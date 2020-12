je

Il semble que vous ne puissiez pas ouvrir Netflix ces jours-ci sans un barrage de bandes-annonces pour leurs films de Noël sans fin (ce n’est pas seulement moi, n’est-ce pas? Cela me sert bien de regarder toute cette série de films de Noël Prince l’année dernière). C’est accablant et la qualité est souvent extrêmement douteuse (j’aime autant la petite star de la country préférée du monde que la personne suivante, mais le Noël sur la place de Dolly Parton est l’un des morceaux les moins chers que j’ai vus depuis des années, y compris celui-ci. Films du prince de Noël. Et ne me lancez pas dans l’opération Christmas Drop, qui aurait dû être abandonnée quelque part au-dessus du Pacifique). Pour vous aider à améliorer votre visionnage de vacances, les écrivains de Standard ont choisi les films festifs qu’ils aiment vraiment.

Elfe

(

Joie festive pure et distillée

/ Document)

Elf est, dans mon esprit, LE film de Noël – celui que vous attendez jusqu’aux dernières heures de la veille de Noël pour regarder juste parce que vous avez besoin de savourer la joie festive pure et débridée qu’il apporte. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, je suis toujours en mesure de le citer toute l’année. Le réalisateur Jon Favreau a fortement préféré les effets pratiques à CGI, ce qui signifie que le film de 2003 a remarquablement bien vieilli et parvient toujours à me ramener à moi-même à 8 ans, assis au cinéma et vraiment, vraiment convaincu que le Père Noël était réel. Je suis devenu tout grincheux rien qu’en y pensant. Jessica Benjamin

Le Père Noël

(

Visualisation légalement requise

/ Document)

Bien que n’étant pas exactement un aliment de base pour les fêtes, The Santa Clause est un film de Noël très des années 90 qui, j’aime à penser, est devenu un classique culte. Essentiellement, un film entier basé sur quelqu’un dans la salle de conférence de Disney disant “ accrochez-vous … et si le père Noël avait un E à la fin ” est étonnamment regardable, avec le montage de Tim Allen se transformant en un père Noël rond et joyeux contre son gré un moment fort de le film. Qui savait qu’une intrigue centrée sur une technicité juridique en petits caractères aurait des conséquences festives aussi joyeuses? JB

Seul à la maison

(

Tear-jerker inattendu

/ Document)

Je le sens dès que les violons démarrent dans la chanson scintillante de John Williams, Somewhere in my Memory. Ma peau pique, et quand la chorale entre en action? Ça y est, je suis foutu. Cela n’a pas l’air si émouvant sur le papier: un enfant de huit ans extrêmement privilégié laissé par hasard seul à Noël pendant que sa famille s’envole pour un voyage de première classe à Paris. Seul à la maison, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) devient la cible de deux malheureux cambrioleurs et est obligé de les repousser via une série de pièges intelligents et assez vicieux. Après tout le haut jinx, à la fin, le message est la gentillesse (une belle intrigue secondaire voit Kevin se lier d’amitié avec un voisin âgé solitaire) et l’amour familial. Un rappel que si les familles sont compliquées et souvent assez ennuyeuses, il n’y a rien de tout à fait comme elles. Suzannah Ramsdale

La pierre de la famille

(

Beats se battre avec votre cousin

/ Document)

Si la politique de bouillonnement de cette saison festive n’a pas causé suffisamment de drame sur la famille WhatsApp, puis-je suggérer The Family Stone? C’est Noël et Everett Stone de Dermot Mulroney, dans son apogée entièrement américaine, ramène à la maison sa petite amie, Meredith – interprétée par Sarah Jessica Parker comme une sorte de version Frankenstein suralimentée de Charlotte York et Carrie Bradshaw – pour rencontrer la famille . Cette famille bohème est poliment déconcertée par ses névroses capricieuses – à l’exception de la sœur d’Everett, Amy (Rachel McAdams), qui est impoliment horrifiée. En désespoir de cause, Meredith appelle sa propre sœur dans le Connecticut pour le back-up et le théâtre s’ensuit, y compris des sauts de lit, des affrontements et un scénario très triste impliquant Diane Keaton. Inutile de dire que c’est un chef-d’œuvre – et bat le combat avec votre cousin. Phoebe Luckhurst

Le bonhomme de neige

(

Marcher dans les airs

/ Handour)

Si ce film ne crie pas assis dans le salon de vos grands-parents le jour de Noël alors qu’ils viennent juste d’aller chercher une vidéo qu’ils pensent que vous apprécierez et ne vous inquiétez pas, il ne dure que 25 minutes, je ne sais pas quoi Est-ce que. Il s’agit d’un spectacle de Noël incontournable, parfaitement adapté entre le discours de la reine et la prise de place à la table du dîner, avec une bande-son de tueur pour démarrer. Le bonhomme de neige a en fait été nominé pour un Oscar en 1982 – c’est à quel point c’est bon. JB

L’amour en fait

(

Controversé

/ Document)

Je déteste les comédies romantiques, mais ce plus ringard de tous les films de Richard Curtis est la joyeuse exception. Chaque Noël, nous sortons le DVD du placard et le dépoussiérons, avec toutes les autres boules kitsch, et après 17 ans, c’est encore hilarant, en fait. Le casting est aussi absurde que brillant: Hugh Grant en tant que premier ministre chic, Billy Bob Thornton en tant que président huileux des États-Unis et Rowan Atkinson en tant qu’emballage cadeau ultime en magasin, performances uniquement surmontées par Bill Nighy en tant que pop star essayant pour faire son retour. C’est aussi la plus belle lettre d’amour à Londres à Noël. Katie Law

Les vacances

(

Ils nous ont menti à propos du chalet!

