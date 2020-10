Lance la bande-annonce de Netflix The Midnight Sky avec George Clooney | Instagram

La nouvelle nouvelle a suscité de grandes attentes, George Clooney revient à l’écran en “Le ciel de minuit“sur le bras de Netflix, qui a déjà sorti la nouvelle bande-annonce via l’un de ses comptes officiels.

George Clooney se lance dans une nouvelle aventure dans ce “thriller” réputé où il incarnera un scientifique qui tente d’avertir sur la fin du monde.

Le grand service de streaming a récemment révélé quelques aperçus de cette nouvelle production où Clooney est maintenant impliqué en tant que protagoniste et réalisateur.

Ce sera George Clooney qui, avec d’autres acteurs, dont Felicity Jones (Sully), Kyle Chandler (Mitchell), David Oyelowo (Adewole), Tiffany Boone (Maya), Caoilinn Springall (Iris), Demian Bichir (Sánchez), Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Tia Bannon, Sophie Rundle, Ethan Peck, Tim Russ, Miriam Show, Jill Buchanan, Kishore Bhatt, Bharat Mistri, Natasha Jenssen, Olivia Noyce, Edan Hayhurst, Atli Oskar Fjalarsson et Grant Crookes vous garderont au bord du gouffre.

“The Midnight Sky” arrive sur la plateforme de contenu, Netflix, qui ont annoncé mardi le premier teaser de deux minutes du long métrage qui a l’intention de sortir la veille de Noël, le 23 décembre 2020, ont-ils rapporté via diverses publications sur Instagram et Twitter.

Midnight Sky – Bande-annonce

Affrontez l’inconnu et sauvez l’avenir avec George Clooney dans “Midnight Sky”, un film post-apocalyptique à ne pas manquer. Le 23 décembre marque la publication du compte Netflix latino-américain.

De quoi parle l’histoire?

George Clooney joue “Augustine”, un scientifique qui se retrouve seul dans l’Arctique où il se fixe comme objectif de contacter un vaisseau spatial essayant de retourner sur Terre.

Cependant, “Augustine” ne cherche pas à les aider à rentrer, mais au contraire, il cherche à empêcher l’équipage composé de Sully (Felicity Jones) et d’autres membres d’équipage du vaisseau “Aether” de la NASA de ne pas rentrer car ils Il a produit une mystérieuse catastrophe mondiale.

Le scientifique aurait fait une nouvelle découverte près de la planète Jupiter, où les conditions apparemment idéales pour un nouvel habitat existent, mais au fur et à mesure qu’il avance dans ses recherches, il se rend compte qu’il est peut-être trop tard pour l’humanité.

“Basé sur un roman”

Selon les données révélées, le nouveau film “The Midnight Sky” a été classé comme un drame post-apocalyptique et est basé sur le roman “Good Morning, Midnight” de Lily Brooks Dalton.

Ainsi que l’adaptation du scénario, qui sera réalisée par Mark. L Smith qui a collaboré au film de la production “The Revenant” qui a valu à Leonardo Dicaprio l’Oscar.

Le retour de Clooney

Le célèbre acteur et star de cinéma est resté à l’écart des projecteurs pour s’aventurer dans une autre étape en tant que réalisateur, producteur et scénariste de films.

Certains d’entre eux, des productions dont des titres tels que

Confessions of a Dangerous Mind (2003, réalisateur)

Bonne nuit et bonne chance (2005, réalisateur et scénariste)

Leatherheads (2008, producteur et scénariste)

Los ideos de mar (2011, Producteur et scénariste

The Monuments Men (2014, producteur et scénariste)

Suburbicon (2017, directeur)

Multi-récompensé

George Timothy Clooney a reçu quatre Golden Globes, deux Oscars et un BAFTA, et est également connu pour son activisme politique, il est marié à la prestigieuse avocate Amal Ramzi Alam Uddin avec qui il a joué dans un mariage le 27 septembre à Venise, en Italie.

Bien qu’ils se soient réunis au milieu d’une cérémonie privée, la nouvelle était toujours un grand événement et c’est un fait qui est entré dans l’histoire sur la liste des médias hollywoodiens.