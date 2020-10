Netflix a été inculpé au Texas pour que le film Cuties contienne des représentations obscènes d’enfants. L’acte d’accusation fait suite à la réaction controversée de groupes conservateurs sur certaines scènes du film où des jeunes filles dansent de manière provocante.

Un grand jury du comté de Tyler, au Texas, accuse Netflix de «Promotion de matériel visuel obscène représentant un enfant», un acte criminel au Texas qui a été introduit dans le droit de l’État en 2018, a rapporté .. L’accusation allègue que Cuties, un film sur un groupe de jeunes filles qui forment une troupe de danse, «dépeint l’exposition obscène des parties génitales ou pubiennes d’un enfant habillé ou partiellement habillé qui était âgé de moins de 18 ans à l’époque. du matériel visuel a été créé », selon le dossier d’accusation.

Le dossier indique également que ledit contenu «fait appel à l’intérêt farouche pour le sexe et n’a aucune valeur sérieuse, littéraire, artistique, politique ou scientifique». (Le film a été projeté au Festival du film de Sundance où il a décerné à la réalisatrice et scénariste Maïmouna Doucouré le prix mondial du cinéma de Sundance en 2017.) Netflix a été convoqué le 1er octobre, avec les co-PDG Reed Hastings et Ted Sarandos individuellement nommés. La société rejette la justification des charges; un porte-parole de Netflix a déclaré à The Verge que «cuties est un commentaire social contre la sexualisation des jeunes enfants».

Netflix, Inc. inculpé par le grand jury de Tyler Co., Tx pour la promotion de matériel dans le film Cuties qui représente une exposition obscène de la zone pubienne d’un enfant habillé ou partiellement habillé âgé de moins de 18 ans, ce qui fait appel à l’intérêt pruriant pour le sexe #Cuties #txlege pic.twitter.com/UJ1hY8XJ2l – Matt Schaefer (@RepMattSchaefer) 6 octobre 2020

L’accusation est l’une des «plus stupides et des plus absurdes» de l’État, a déclaré l’avocat de la défense basé au Texas, Paul Saputo. La loi texane note spécifiquement que le contenu ne peut avoir aucune «valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse». Le fait que Doucouré ait remporté le premier prix de l’un des festivals de cinéma les plus renommés au monde et obtenu les éloges de la critique de certains des critiques les plus respectés prouve que Cuties a une valeur artistique sérieuse, selon Saputo.

«C’est absurde – le procureur croit en savoir plus sur l’art qu’un jury de Sundance», a déclaré Saputo.

Cuties a été pris dans un maelström de controverse lors de ses débuts sur Netflix il y a quelques semaines. Le film français critique la sexualisation des filles par la société et suit une jeune sénégalaise de 11 ans qui se rebelle contre ses parents stricts en rejoignant une troupe de danse. Cuties utilise des scènes conçues pour mettre le spectateur mal à l’aise, tandis que Doucouré explore la perte de l’innocence de l’enfance. Les critiques de cinéma ont félicité Doucouré et Cuties pour leur vision de l’enfance, mais d’éminentes personnalités conservatrices, des théoriciens du complot de QAnon et des groupes de parents ont utilisé les médias sociaux pour obtenir #CancelNetflix tendance tout en décriant le film comme obscène.

L’accusation entraîne des conséquences absurdes, a déclaré Saputo. Si l’argument est que Netflix fait la promotion de contenus qui présentent un comportement obscène, on peut également soutenir que les abonnés payants de Netflix possèdent un contenu qui contient des représentations d’enfants ayant un comportement obscène. L’État du Texas inculpe-t-il tous les abonnés Netflix?

«Tout ce scénario est risible», a déclaré Saputo.

Étant donné que l’interdiction du matériel obscène mettant en vedette des enfants s’applique à toute personne de moins de 18 ans, Saputo a fait valoir que, selon la définition de la loi, les adolescents dansant sur Instagram et TikTok pourraient être considérés comme faisant la promotion de représentations obscènes d’enfants. Depuis que la loi a été introduite en 2018, il n’a jamais eu de client ni entendu parler d’un client inculpé parce que «je ne pense pas qu’il y ait un procureur qui veuille soutenir l’argumentation».

La situation de Netflix est une autre histoire, a-t-il ajouté. Saputo estime que si les procureurs vont de l’avant, le bureau du procureur de district soutient probablement déjà l’argument.

«Netflix va devoir engager un défenseur criminel et trouver des critiques qui peuvent attester que le film est de l’art», a déclaré Saputo. «Cela ne sera pas difficile.»