/ Document)

Un super glamour Cameron Diaz, un Jude Law d’une beauté dévastatrice, la rose anglaise ultime Kate Winslet et… le leader romantique Jack Black? D’une manière ou d’une autre, cela fonctionne – brillamment. La chimie entre Iris et Miles est suffisante pour porter tout le film alors que vous implorez la réalisatrice Nancy Meyers de plaire à Dieu, donnez-lui simplement Iris heureux pour toujours. De plus, les sous-intrigues du vieil homme Arthur Abbott reprenant sa confiance et les filles ultra-mignonnes de Graham devenant une famille heureuse avec Amanda en font un saccadé de larmes complet. Au fait, j’ai déjà vérifié – le cottage d’Iris n’est pas réel, vous ne pouvez pas l’acheter, et oui, c’est le seul aspect négatif du film. JB

La saison la plus heureuse

(

Tout le monde passe un bon vieux temps

/ Document)

Le tout premier film de Noël queer allait toujours être gagnant. Qu’attendriez-vous d’autre d’une bonne dose de Kristen Stewart, d’un assaisonnement épicé d’Aubrey Plaza (* signalez que Twitter lesbien perd la tête *) et d’un parfum d’amour et d’acceptation familiale? Pour moi (et, si les médias sociaux sont quelque chose à passer, le reste de la communauté queer), regarder Happiest Season et voir une histoire d’amour lesbienne représentée sur fond de caractéristiques festives se faisait attendre depuis longtemps et une bouffée d’air frais. La meilleure partie cependant? Non seulement une suite a été taquinée par la réalisatrice Clea DuVall, mais le film a également battu des records de première pour Hulu, offrant la meilleure audience pour tout film original sur le service lors de son week-end d’ouverture. J’élèverai mon vin chaud à cela. Naomi May

Le chant de Noël Muppet

(

Caine n’était même pas la plus grande star

/ Document)

Kermit la grenouille en tant que Bob Cratchit. Faut-il en dire plus? Ce film est un gagnant car il parvient à suivre assez fidèlement le conte de Noël classique de Dickens – l’ingérence excessive et américanisée en studio est laissée au minimum, heureusement – et imprègne tout cela avec autant de bêtise basée sur Muppet que vous pourrait espérer. Les chansons sont incroyablement loufoques et le dégel réconfortant de Michael Caine en tant qu’Ebenezer Scrooge est un plaisir à regarder. Il n’obtient peut-être pas le crédit qu’il mérite, mais Kermit et le gang méritent d’être au sommet de votre liste de surveillance festive. Jochan Embley

Journal de Bridget Jones

(

Oui, nous resterons aussi dans nos jimjams (comme le reste de l’année)

/ Document)

Ne laissez pas la scène de bateau à rames tachetée de soleil vous tromper, le Journal de Bridget Jones est un film de Noël – je veux dire, à quel point pouvez-vous être plus festif que Colin Firth dans un sauteur de rennes à un buffet de curry de dinde? Cela prend la prémisse très réelle que cela peut être une période de solitude – vous pouvez vous sentir déprimé qu’une autre année s’est écoulée et que vous n’êtes pas là où vous (ou votre mère) pensez que vous devriez être dans la vie – et montre le côté drôle, embrochant tout le types insupportables que vous devez endurer lors de fêtes. Mais le morceau le plus savoureux de Noël? La fin invraisemblablement romantique dans la neige. Cette année, préparez-vous à ressentir la nostalgie de cette époque de Hugh Grant après l’avoir vu dans The Undoing. Beurre de Susannah

Petite femme

(

Noël n’est pas Noël sans un accident de patinage sur glace

/ CTMG)

«Noël ne serait pas Noël sans aucun cadeau», dit Jo March et ce ne serait pas non plus Noël sans Little Women – les trois versions cinématographiques de celui-ci (éviter l’adaptation de la BBC). Quand j’étais plus jeune, la version 1995 du film était mon idée définitive de ce que Noël devrait être, bien que grandissant dans le nord de Londres, je devais me contenter du patinage sur glace au centre de loisirs plutôt que d’un beau lac dans le Massachusetts enneigé. Depuis, j’ai élargi mes horizons – Katharine Hepburn fait une Jo March captivante dans la version 1933 et la prise de Greta Gerwig, avec sa représentation des relations sœurs, a été un moment fort de l’année dernière. SB