Netflix parie sur “Beyond the moon”, nouveau film d’animation | .

Le nouveau film d’animation “Au-delà de la lune” de Netfix a été créé le 23 octobre, ses protagonistes Fei Fei ont subi l’une des pertes les plus douloureuses pour quiconque, mais ce sera la raison pour laquelle le moteur la conduira à réaliser son plus grand rêve.

Glen Keane est le cerveau derrière l’animation de ce nouveau film, il a été en charge de créer plusieurs personnages Disney, peut-être en reconnaîtrez-vous tout de suite: Pocahontas, Tarzan, Aladdin, Raiponce et Dear Basketball: The Legend of Koba Bryant, un projet avec qui a remporté un Oscar.

“J’ai été pris par cette histoire d’amour et de dépassement. Habituellement, nous avons des histoires animées destinées à un public enfantin, mais c’est fini.

Pour effectuer ceci film Cela a pris environ quatre ans, comme vous pouvez le voir, cette histoire est basée sur l’une des traditions chinoises qui parle de la déesse de la Lune.

Fei Fei la protagoniste devra traverser un carrefour difficile, elle doit apprendre à faire face à la douleur d’avoir perdu sa mère et en même temps trouver une motivation pour pouvoir surmonter cette perte, l’histoire nous donnera sûrement une belle leçon de vie à la fin de la même.

«Fei Fei est rêveuse, curieuse et très intelligente. Cela me porte à penser qu’à un moment donné, nous nous identifierons tous à elle parce que, si ce n’est à cause de sa perte, elle nous apprendra qu’à cause de son désir de rêver, rien ne peut nous arrêter. Et moins des temps où nous avons besoin d’un réel espoir », raconte le cinéaste.

L’intrigue parle de la famille qui a perdu l’un des piliers importants de notre croissance, la mère de Fei Fei quand elle était très petite, quand elle devient adolescente, elle a un grand rêve, construire une fusée qui la mènera sur la lune, parce qu’elle le souhaite rencontrez la déesse de la lune.

Pour la création de “Au-delà de la lune“de Netflix Keane en compagnie du co-réalisateur John Kahrs a décidé de se tourner vers la Chine elle-même pour s’inspirer, ils ont réussi à s’éloigner de la culture et de l’atmosphère sur lesquelles ce nouveau récit devrait être basé.

«C’était l’un des grands succès que nous avons eu, vous ne représentez pas les arômes, mais oui, vous découvrez comment il y a des détails qui vous amènent à très bien les décrire.

La légende de la déesse de la Lune au fil des générations a un peu varié dans la culture chinoise, elle a beaucoup à voir avec chaque famille, les deux réalisateurs devaient connaître les différentes perceptions de cette tradition chinoise, chacun des éléments mentionnés dans le film a été inspiré par l’expérience des deux co-réalisateurs.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le projet de faire une animation est toujours un travail acharné et un grand défi pour tous ceux qui y participent, car il faut créer des personnages et un environnement qui conquiert les spectateurs en plus de transmettre des émotions qui vraiment ce dernier est le plus compliqué .

COMME CURIOSITÉ:

Peilin Chou est la productrice en charge du film, c’est elle qui a demandé qu’une grande partie de l’équipe de production soit originaire de Shanghai, en Chine.

L’actrice et chanteuse mexicaine Danna Paola sera chargée d’interpréter la mélodie de la chanson en langue espagnole, elle s’intitulera “Journey to the light”, elle mentionne que lorsqu’elle l’entend, elle la fait pleurer, car elle la fait ressentir encore enfant, pour ses fans, c’était plutôt agréable de la revoir collaborer à un film d’animation.

“Au-delà de la lune«En conclusion, c’est une histoire qui n’est pas faite uniquement pour les enfants mais aussi pour les adultes, la douleur, l’acceptation, les éléments qui laissent place à l’espoir et à l’illusion sont mitigés.

Lire aussi: Comme toute une Catwoman, Aislinn Derbez a conquis Instagram