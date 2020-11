À partir de 2021, Netflix facturera les revenus des clients espagnols dans le pays lui-même. La nouvelle, avancée par Cinco Días, suppose un changement majeur dans la stratégie fiscale de l’entreprise. Jusqu’à présent, Netflix facturait ses clients espagnols depuis les Pays-Bas, où le traitement fiscal est plus favorable qu’en Espagne.

La plateforme de streaming a atterri en Espagne en 2015, ouverture de l’interdiction pour d’autres services concurrents tels que HBO, Amazon Prime Video et Disney Plus. Trois ans plus tard, selon Cinco Días, la société a créé en Espagne deux sociétés axées sur le marketing, les relations publiques et la production de contenu. Cependant, les frais payés par les abonnés espagnols, où réside l’essentiel de leurs revenus, ont continué d’être facturés aux Pays-Bas.

“La seule chose que nous pouvons vous assurer, c’est qu’à l’avenir, l’abonnement Netflix sera payé à l’entité espagnole et, par conséquent, nous reconnaîtrons les revenus que nous générons en Espagne dans le pays”, a déclaré un porte-parole de la société à Cinco Días. Netflix prévoit également de faire une démarche similaire dans d’autres pays, taxer le revenu là où il se produit réellement – plutôt que dans des pays avec une réglementation plus favorable. Les détails de cette nouvelle stratégie budgétaire, oui, sont inconnus pour le moment.

Netflix s’impose comme faisant partie de l’écosystème audiovisuel en Espagne

Ces dernières années, la société américaine a encouragé la production de séries télévisées, de films et d’autres contenus ayant des racines en Espagne. Les séries télévisées Elite et La Casa de Papel et le film d’animation Klaus, nominé aux Oscars, sont parmi les plus populaires au niveau international. La liste comprend également Elisa et Marcela, Las chicas del cable et Paquita Salas, entre autres contenus.

Amazon Prime Video et HBO, la concurrence directe de Netflix en Espagne, ont également lancé divers contenus ayant des racines en Espagne. Le cas le plus récent est celui de Patria, la série télévisée inspirée du livre de Fernando Aramburu, qui raconte l’impact de l’organisation terroriste ETA sur deux familles du Pays basque.

