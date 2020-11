Netflix mène un test très intéressant pour proposer un contenu direct avec un facteur de surprise pour l’utilisateur: une chaîne de télévision active en permanence. De cette façon, il ne sera pas nécessaire de passer plusieurs minutes pour choisir quel film ou série on peut voir quand on n’est pas très clair.

Pour le moment, la phase de test se concentre sur France. L’endroit choisi n’est pas un hasard et a une explication. Les Français sont les utilisateurs les plus réticents à profiter des contenus à la demande, préférant les contenus traditionnels et continus proposés par les principaux réseaux de télévision.

Le mouvement le plus frappant de cette nouveauté est qu’elle n’est disponible que via son page Web, étant impossible de la visualiser depuis l’application mobile ou celles intégrées dans les téléviseurs intelligents disposant d’une application officielle.

Il n’est pas exclu que Netflix permette cette option à plus de pays

Sayan Ghosh / Unsplash

Dans une déclaration de Netflix lui-même, ils déclarent que la preuve de Netflix Direct -c’est ainsi que s’appelle cette chaîne de télévision- veut remplacer ce moment où vous ne décidez pas d’un contenu spécifique ou que vous voulez simplement être surpris par quelque chose de nouveau et de différent.

Certes, l’idée est assez bonne, car il vous est sûrement arrivé quelque chose de similaire à plus d’une occasion. Bien que pour le moment, comme nous l’avons mentionné, il ne sera disponible en France qu’à partir de 5 novembre, s’étendant à l’ensemble du pays à partir de décembre.

Selon Variety, pour le moment, aucun détail n’a été révélé sur une extension à d’autres territoires européens. Peut-être que si les résultats sont positifs, cette idée pourrait toucher d’autres territoires, mais pour l’instant la France sera la seule à profiter de cette nouveauté.

Système de contenu traditionnel

Netflix est l’une des plates-formes les plus récurrentes en termes de contenu à la demande, offrant séries et films originaux et des tiers. Son modèle économique, basé sur l’abonnement avec l’option d’un forfait familial, en fait l’une des plateformes les plus étendues au monde.

La télévision traditionnelle ne vit pas son meilleur moment. Certains ont lancé leur propre catalogue pour concurrencer Netflix – Antena 3, Telecinco ou RTVE ne sont que quelques-uns d’entre eux. À cette liste, nous devons ajouter Amazon, HBO ou Apple TV Plus, qui coexistent également avec Netflix.

Le dernier à rejoindre cette liste est Pluto TV. Ce service offre le contraire de ceux mentionnés ci-dessus, puisque son modèle économique réside dans le contenu gratuit avec affichage publicitaire, mais avec un programme de télévision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

