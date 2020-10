Les jours de frénésie de plusieurs mois de contenu en streaming gratuit touchent à leur fin, car Netflix a officiellement mis fin à ses essais gratuits de 30 jours aux États-Unis.La période d’essai gratuite avait été utilisée par le streamer pour attirer de nouveaux abonnés, bien que Netflix a confirmé avoir mis fin à la période d’essai plus tôt en octobre.

Le déménagement a été repéré pour la première fois par le blog TV Answer Man, et un mémo sur la page d’aide de Netflix confirme maintenant que les abonnés potentiels ne peuvent plus s’offrir la période d’essai. Bien que cette note confirme que «les essais gratuits ne sont pas disponibles», Netflix dit que «vous pouvez toujours vous inscrire et profiter de tout ce que Netflix a à offrir». Le géant du streaming note qu ‘”il n’y a aucun contrat, aucun frais d’annulation et aucun engagement. Vous avez la liberté de modifier votre forfait ou d’annuler en ligne à tout moment si vous décidez que Netflix n’est pas pour vous.”

La période d’essai gratuite, qui dure généralement sept jours ou 30 jours, est une tactique courante parmi les streamers ainsi que les chaînes premium dans leurs efforts pour attirer de nouveaux abonnés, bien que certains aient commencé à s’éloigner du stratagème. Au cours de l’été, juste avant les débuts de Hamilton, Disney + a mis fin à sa promotion gratuite de sept jours, et Netflix a commencé à supprimer progressivement les offres d’essai gratuit sur différents marchés en dehors des États-Unis au cours des deux dernières années. Dans une déclaration à Variety, un porte-parole de Netflix a confirmé que la société avait mis fin à l’essai gratuit de 30 jours aux États-Unis, car le streamer «étudie différentes promotions marketing aux États-Unis pour attirer de nouveaux membres et leur offrir une excellente expérience Netflix. . “

Parmi ces nouvelles promotions marketing, citons la «section gratuite Netflix», dévoilée en août. Actuellement la meilleure alternative à l’essai gratuit de 30 jours, cette section propose certains des titres les plus populaires du streamer sans aucun frais, et un abonnement n’est pas nécessaire. Dans une déclaration à Gadgets 360 à l’époque, un porte-parole de Netflix a donné la réponse standard de sauvegarde comme celle donnée à Variety concernant la fin des périodes d’essai.

La section gratuite permet aux téléspectateurs de diffuser l’intégralité des titres de films tels que Bird Box, Murder Mystery et The Two Popes, qui sont parmi les titres les plus acclamés par la critique et les plus regardés sur la plate-forme. Il y a un hic, cependant, car en ce qui concerne les séries originales de Netflix telles que Stranger Things, Love Is Blind et d’autres répertoriés sur la page, seul l’épisode pilote est disponible pour le visionnage sans abonnement.

Actuellement, Netflix propose trois niveaux d’abonnements. Coûtant 8,99 $ par mois, le plan de base permet aux abonnés de regarder sur un écran à la fois, avec HD et Ultra HD indisponibles. Le plan standard de 12,99 $ par mois permet aux abonnés de diffuser en HD sur deux écrans à la fois. À 16,99 $ par mois, le plan le plus cher, le plan premium, permet des visionnages sur quatre écrans à la fois, avec Ultra HD disponible.