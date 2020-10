La chanteuse et actrice Sabrina Carpenter jouera dans une nouvelle interprétation des histoires d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll pour Netflix. Cette nouvelle version sera une version musicale de l’histoire, et elle sera produite par la même équipe qui a réalisé le film à succès Netflix Work It, qui mettait en vedette Carpenter. Elle a également été productrice exécutive sur Work It et travaillera au même titre sur Alice sous sa nouvelle bannière At Last Productions.

La nouvelle Alice n’apportera pas seulement des chansons à l’histoire. Cela déplacera Alice dans un décor moderne lors d’un festival de musique appelé «Wonderland». Ross Evans, qui travaille sur la comédie musicale Catch the Moon pour le producteur Dan Lin, écrit le scénario d’Alice, rapporte The Hollywood Reporter. Les autres producteurs sont Leslie Morgenstein et Elysa Dutton d’Alloy Entertainment, le même studio derrière Work It. La société a également produit la série dramatique de Netflix You.

* regarde dans le terrier du lapin * Tombe dans une nouvelle comédie musicale @SabrinaAnnLynn! ALICE, une réimagination musicale moderne d’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, est en préparation chez Netflix. Et oui, le chef de file de WORK IT, l’interprète et chanteur de Broadway sera à la fois vedette et producteur. (📸 @ dontshakethepolaroid) pic.twitter.com/fbGCfZKkup – NetflixFilm (@NetflixFilm) 5 octobre 2020

Carpenter a également joué dans Netflix dans le film familial Tall Girl et The Hate U Give de la 20th Century Fox. Elle a également joué à Broadway dans l’adaptation musicale Mean Girls de Tina Fey. Son prochain projet est Clouds, qui arrive à Disney + le 16 octobre. Carpenter a également joué Maya Hart dans la série de suites Boy Meets World Girl Meets World et a exprimé un personnage sur Sofia the First. Elle est signée chez Disney’s Hollywood Records et a sorti quatre albums studio, dont Singular: Act II de l’année dernière.

Dans Work It, Carpenter a joué aux côtés du champion de Dancing with the Stars Jordan Fisher. Elle a joué Quinn, une lycéenne qui veut entrer à l’université, mais elle doit gagner un concours de danse. Le gros problème pour elle est qu’elle ne sait pas danser. Il a été réalisé par Laura Terruso et est sorti sur Netflix le 7 août.

Dans une interview avec Elle, Carpenter a déclaré qu’elle voulait faire un film de danse depuis longtemps depuis qu’elle a grandi en dansant en Pennsylvanie. Quand elle a vu le scénario, elle a pensé que c’était le moyen idéal de susciter son intérêt pour la danse et le jeu d’acteur. “La seule chose est que je danse vraiment mal pendant la majeure partie du film, mais cela est aussi devenu un défi”, a expliqué Carpenter, 21 ans. «Parfois, c’était vraiment génial d’être celui qui devait mal danser, et d’autres fois, en regardant tout le monde le tuer, je voulais vraiment danser mieux que je ne devais l’être. Mais c’était une expérience incroyable. La danse fait le film prennent vie de nombreuses façons, c’est pourquoi nos lectures de table étaient si différentes de la coupe finale du film. “