la première fois depuis des années, seulement pour constater que ce n’est pas aussi facile qu’elle. espéré.

La liste des fêtes de Netflix débute le mercredi 28 octobre. Revenez ici pour les mises à jour et les ajouts au calendrier.

