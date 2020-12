Netflix paiera-t-il les conséquences pour la Couronne? La reine Elizabeth passe à l’action | Instagram

Netflix, la plate-forme qui abrite l’une des séries les plus dévastatrices, “The Crown”, s’est récemment manifestée devant la demande du gouvernement britannique de clarifier que la série est un drame de “fiction!”, maintenant le Reine Isabel prendrait des mesures sur la question, comme ils le mentionnent.

Depuis le 15 novembre dernier, la quatrième saison de la série est arrivée sur Netflix “La Couronne«Les polémiques n’ont pas cessé concernant les détracteurs et les défenseurs de l’histoire qui façonne la vie de la famille royale d’Angleterre.

Divers médias britanniques et internationaux ont exprimé les opinions présumées de la famille de Reine Isabelle II et ses plus proches collaborateurs, qui ont manifesté contre le série et cela les a ramenés à leur tour à la critique d’un passé qu’ils croiraient «enterré».

Cependant, aujourd’hui plus que jamais, il semble que certaines erreurs semblent renaître dans le présent et c’est le drame royal qui a été chargé d’attiser les moments les plus difficiles de la monarchie.

Les informations circulant ces dernières heures indiqueraient que la reine Elizabeth a pris des mesures à ce sujet et rencontrerait l’un de ses collaborateurs pour résoudre cette situation et mettre fin à toute la polémique.

Pour cette raison, ces derniers jours, c’est le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, qui s’est prononcé contre l’émission du service de streaming.

C’est une œuvre de fiction magnifiquement produite, mais comme d’autres productions télévisuelles, Netflix devrait être très clair dès le début, a avoué Oliver Dowden.

Le collaborateur royal a noté que la production devrait inclure des publicités qui indiquent clairement au public que ce matériel est de la «fiction».

De tels arguments ont été soutenus par Charles Spencer (frère de la «princesse de Galles», qui a suggéré aux créateurs d’inclure des «avertissements» qui avertissent les téléspectateurs.

Je pense que cela aiderait énormément la Couronne si, au début de chaque épisode, je disais cela. “Ce n’est pas vrai, mais c’est basé sur des faits réels”, a-t-il déclaré au diffuseur ITV.

Le frère de la défunte Lady Diana “est très préoccupé par le fait que les gens pensent que c’est l’Évangile et le considère injuste”, a-t-il déclaré.

Netflix a répondu qu’il considérait la clarification inutile, laissant entendre qu’ils ne céderaient pas à la pression et avec l’entière confiance de son créateur, Peter Morgan, qui assure qu’il a effectué un travail “méticuleusement soigné et documenté”.

Parfois, il faut renoncer à la précision, mais il ne faut jamais renoncer à la vérité, a-t-il noté dans une interview en 2017.

De son côté, la plateforme a fait connaître sa position dans un communiqué où elle déclare avoir confiance dans le «bon sens» du public.

Nous sommes pleinement convaincus que nos téléspectateurs comprennent qu’il s’agit d’une œuvre de fiction qui est basée en général sur des événements historiques “, a déclaré Netflix, selon un communiqué qui aurait été révélé par Deadline.

Les mensurations de la reine Elizabeth?

Apparemment, la reine cherche un moyen pour que cela ne transcende plus et accentue les problèmes de la couronne.

D’après ce qui était apparemment connu, Dowden “a envoyé une lettre au service de streaming pour parler en profondeur et débattre en privé”, ce serait le premier pas d’Elizabeth II.

Comme certaines rumeurs l’indiquent, le monarque britannique aurait contacté Oliver pour déterminer la solution possible à toute cette polémique.

De son côté, parmi certains des commentaires qui se sont répandus sur les réseaux sociaux faisant référence au «drame fictif» que la royauté veut clarifier.

Plusieurs d’entre eux soulignent que la série n’aborde pas vraiment tous les faits, puisque c’est Diana elle-même qui, à travers des interviews et des documentaires, a dépeint ce qu’elle a vécu pendant qu’elle était l’épouse de Charles de Galles.

Récemment, c’est le propre majordome de Diana, Paul Burrell, qui a exprimé son opinion sur la série et a souligné que c’était vrai et qu’il aurait peut-être même échoué sur tout ce que la mère des princes William et Harry a vécu depuis leur incursion dans le monde. la royauté, ce dont il assure à plusieurs reprises en a été témoin, a-t-il détaillé au Sun et à d’autres médias.