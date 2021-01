Netflix présente ses films les plus attendus pour cette 2021 | Instagram

La célèbre plateforme de Netflix a récemment présenté son films le plus attendu pour cette 2021 avec une vidéo pleine de célébrités qui promet de nouvelles sorties chaque semaine, donc si vous voulez savoir ce qu’elles sont, continuez à lire.

Il y a quelques semaines, nous avons accueilli le 2021Cependant, Netflix a voulu attendre jusqu’à maintenant pour lancer un aperçu des films les plus puissants qui sortiront tout au long de cette année.

Pour l’occasion, ils ont eu la participation d’innombrables célébrités hollywoodiennes et de petits fragments des œuvres en question.

Aux côtés d’acteurs comme Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson, un trio que nous verrons dans le très attendu “Red Notice”, en tant que maîtres de cérémonie, un aperçu commence qui passe brièvement en revue toutes les grandes nouveautés cinématographiques de 2021, à commencer par “The Harder They Fall”, western avec Regina King, Zazie Beetz, LaKeith Stanfield et Idris Elba.

La vidéo nous permet également d’avoir un premier aperçu de “Don’t Look Up”, le film avec le casting le plus incroyable de l’année, car il comprend des acteurs tels que Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep , Jonah Hill ou Timothée Chalamet.

Et cela ne fait que mentionner une poignée d’acteurs qu’Adam McKay aura à sa disposition, un film qui promet vraiment beaucoup.

Aussi, “Thunder Force”, un film de super-héros inattendu avec Melissa McCarthy et Octavia Spencer, les premiers films réalisés par Halle Berry et Lin Manuel Miranda, les derniers opus de “My first kiss” et “To all the boys”, “The Woman in the Window “, un thriller dirigé par Amy Adams,” “Escape from Spiderhead”, un nouveau véhicule pour Chris Hemsworth à montrer, ou “Army of the Dead”, le retour tant attendu de Zack Snyder au cinéma zombie.

Il est à noter que la plateforme n’a avancé qu’un film d’animation, il s’agit de “Animalia in Australia”.

La vidéo regorge de petites avant-premières à venir dans une année au cours de laquelle Netflix promet de nouveaux films chaque semaine.

Malheureusement, tout ne sera pas bon, cependant, nous avons une bonne dose de plaisir garantie tout au long de 2021.

Il ne fait aucun doute que la plateforme Netflix Visez haut cette 2021, car ce sera, jusqu’à présent, l’année où les célébrités hollywoodiennes les plus reconnues travailleront avec le géant du streaming, ce qui entraînera sûrement une augmentation considérable du nombre d’abonnés à cette plateforme.

En revanche, Monarca est devenue l’une des séries de cette 2021 qui s’est positionnée comme l’une des favorites des plateformes de streaming.

Ainsi, avec deux saisons, la dernière sortie il y a quelques semaines, cette production mexicaine s’est positionnée de manière incroyable dans Netflix.

L’histoire autour de t3quila est dirigée par trois frères, Juan Manuel Bernal, Irene Azuela et Oswaldo Benavides, qui donnent vie aux frères Carranza.

Et bien que beaucoup ne le sachent pas, la célèbre actrice de Veracruz Salma Hayek n’est ni plus ni moins que la productrice de Monarca à travers sa société de production Ventanarosa.

Ainsi, la magie et le talent de Hayek sont derrière les deux saisons de 18 épisodes de la famille Carranza.

Il est à noter qu’au début, la première saison a mis du temps à gagner le cœur du public, cependant, au final, les résultats de la célèbre plateforme de streaming ont été satisfaisants et ils ont rapidement approuvé une deuxième saison pour continuer à raconter l’histoire des frères Carranza.

Comparé d’une certaine manière à “Succession” de HBO, une série qui traite du tricot et de la manipulation d’une famille et de son héritage, “Monarch”, bien que de genre seulement, partage des similitudes avec ladite série.

