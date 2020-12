Netflix a décidé de ne pas ajouter de clause de non-responsabilité à The Crown, précisant que la série est un récit dramatisé et fictif de la vie de la famille royale britannique. La décision est intervenue après que le secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré au Daily Mail qu’une étiquette comme celle-ci devrait être ajoutée à la série acclamée afin que les gens comprennent que toutes les parties de la série ne reflètent pas la réalité. La quatrième saison de l’émission est sortie le mois dernier et couvre le poste de premier ministre de Margaret Thatcher et présente Emma Corrin en tant que princesse Diana.

Le géant du streaming a déclaré à Variety Sunday qu’il pense que ses téléspectateurs comprennent que The Crown, créé par Peter Morgan, est fictif. “Nous avons toujours présenté The Crown comme un drame – et nous sommes convaincus que nos membres comprennent que c’est une œuvre de fiction largement basée sur des événements historiques”, a déclaré un porte-parole de Netflix. “En conséquence, nous n’avons aucun projet – et ne voyons aucun besoin – d’ajouter une clause de non-responsabilité.”

Dans une interview avec le Daily Mail la semaine dernière, Dowden a fait l’éloge de la série, mais a déclaré que Netflix devait clarifier que les événements décrits dans l’émission ne suivent pas toujours la réalité à la lettre. “C’est une œuvre de fiction magnifiquement produite, donc comme pour les autres productions télévisuelles, Netflix devrait être très clair au début, c’est juste cela”, a déclaré Dowden. “Sans cela, je crains qu’une génération de téléspectateurs qui n’a pas vécu ces événements ne prenne la fiction pour un fait.”

D’autres critiques de l’émission ont déclaré au Daily Mail qu’ils souhaitaient également que Netflix ajoute un avertissement. Charles Spencer, le frère de Diana, a déclaré à ITV Netflix devrait ajouter un “avertissement de santé” à chaque épisode. “Je pense que cela aiderait énormément The Crown si – au début de chaque épisode – il déclarait que:” Ce n’est pas vrai, mais c’est basé sur des événements réels “”, a déclaré Spencer. «Alors, tout le monde comprendrait que c’est un drame pour le drame. De toute évidence, Netflix veut gagner beaucoup d’argent, et c’est pourquoi les gens se consacrent à faire ces choses. Je crains que les gens pensent que c’est l’Évangile, et c’est injuste.”

La saison 4 de la couronne se déroule à la fin des années 1970 et se poursuit dans les années 1980. Certains épisodes montrent la lutte de Diana contre la boulimie et incluent des avertissements de santé pour les téléspectateurs. Corrin a dit à Variety qu’il s’agissait de “scènes difficiles” à filmer, mais a déclaré que c’était “une bonne chose” de le montrer à l’écran. “t m’a donné un endroit pour aller avec elle, mais j’étais beaucoup épuisé ces jours-là, car en même temps que vous jouez quelqu’un qui est fictif et évidemment vous ne ressentez pas ou ne pensez pas ces choses, c’est votre travail de faire vous vous sentez de cette façon », a expliqué l’actrice.