L’une des séries qui, bien qu’elle soit quelque peu courte, a attiré l’attention des internautes et en particulier des utilisateurs de Netflix depuis la première première, la troisième saison de Cobra Kai est encore à venir et la plate-forme a décidé d’avancer sa première.

Actuellement Netflix Elle compte environ 182 millions d’abonnés dans le monde, selon le magazine Forbes en début d’année, dont 60 millions appartiennent aux États-Unis, jusqu’à présent, elle continue d’être l’une des plateformes les plus populaires.

Malgré le fait que depuis quelque temps, il a commencé à être en concurrence avec de grandes entreprises qui ont détruit certains utilisateurs, parmi lesquels: Amazon Prime, Disney +, HBO Max.

Cobra Kai a été lancée sur YouTube Red, la plateforme a décidé de miser sur ce type de contenu qui a rapidement été très bien accueilli par les internautes, notamment pour ceux qui ont vu le film “Karrate Kid” où il est basé cependant Netflix Voyant la popularité de la série, il décide de l’acquérir et s’apprête à lancer sa troisième saison.

La série a été un tel succès mondial que le Netflix Il a décidé d’avancer sa première, cela s’est fait à travers une vidéo où l’acteur William “Billy” Zabka qui joue Johnny Lawrence est apparu, devant son ordinateur en regardant la première qui aurait lieu le 8 janvier, à laquelle il a dit qu’il était long pour qui change la date du premier jour.

La série est devenue si populaire grâce au fait que Spin Off fait partie des trilogies qui ont marqué toute une génération. On parle du Karate Kid, les événements se déroulent 30 ans après le “All Valley Karate Tournament” de 1984, que Daniel LaRusso il a gagné dans le dernier combat contre Johnny Lawrence.

SILENCIEUX! Je vous ai tous entendu parler de la saison 3 qui prend une éternité. Alors j’ai appelé le prêteur sur gages et le gars m’a guidé à travers Netflix. Le gars sait ce qu’il fait. Maintenant, vous l’obtenez une semaine plus tôt. Rendez-vous le 1er janvier, nerds, “description vidéo.

Trente ans plus tard, et tous les deux un peu vieux, on peut voir la différence entre l’un et l’autre puisque Johnny Lawrence n’est pas du tout “réussi” par rapport à LaRusso, à cause du destin fleuri chacun décide d’ouvrir son propre dojo, ses élèves qui ils finissent par être liés par des amours, ils ont les mêmes conflits que lorsqu’ils étaient jeunes.

Comme vous vous en souviendrez à la fin de la deuxième saison, les élèves des deux dojos se sont retrouvés dans une violente bagarre à l’école, puisque la plupart d’entre eux étaient des élèves du même lycée, cependant, Miguel, l’un des protagonistes, a fini par tomber dans les escaliers, hospitalisé.

Dans la série, nous voyons non seulement le conflit entre les protagonistes du film de 1984 Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka), mais aussi les étudiants, qui d’ailleurs, deux d’entre eux étaient les enfants des protagonistes impliqués dans une relation amoureuse.

Au cours de ces semaines nous avons vu quelques vidéos avec les avancées de la série sur l’Instagram officiel de Cobra Kai qui ont eu une grande acceptation par ses followers qui sont sur le point d’en atteindre un million, la vidéo en question est sur le point d’atteindre les 300 mille vues.

Cobra Kai surprendra sûrement ses adeptes avec sa nouvelle saison que beaucoup attendaient déjà depuis longtemps, dans le cas où c’est à nouveau un succès, une quatrième saison sera attendue, il sera intéressant de voir le nouveau contenu de la troisième saison.

